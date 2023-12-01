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Украине грозит отложенная русификация

Тарас Шамайда
1 декабря 2023, 08:25
Парламент поставлен в тупик, потому что принятие законопроекта о нацменьшинствах создает опасности, потому что нарушает единство общества и подрывает доверие к власти.
Евросоюз, Россия
Украине грозит отложенная русификация - Тарас Шамайда / Фото УНИАН

Правительство внесло в ВРУ законопроект, где вопросы национальных меньшинств и полноценной защиты украинского языка смешаны. И опасность правительственного законопроекта заключается в сужении сферы функционирования украинского языка как государственного и ослаблении механизмов его защиты.

Проект содержит изменения в ряд законов - не только в закон о нацменьшинствах, но и о государственном языке, медиа, издательском деле, образовательных законах. За исключением последних, в остальных законах предусмотрены изменения, которые могут привести к русификации, то есть именно к распространению русского языка.

Согласно нормам Конституции Украины, русский считается одним из языков национальных меньшинств. И если, например, в законе о медиа предусматривается появление определенных телеканалов, которые будут вести вещание только на языках нацменьшинств, то они смогут иметь долю украиноязычных программ не 80%, как сейчас, а лишь 30. И хотя в переходных положениях законопроекта сказано, что на русский язык его нормы не будут распространяться в течение 5 лет, то чего ждать потом?!

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Это создает опасную иллюзию, потому что на самом деле меняется тело законов и их базовые нормы, и уже через 5 лет мы получим открытые шлюзы для русификации телевидения, рекламы, предвыборной агитации, издательской сферы и книжных магазинов. То есть всего того, где мы создавали защиту государственного языка на протяжении последних 10 лет, для того, чтобы мог распространяться украинский язык во всех сферах общественной жизни.

Главная проблема заключается в том, что Россия и ее друзья в Европе, такие как Орбан и другие отдельные люди, которые интегрированы в европейские структуры, ведут в отношении Украины политику, во-первых, искусственного смешивания вопросов нацменьшинств и вопросов защиты государственного языка, что является принципиально разными вещами. А во-вторых, распространяют мифы, что в Украине якобы есть какие-то проблемы с притеснениями национальных меньшинств. Это не соответствует действительности - могут быть определенные рабочие проблемы, но в целом ситуация с правами нацменьшинств в Украине точно не хуже, чем в соседних с нами странах ЕС.

Закон о нацменьшинствах в Украине уже давно действует - его новая редакция была принята в 2022 году. Более того, после диалога правительства с европейскими структурами в сентябре 2023 года были приняты значительные изменения в этот закон. После этого, казалось бы, вопрос должен был быть снят.

Парламент поставлен в тупик, потому что принятие законопроекта в таком виде создает опасности, потому что нарушает общественное единство, подрывает доверие к власти (потому что украинское общество ценит и понимает важность украинского языка для национального единства). Если не принимать этот закон, это создаст угрозу тому, что Венгрия может убедить Еврокомиссию в том, что Украина якобы никого не слушает.

Тарас Шамайда, общественный деятель, сокоординатор движения добровольцев "пространство свободы", эксперт по вопросам языковой политики, специально для Главреда

Кто такой Тарас Шамайда

Тарас Анатольевич Шамайда - украинский общественный деятель, эксперт в языковом вопросе в Украине, сокоординатор движения "Пространство свободы". Журналист и юрист по образованию, сообщает Википедия.

В 1990 – 1991 годах - ответственный секретарь по организационным вопросам Полтавской областной организации Народного руха Украины.

В 1998-2002 годах - депутат Киевского городского совета, член Постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов и социально-экономического развития.

С 2007 года - сокоординатор движения "Пространство свободы". Приобщался к разработке законопроектов в области социальной и гуманитарной политики, местного самоуправления, избирательного законодательства, борьбы с коррупцией, декоммунизации, противодействия российской гибридной агрессии.

В 2016 году вошел в Координационный совет по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры Украины. Участвовал в работе группы по разработке закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в разработке и адвокации закона Об обязательных квотах для украинских песен на радио, языковых норм законов "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании", доработке законов "О медиа", "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины".

С 2021 года стал лидером инициативы "Украинская книжная революция", активный участник разработки и адвокации законов о поддержке украинского книгоиздания и книгораспространения и о запрете импорта российских книг в Украину, принятых Верховной Радой в июне 2022 года.

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закон о языках Вступление Украины в Евросоюз
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