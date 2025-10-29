Украина знает, как сделать больно России: пора ли Москве начать нервничать

Налеты украинских беспилотников на Москву точно продолжатся, но бить по Кремлю нет особого смысла – в российской столице есть гораздо более интересные цели.

https://opinions.glavred.info/ukrajina-znaye-yak-zrobiti-bolyache-rosiji-chi-chas-moskvi-pochati-nervuvati-10710404.html Ссылка скопирована

Война продлится еще долго, не год и не два, Путина могут остановить лишь несколько вещей / Коллаж: Главред

Только население Москвы способно хоть как-то влиять на российскую власть, на мнения и настроения остальных россиян Кремлю плевать. Курщина, Брянщина, Ростовщина, Крым и прочие мало интересуют власти РФ. Поэтому Кремль не может не переживать из-за налетов украинских беспилотников на Москву.

Атака на Москву 26-27 октября была не первой, но ни эта атака, ни предыдущие не имели особых последствий, то есть не было попаданий. А вот в Московской области, в ближнем Подмосковье, было интереснее – там цели поражались. Но каждый раз, когда наши беспилотники приближались к российской столице, россияне объявляли план "Ковер", то есть останавливали работу аэропортов. А Москва с ее аэропортами – это крупнейший транспортный хаб. Поэтому, когда этот хаб парализован, это проблема не только для столицы, но и для огромного количества россиян. Достаточно просмотреть несколько видео о том, что происходит в аэропортах, когда действует "Ковер", и станут понятны масштабы возмущения и недовольства.

Налет наших дронов на Москву 26-27 октября скорее был "беспокоящим огнем".

видео дня

В российских чатах писали, что во время атаки были и ракеты "Фламинго", которые россияне, конечно же, "все до одной сбили". Мы пока точно не знаем, чем был атакован российский столичный регион: то ли беспилотниками, то ли ракетами.

Но есть сообщения о том, что впервые Украиной был нанесен удар по предприятию, расположенному в глубине России, британской ракетой Storm Shadow. Это может быть свидетельством того, что британцы сняли ограничения на использование своих ракет по территории РФ, и теперь Украина сможет бить британским оружием по российской территории. Это очень важно, потому что ни один дрон, даже самый мощный, по силе поражения не сможет конкурировать с ракетами. Все это дает основания надеяться, что в ближайшее время по объектам на территории РФ будет нанесен ряд разрушительных ударов.

Если с помощью ударов по Москве Украине удастся трансформировать настроения в России из "Киев за три дня" в "А нахрена эта война!", эти удары следует наносить, параллельно продолжая бить по российской нефтепереработке и другим энергетическим объектам и портам.

Крайне болезненными для России являются наши удары по энергетике. Так, например, российский пропагандист Андрей Караулов, который поддерживает войну и придерживается позиции "царь хороший, бояре плохие", несколько дней назад открыто заговорил о последствиях системных атак Украины на нефтепереработку России. Я впервые услышал, что российский пропагандист открыто обсуждает этот вопрос.

Так вот, Караулов отметил, что, по оценкам российских экспертов, чтобы Россия ощутила нехватку топлива, необходимо вывести из строя 10-13% ее нефтеперерабатывающих предприятий. Украина, по подсчетам западных аналитиков, уничтожила уже 23% таких предприятий. Также он впервые подчеркнул, что еще с советских времен 100% нефтеперерабатывающих предприятий в России работают на оборудовании, которое производится в "недружественных государствах", поэтому сейчас, находясь под жесткими санкциями, у россиян нет возможности восстанавливать то, что разрушили украинские удары. Кроме того, Караулов впервые сказал, что все эти технологические проблемы не может компенсировать даже помощь Китая. Это, как по мне, очень важно: если российские пропагандисты начали откровенно об этом говорить, это является свидетельством того, что удары наших Сил обороны крайне чувствительны для России, и их нужно только наращивать.

Условный удар по Кремлю мало что даст. Гораздо большее недовольство россиян вызовет вывод из строя столичных аэропортов. Но учитывая то, что у нас пока что не так много мощных дальнобойных средств поражения, их лучше использовать по тем объектам на территории РФ, которые определенным образом связаны с российской армией и российской оборонкой. А в Московской области таких море, причем часть из них производит такую продукцию, например, для баллистических ракет, которую ни одно предприятие в РФ больше не производит. Так что если мы выведем из строя хотя бы одно из таких предприятий, то производственная цепочка хотя бы на время будет разорвана.

Блэкаут в Москве тоже был бы нелишним, но я сомневаюсь в том, что сейчас мы можем это организовать – посмотрите на карту ПВО Москвы.

На российские элиты также не стоит рассчитывать – я пессимистично оцениваю их способность устранить Путина. Более вероятно, что в случае интенсивных и частых атак на Москву или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну, а не искать способы его устранить. Да и вообще, последний город в России, который почувствует дефицит топлива, – это Москва. Уже даже на Дальнем Востоке ощущается дефицит топлива в РФ, а в 13-ти регионах уже введены ограничения на продажу. Если вся Россия будет испытывать эту нехватку бензина, остатки этой "бензоколонки" будут работать на один город – на Москву.

А вот аэропорты Москвы – это слабое место. Поэтому, если и наносить удары по столице РФ, я считаю целесообразным сконцентрироваться именно на аэропортах.

Впрочем, если нам удастся хотя бы дважды или трижды попасть в определенные объекты непосредственно в Москве, это будет иметь огромное значение для многих стран, причем и партнеров Украины, и союзников России. Ведь такие попадания разрушат миф о неприкосновенности и недосягаемости столицы РФ, а это приведет к изменениям в поведении многих государств, например, Индии, возможно, даже Венгрии. Да, уже прилетало в Москва-Сити и Сенатский дворец Кремля, но тогда все ограничилось вопросом москвичей "а где наша ПВО?", и на том все закончилось. Чтобы у россиян изменились мысли, следует наносить системные удары, а таких возможностей на данный момент у нас нет. Поэтому лучше вооружение, которое у нас в дефиците, использовать иначе – не по Кремлю бить, а по российскому генштабу или научно-исследовательскому предприятию, которое работает на минобороны РФ.

В общем, закончить войну Путина может заставить всего несколько вещей. Во-первых, достижение поставленной цели. Во-вторых, истощение: либо России, либо Украины. В первом случае Путин согласится на замораживание войны вдоль линии фронта, а во втором – будет капитуляция Украины. Может быть и так, что обе стороны истощатся. Пока нет оснований для реализации хотя бы одного из этих сценариев в ближайшей перспективе. Поэтому война будет продолжаться еще долго – не год и не два. Более того, война может раскручиваться, причем вполне вероятны два варианта: в войну будут втягиваться другие страны, и война может выйти за пределы Украины и перекинуться на территории других государств.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред