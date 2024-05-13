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Ультраястребы Патрушев и Чемезов добрались до правительства

Вадим Денисенко
13 мая 2024, 06:35
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Новое правительство РФ. Ультранационалисты Патрушев и Чемезов срывают джек-пот.
Ультраястребы Патрушев и Чемезов добрались до правительства
Патрушев и Путин / Фото: Совбез РФ

Новая система управления Россией начинает набирать формализованные контуры. Тандем двух ультраястребов Патрушева и Чемезова, которые уже доминируют в идеологической повестке дня, максимально расширил свои полномочия в правительстве.

Отныне, креатура Сергея Чемезова Денис Мантуров стал первым вице-премьером и, де-факто, становится "дамокловым мечом" для премьера Мишустина. Тут стоит обратить внимание на то, как Путин не представил Мишустина (в Думу Путин просто не пошел), а при встрече с премьером, Путин довольно сухо говорил об успехах правительства. Путин явно дистанцировался от Мишустина. И главная причина здесь, как по мне, - экономика. Простыми словами, ухудшение жизни россиян с негативными перспективами еще большего роста цен и отставания роста зарплат. Путин понимает, что ему нужно будет сбрасывать Мишустина в среднесрочной перспективе.

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При этом не стоит забывать, что Мишустин - единственный из окружения Путина, кто имеет, хоть и условный, но политический рейтинг. Дело в том, что четверть россиян хотели бы видеть его преемником (кандидат в преемники номер два - мэр Москвы Собянин имеет 8-9%).

Кроме первого вице-премьера Чемезов оставил за собой минпромторг, которым до последнего руководил сам Мантуров (новым министром стал калининградский губернатор, выдвиженец Чемезова Алихвнов).

Важно также то, что Чемезов получил в свое кураторство бриллиант из короны Минобороны - федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которая позволит ему, фактически замкнуть на себе весь импорт-экспорт оружия.

Что касается Николая Патрушева, то его сын пошел в вице-премьеры, поставив на свое место в минстерстио АПК свою первую заместительницу. И плюс, он теперь будет курировать Минэкологии.

Также, в сферу влияния Патрушева входит новый министр энергетики, а до последнего времени губернатора Кузбасса Цивилев (исторически он близок к Тимченко, но сейчас приблизился к группе Патрушева), но самое главное - он муж племянницы Путина.

Из неочевидного, но важного: нельзя исключать, что именно Мантуров будет куратором реприватизации, а ключевые активы для реприватизации лежат в трех сферах: ВПК, энергетика и, как показал кейс "Макфи" - АПК, которые сосредоточены в руках людей Чемезова и Патрушева.

Из интересного, также стоит обратить внимание на то, что Кремль так и не решился сделать отдельное министерство по молодежи (главная проблема власти - молодежь не хочет мыслить, как старые люди) и поднять федеральную службу миграции до уровня министерства. Да и куратором миграционных процессов оставили вице-премьера Голикову, которая вряд ли потянет найти ответы на эти вызовы (молодежь будет курировать вице-премьер Чернышенко, который также вряд ли справится). Не исключено, что этими вопросами и дальше будет заниматься Сергей Кириенко из Администрации Президента.

Одним словом, имеем резкое усиление тандема куратора силовиков и руководителя ВПК. Для нас это не лучший сигнал, к сожалению. При этом я хотел бы предостеречь от списывания Мишустина с повестки дня. Путину пока точно нужно стравливать Мишустина и Мантурова, чтобы никто не мог возвыситься и стать уж слишком сильным.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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