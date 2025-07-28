Уменьшением потерь на фронте целенаправленно не занимается никто

Только совесть отдельных чиновников и командиров является нашей надеждой сейчас, но сколько их таких, совестливых?

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Уменьшении боевых потерь повлечет за собой уменьшение потерь из-за СЗЧ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Если бы я где-то случайно встретил министра обороны, то первый непрошеный совет от меня был бы: создайте управление уменьшения потерь! А в идеале - введите должность замминистра по уменьшению потерь, который одновременно будет первым замом.

Сейчас уменьшением потерь целенаправленно не занимается НИКТО.

Ой, ну конечно, сами воюющие подразделения по принципу "спасение утопающих = дело рук самих утопающих" пытаются выжить, это естественный процесс. И, собственно, они изобретают изобретения и формируют тактики, которые сохраняют жизнь.

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Но они не могут делать все, что нужно делать для спасения жизней. Например, они не могут собрать статистику по всему фронту, чтобы иметь четкий анализ. Такую статистику, как причины потерь среди операторов ФПВ или типологию поражений во время логистических операций. А также они не могут мобилизовать весь ресурс тыла на молниеносное масштабирование лучших практик.

Без такого сплошного анализа, а еще важнее - без понимания, куда скорее надо тратить ресурсы государства, чтобы уменьшить потери на фронте, эта работа низовых солдат гораздо менее эффективна, чем могла бы быть с помощью министерства.

Еще раз давайте осознаем: наши госструктуры - дети страшной советской системы, которая нацелена на безжалостное уничтожение своих же людей ради поставленных задач. Этот подход невидимым образом остается прошит в тысячах псианных и неписаных правил, которые определяют деятельность наших правительственных и военных структур. Где потеря личного состава является традиционно признаком доблести, а не страшным преступлением.

Следовательно, только совесть отдельных чиновников и командиров является нашей надеждой сейчас, но сколько их таких, совестливых?

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Анализ, статистика, математика, исследования, сбор данных - этим не занимается сейчас НИКТО, кроме нескольких небольших коллективов энтузиастов. Четвертый год воюем не на цифрах, а на характере и на иностранной доброте.

А ведь именно для этого существует аппарат управления войсками, где Минобороны - это главный двигатель и руль!

Каждая единица в уменьшении боевых потерь - это пропорционально уменьшение потерь из-за СЗЧ. Одна спасенная жизнь - и в войске остаются 2, 3 дополнительных бойца, они не убегают, потому что видят, что шанс выжить больше. И эти 2 или три бойца работают и, в свою очередь, спасают еще жизни.

А главное - надо, чтобы сама система боялась потерь. Потому что сейчас их никто не боится. Кроме горстки совестливых.

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Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 г. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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