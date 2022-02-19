Украина как трофей: почему Запад только пугает Россию, но не останавливает ее

Пауза вокруг сертификации Северного потока-2 напрямую связана с возможным вторжением россиян Украину / Фото Reuters

Вопрос запуска Северного потока-2 и ситуации вокруг возможного полномасштабного вторжения России в Украину, бесспорно, имеет взаимосвязь, так как и военная, и энергетическая политики России тесно взаимосвязаны. Но это не значит, что нефункционирующий Северный поток-2 следует рассматривать как универсальный предохранитель, который стопроцентно сдержит новое российское вооруженное вторжение.

Северный поток-2 - это лишь один из инструментов, который реализовала путинская Россия и который должен быть, по их убеждению, запущен в эксплуатацию как можно скорее.

Не получается "как можно скорее", не получается просто "быстрее", значит подождем. Напомню, что надежды на запуск сначала были осенью и связаны они были с тем, что будет слишком холодная зима и европейцы сами приползут к России с просьбой включить СП-2, чтобы предотвратить "холодомор". Этого не случилось - генерал Мороз, образно говоря, снова не стал союзником Путина и этот сценарий не сработал. Сейчас, опять-таки, речь идет о том, что сертификационные процедуры, которые сейчас там продолжаются с определенной паузой в связи с необходимостью переформатирования компании-оператора.

Актуальность Северного потока-2 и для Европейского Союза, и для отдельно взятой Германии, которая является основным промоутером проекта в Европе, и для России, учитывая то, что отопительный сезон завершается, уменьшается. Потому что газовое и инфраструктурное оружие активно работают именно в холодный период.

Тем более, что со стороны Запада, несмотря на все попытки американского Конгресса сделать безусловную остановку проекта раз и навсегда, в целом доминирует подход, что, мол, будем держать Путина на крючке Северного потока-2 - пока он не функционирует, но сохраняется перспектива его запуска, Путин дергаться не будет.

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Как видим, концентрация вооруженных сил, не только вокруг границ Украины, но и до того - на границах с НАТО (возле Беларуси), учения ядерных сил указывают на то, что Россия не собирается останавливаться. Но ее и не останавливают ее, только пугают. И Северный поток-2 в том числе.

Впрочем, у Кремля может быть другая логика, не та, которую себе представляют отдельные чиновники в Вашингтоне. Она связана с тем, если России удастся добыть трофей в виде Украины, то ее газотранспортная система вместе с подземными хранилищами газа с лихвой компенсирует нефункционирование СП-2 (это в случае, если Запад выполнит свое обещание о прекращении газопровода в случае вторжения России в Украину). Но даже если его прекратят, то в Кремле сочтут, что они получат вдвое больше мощностей. Ведь это они последние четверть века всем рассказывают, какая плохая, старая, изношенная" ГТС Украины, но затем она может оказаться вполне даже приемлемой.

Мол, не захотела Европа СП-2, пусть мерзнет. Между тем, Россия может задействовать и другие варианты, ведь в представлении Кремля целая Украина с ее ГТС весит значительно больше, чем отдельно взятые две трубы Северного потока-2.

Но несмотря на всю реактивность действий Запада, в Кремле боятся мощной обратной реакции, то есть когда от заявлений об "адских санкциях" Запад перейдет к их применению. При этом обсуждают, что санкции не будут касаться энергетики и отключения России от SWIFT. Этим Запад в очередной раз демонстрирует свою слабость и Путин этим пользуется. Но ситуация такова, что на Западе еще могут все переиграть. И если, скажем, в период ноября-декабря-января Европа боялась холодной зимы, то сейчас они видят, что сезон проходят.

Самый главный для Кремля страх неуспешной операции против Украины.

В 2014 году план Москвы состоял в том, чтобы захватить пол Украины - 8-9 областей юга и востока Украины, которые должны быть уже частью России. Крымская операция прошла образцово, но дальше что-то пошло не так и получилось захватить лишь части двух восточных областей, в которых установили оккупационный режим.

Это тоже тормозит Россию, тем более, что эффект неожиданности утрачен с тех пор, как США стали "засвечивать" все действия российской стороны. А внезапность - это всегда залог успеха любой военной операции и тем более масштабной операции, которая направлена на усмирение Украины.

Так что в случае, если что-то пойдет не так (что понятно уже сейчас), вместо ожидаемых лавров победителя Путин получит совершенно другое. Тем более, что даже внутри пропутинского и спецслужбистского истеблишмента уже начались "роптания". Здесь достаточно вспомнить письмо полковника Ивашова - ярого путиниста и человека, занимавшего высокие посты в Минобороны, оправдывавшего все действия российского руководителя до этого. И то, что он сейчас превратился в оппонента Путина, о многом свидетельствует. То есть внутренние неурядицы являются еще одним фактором, который не дает Кремлю сфокусироваться на Украине. Это, конечно, не означает, что все завершится демонстрационным перемещением войск, поэтому недооценивать угрозы не стоит.

В данном случае хотелось бы, чтобы действия Запада носили превентивный характер, чтобы они еще больше увеличили цену вторжения для Кремля. Потому что то, что мы видим сейчас - лишь реактивные действия, которые, хоть и несколько дезориентируют Кремль, но не останавливают его.

Читайте такжеДедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и войнаЕсли будет выбран алгоритм "законопослушного Газпрома", то есть регистрации газопровода по правилам ЕС (ибо очевидно, что от готовности запускать СП-2 без сертификации в настоящее время отказались), то дальше ситуация "подвисает", причем и для Газпрома, и для европейской стороны. Понятно, что в процессе сертификации могут возникнуть новые проблемные вопросы, в частности, из-за того, что компания Gas for Europe, которую зарегистрировали и которая должна удовлетворить немецкого регулятора, на самом деле не соответствует европейскому законодательству. Поэтому можно опять возразить и выдвинуть новое требование - например, что эта компания должна быть не на 54 километра трубы, а на всю систему более 4 тысяч километров. Таким образом все пойдет на новый круг, и, соответственно, когда мы приблизимся к новому отопительному сезону, Газпром может запустить ту же пластинку о дефиците газа в Европе. Сейчас они, вероятно, будут пытаться повторить прошлогодние приготовления (правда, на этот раз это будет сделать гораздо сложнее) на фоне того, что сейчас Еврокомиссия планирует официально начать расследование поведения Газпрома на газовом рынке.

Россия руками европейских "шредеров" одновременно запускает несколько линий обороны СП-2. В частности, некоторые европейские чиновники постоянно подчеркивают, что, мол, не нужно смешивать вопрос Северного потока-2 и ситуации в Украине. В этом контексте чувствуется влияние российских нарративов, но такое разграничение сейчас не берет верх. Как дальше себя поведет европейская сторона - неизвестно. Ведь в ситуации, связанной с СП-2 или любым другим энергетическим объектом, имеет ограниченный мандат и обычно требует от европейцев сдержанности и тем самым подогревает российскую агрессию. И есть большие сомнения, что ЕС сможет занять и держать жесткую позицию, а история с СП-2 это доказала.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда