Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничать

Георгий Тука
29 октября 2025, 19:10
270
Налеты украинских беспилотников на Москву точно продолжатся, но бить по Кремлю нет особого смысла – в российской столице есть гораздо более интересные цели.
Атаки на Москву будут продолжаться, мишенью может стать слабое место столицы России
Война продлится еще долго, не год и не два, Путина могут остановить лишь несколько вещей / Коллаж: Главред

Только население Москвы способно хоть как-то влиять на российскую власть, на мнения и настроения остальных россиян Кремлю плевать. Курщина, Брянщина, Ростовщина, Крым и прочие мало интересуют власти РФ. Поэтому Кремль не может не переживать из-за налетов украинских беспилотников на Москву.

Атака на Москву 26-27 октября была не первой, но ни эта атака, ни предыдущие не имели особых последствий, то есть не было попаданий. А вот в Московской области, в ближнем Подмосковье, было интереснее – там цели поражались. Но каждый раз, когда наши беспилотники приближались к российской столице, россияне объявляли план "Ковер", то есть останавливали работу аэропортов. А Москва с ее аэропортами – это крупнейший транспортный хаб. Поэтому, когда этот хаб парализован, это проблема не только для столицы, но и для огромного количества россиян. Достаточно просмотреть несколько видео о том, что происходит в аэропортах, когда действует "Ковер", и станут понятны масштабы возмущения и недовольства.

Налет наших дронов на Москву 26-27 октября скорее был "беспокоящим огнем".

видео дня

В российских чатах писали, что во время атаки были и ракеты "Фламинго", которые россияне, конечно же, "все до одной сбили". Мы пока точно не знаем, чем был атакован российский столичный регион: то ли беспилотниками, то ли ракетами.

Но есть сообщения о том, что впервые Украиной был нанесен удар по предприятию, расположенному в глубине России, британской ракетой Storm Shadow. Это может быть свидетельством того, что британцы сняли ограничения на использование своих ракет по территории РФ, и теперь Украина сможет бить британским оружием по российской территории. Это очень важно, потому что ни один дрон, даже самый мощный, по силе поражения не сможет конкурировать с ракетами. Все это дает основания надеяться, что в ближайшее время по объектам на территории РФ будет нанесен ряд разрушительных ударов.

Если с помощью ударов по Москве Украине удастся трансформировать настроения в России из "Киев за три дня" в "А нахрена эта война!", эти удары следует наносить, параллельно продолжая бить по российской нефтепереработке и другим энергетическим объектам и портам.

Крайне болезненными для России являются наши удары по энергетике. Так, например, российский пропагандист Андрей Караулов, который поддерживает войну и придерживается позиции "царь хороший, бояре плохие", несколько дней назад открыто заговорил о последствиях системных атак Украины на нефтепереработку России. Я впервые услышал, что российский пропагандист открыто обсуждает этот вопрос.

Так вот, Караулов отметил, что, по оценкам российских экспертов, чтобы Россия ощутила нехватку топлива, необходимо вывести из строя 10-13% ее нефтеперерабатывающих предприятий. Украина, по подсчетам западных аналитиков, уничтожила уже 23% таких предприятий. Также он впервые подчеркнул, что еще с советских времен 100% нефтеперерабатывающих предприятий в России работают на оборудовании, которое производится в "недружественных государствах", поэтому сейчас, находясь под жесткими санкциями, у россиян нет возможности восстанавливать то, что разрушили украинские удары. Кроме того, Караулов впервые сказал, что все эти технологические проблемы не может компенсировать даже помощь Китая. Это, как по мне, очень важно: если российские пропагандисты начали откровенно об этом говорить, это является свидетельством того, что удары наших Сил обороны крайне чувствительны для России, и их нужно только наращивать.

Условный удар по Кремлю мало что даст. Гораздо большее недовольство россиян вызовет вывод из строя столичных аэропортов. Но учитывая то, что у нас пока что не так много мощных дальнобойных средств поражения, их лучше использовать по тем объектам на территории РФ, которые определенным образом связаны с российской армией и российской оборонкой. А в Московской области таких море, причем часть из них производит такую продукцию, например, для баллистических ракет, которую ни одно предприятие в РФ больше не производит. Так что если мы выведем из строя хотя бы одно из таких предприятий, то производственная цепочка хотя бы на время будет разорвана.

Блэкаут в Москве тоже был бы нелишним, но я сомневаюсь в том, что сейчас мы можем это организовать – посмотрите на карту ПВО Москвы.

На российские элиты также не стоит рассчитывать – я пессимистично оцениваю их способность устранить Путина. Более вероятно, что в случае интенсивных и частых атак на Москву или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну, а не искать способы его устранить. Да и вообще, последний город в России, который почувствует дефицит топлива, – это Москва. Уже даже на Дальнем Востоке ощущается дефицит топлива в РФ, а в 13-ти регионах уже введены ограничения на продажу. Если вся Россия будет испытывать эту нехватку бензина, остатки этой "бензоколонки" будут работать на один город – на Москву.

А вот аэропорты Москвы – это слабое место. Поэтому, если и наносить удары по столице РФ, я считаю целесообразным сконцентрироваться именно на аэропортах.

Впрочем, если нам удастся хотя бы дважды или трижды попасть в определенные объекты непосредственно в Москве, это будет иметь огромное значение для многих стран, причем и партнеров Украины, и союзников России. Ведь такие попадания разрушат миф о неприкосновенности и недосягаемости столицы РФ, а это приведет к изменениям в поведении многих государств, например, Индии, возможно, даже Венгрии. Да, уже прилетало в Москва-Сити и Сенатский дворец Кремля, но тогда все ограничилось вопросом москвичей "а где наша ПВО?", и на том все закончилось. Чтобы у россиян изменились мысли, следует наносить системные удары, а таких возможностей на данный момент у нас нет. Поэтому лучше вооружение, которое у нас в дефиците, использовать иначе – не по Кремлю бить, а по российскому генштабу или научно-исследовательскому предприятию, которое работает на минобороны РФ.

В общем, закончить войну Путина может заставить всего несколько вещей. Во-первых, достижение поставленной цели. Во-вторых, истощение: либо России, либо Украины. В первом случае Путин согласится на замораживание войны вдоль линии фронта, а во втором – будет капитуляция Украины. Может быть и так, что обе стороны истощатся. Пока нет оснований для реализации хотя бы одного из этих сценариев в ближайшей перспективе. Поэтому война будет продолжаться еще долго – не год и не два. Более того, война может раскручиваться, причем вполне вероятны два варианта: в войну будут втягиваться другие страны, и война может выйти за пределы Украины и перекинуться на территории других государств.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Москва Подмосковье Кремль Георгий Тука новости Москвы война России и Украины Атака на Москву
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

19:48Мир
От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

19:23Синоптик
Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничать

Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничать

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

Последние новости

19:56

Успех и духовный рост: какой ваш кармический путь по дате рождения

19:53

"Придется": известна судьба детей Галкина и Пугачевой

19:50

"Тысяча порезов" на Днепровском направлениимнение

19:48

Сможет ли Трамп закончить войну России против Украины - Вэнс сделал признание

19:28

РФ выбрала цели для новых ударов: "Флэш" назвал, какие города под угрозойВидео

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
19:23

От -3 до +18 градусов: синоптики удивили прогнозом со снегом, дождями и солнцем

19:17

Популярный осенний овощ резко "прибавил" в цене: какая стоимость килограмма

19:10

Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничатьмнение

19:04

Земля достигла своей первой переломной точки - что изменится для человечества

Реклама
19:03

Реденькие волосы и одутловатое лицо: Олег Винник засветился с Андреем Данилко

18:53

"Восхищались тобой": умер выдающийся военный дирижер Ансамбля ВСУ

18:39

РФ подтягивает "элиту" в Покровск: эксперт рассказал о ситуации в городе

18:30

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

18:26

РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута

17:56

"У него все размыто": популярная певица рассказала о ранении брата-военного

17:29

Норвежский рецепт тепла: как скандинавы обогревают пол без использования труб

17:27

"Шпион" в каждом доме: раскрыта опасность дешевой китайской бытовой техники

17:21

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

17:12

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

16:52

Три знака зодиака узнают, как сильно они были нужны: одиночество уйдет

Реклама
16:39

Украинскую блогершу из Миротворца "забанил" известный бренд - детали скандала

16:28

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках монахини в церкви за 79 секунд

16:26

Взрывы на трех крупных нефтегазовых заводах РФ: детали мощных ударов Сил обороны

16:26

Купянск держится: в Украине опровергли заявление Путина об окружении города

16:19

"Статистика работы на уровне отделения полиции", – эксперт прокомментировал данные НАБУ о переданных в суд производствах

16:17

Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну

15:58

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

15:46

Суперзвезда 2000-х годов объявила о завершении карьеры: какая причина ухода со сценыВидео

15:32

Пойдет ли валюта снова в рост: экономист рассказал, что будет с курсом доллара и евро в ноябре

15:02

"Знали, куда бьют": россияне атаковали детскую больницу в Херсоне, есть раненые детиФотоВидео

15:01

Бельгия пригрозила "сравнять Москву с землей" - в РФ гневно ответили

14:56

Как заточить маникюрные ножницы в домашних условиях: будут как новыеВидео

14:49

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный романВидео

14:20

Французский политик 19 века раскрыл правду об украинцах - что Москва скрывалаВидео

14:17

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

13:59

Считалась ядом: какой писатель пил по 50 чашек кофе и чем это обернулось для его здоровья

13:48

Водители ломают голову: найден интересный дорожный знак с "кренделем"

13:47

Почему 30 октября нельзя выяснять отношения: какой церковный праздник

Реклама
13:28

РФ собрала 11 тысяч военных для окружения одного города: ДШВ показали план врага

13:23

Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секретВидео

13:05

Алексей Суханов сделал публичное признание о свадьбе - детали

13:04

Не будут сидеть в темноте: названы регионы, где украинцы почувствуют минимум проблем с электричеством

13:01

Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

12:45

Гости "ахнут": необычные крылья в бомбическом маринадеВидео

12:12

Плюс 10% до конца осени: украинцев предупредили о подорожании базового продукта

12:08

Треть города - в "серой зоне": россияне прорываются в Покровск, угроза окружения растет - DeepState

11:51

Ежедневные привычки водителей незаметно "убивают" авто: пять главных ошибокВидео

11:40

Алину Гросу забрала "скорая" - что с ней случилось

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять