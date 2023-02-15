Интересная штука - геополитика…
Мы все помним тотальный скепсис у наших западных партнеров относительно способности Украины оказывать достойное сопротивление полномасштабной эрефовской агрессии.
А теперь, в Рамштайне, они уже конкурируют между собой, чтобы оказать максимальную поддержку Силам Обороны и украинскому народу…
И это понятно, потому что Украина спасла НАТО и западные страны от возможного полнейшего разгрома.
Как оказалось, страны НАТО не имели в достаточном количестве обученного и мотивированного личного состава, боеспособной техники и вооружения, боеприпасов…
Конфликт высокой интенсивности привел бы к поражению Сил НАТО... если бы большая война началась не в Украине.
Так что Запад должен нам, украинцам, не только за Будапештский меморандум, но и за спасение их жизней и привычного образа существования…
Даст Бог, эта встреча в Рамштайне кардинально решит все вопросы, касающиеся будущей Победы Украины над вековечным врагом западной цивилизации... Даст Бог!