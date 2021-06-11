Украине легче получить от РФ возмещение убытков, чем репарации

Украина собирается требовать от России репарации за Донбасс и Крым / Reuters

Кабинет Министров одобрил проект Стратегии внешнеполитической деятельности Украины до 2024 года.

Стоит сразу сказать, что на данный момент в этой стратегии указаны цели, которые далеки от быстрой реализации. Ведь в краткосрочной перспективе текущих отношений с Россией, невозможно достичь задач, таких как освобождение политзаключенных и решение бытовых вопросов в "серой зоне", украинского имущества или недвижимости на оккупированных территориях.

То же касается и получения репараций от России, о которых недавно вновь заговорили в контексте принятой стратегии. Это - больше политический инструмент, чем экономический или правовой.

В нынешней ситуации эти заявления о репарациях используются политическими режимами в основном для давления и как конечную цель мало кто серьезно рассматривает эту идею. Кроме того, Россия нашла в своей Конституции изменения, которыми фактически прекратила действие решений международных судов на своей территории. Таким образом, любые выигранные Украиной суды в мире относительно репараций могут не выполняться в РФ, а арестовывать имущество РФ за рубежом и забирать его ради выплат репараций также будет сложно. К тому же, Украина еще ни разу не пользовалась схемами, чтобы выбить репарации.

Хотя, время от времени некоторым странам это удается, но и это больше вопрос исторических решений после победы в тех или иных войнах. Например, репарации по результатам Первой мировой войны Германия выплатила буквально несколько лет назад. Поэтому не стоит питать иллюзий и относительно того, что Украина сможет получить репарации от России в течение трех ближайших лет.

Впрочем, несмотря на это, этим вопрос все-таки надо заниматься. И Украина, в свою очередь, должен ставить вопрос не только о репарациях, но и о возмещении убытков, которые Россия нанесла не только государству или коммерческим лицам, но и физическим лицам. Напомню, что долги и убытки от агрессии перед физическими лицами, которые выехали с оккупированных территорий, потеряли там имущество или оно было украдено российскими наемниками или преступными администрациями значительно больше, чем возможные репарации.

Читайте такжеКулеба выступил против получения репараций за аннексию КрымаНекоторые организации собирали данные об этом, подавали иски, но есть позиция украинского МИД, который не видит в этом юридической перспективы. Хотя это должно стать аргументом в диалоге с западными партнерами и способом давления, который надо использовать.

И это должно звучать как в официальных документах, так и из уст официальных лиц Украины. Ведь стратегии для их практического применения также должны содержать план реализации - документ, в котором должна быть прописана пошаговая ответственность различных министерств и ведомств. Если есть потеря единого голоса в вопросах внешней политики или какой-то другой сферы, то, соответственно, не срабатывает и вся стратегия.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда