Украину ждут бои за Краматорск и Славянск: как остановить оккупантов

Российские оккупанты стягивают войска для штурма Славянска и Краматорска / УНИАН

Противник продолжает оперативно-тактическую наступательную операцию на Донбассе с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей Украины в пределах их административных границ. Получается у него пока слабо. Вражина вынужден останавливаться, переводить дыхание, постоянно "брать перерыв".

И тем не менее, он продолжает пытаться наступать.

Однако, было бы весьма опрометчиво думать, что пределом мечтаний Кремля нынче на Донбассе будет захват Северодонецка и "победный рапорт" об "освобождении ЛНР".

Перед тем, как закуклится в берлоге (т.е. перейти к удержанию и "политическому оформлению" всего захваченного), эта тварь непременно постарается таким же макаром "полностью освободить" и домбабвийский бантустан... И главная роль тут будет отведена тому, что мы называем Изюмской группировкой противника.

На сегодняшний день, на Изюмском направлении командование войск противника продолжает проводить доукомплектование своих подразделений, понёсших существенные потери в течении предыдущих дней. Активно пополняются людьми и техникой также и фланговые группы Изюмской группировки. Например, в районе Балаклеи, северо-западнее и западнее Изюма. Причём, на целом ряде участков они начали эшелонироваться, уплотняя боевые порядки.

После непродолжительного огневого боя с подразделениями ВСУ, обороняющимися на этом участке, понеся потери, он был вынужден отойти на исходные позиции.

Вместе с этим, командование войск противника стремится усилить ПВО своей Изюмской группировки и обеспечить неприкосновенность своих основных коммуникаций и тыловых районов в даннойт операционной зоне.

Читайте такжеПутин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорили о перемирииКроме того, очевидно, что командование войск противника развернуло и ведёт достаточно активную и бурную деятельность в рамках подготовки будущей операции в районе Славянск - Краматорск, в которой Изюмской группировке противника, несомненно, будет отведена одна из главных ролей. Например, фиксируется интенсивный подвоз в полосу действия Изюмской группировки топлива, боеприпасов и других предметов МТС в рамках накопления и создания запасов предметов довольствия.

Противник явно скирдует запасы различных предметов материально-технического снабжения и понятно, для чего. Причём, к "освобождению" Славянска и Краматорска командование войск противника рассчитывает перейти "вплотную" сразу же после "выхода на границы ЛНР". Без всяких оперативных пауз и перегруппировок.

В пользу этого говорит интенсивная разведка, которую противник ведёт в общей дирекции на Славянск и его окрестностях.

По трезвому разумению, чтобы приступить к "освобождению" Славянска, Дружковки и Краматорска именно с севера и северо-востока у противника есть три способа:

Прорыв к Николаевке через Райгородок; Удар в лоб, прямо по обеим сторонам дороги М-03 (известной в миру как Харьковская трасса); "Возвращение" Барвенковских страданий.

Все три вышеуказанных способа на сегодняшний день для противника связаны с очешуительными издержками и весьма вероятными высокими потерями.

Потому командование войск противника в случае со Славянском постарается реализовать нечто среднее между вариантами 1 и 2.

Приблизительный сценарий будет выглядеть следующим образом:

Противник сосредоточит и развернёт, условно говоря, три основных ударных тактических группы. Первая - на Барвенковском направлении (по линии Дмитриевка - Бражевка), вторая - севернее Славянска (допустим, где-то по рубежу Сухая Каменка - Ярёмовка), и третья в районе Лиман - Ямполь.

Начнётся всё "зачисткой" Святогорска и окрестностей, после чего, вторая и третья группы нанесут синхронный удар по сходящимся направлениям вдоль правого берега Северского Донца навстречу друг дружке... Например, вторая по направлению на Краснополье, Богородичное - Сидорово - Маяки, третья по направлению Райгородок - Маяки, прикрывшись со стороны Николаевки мощным заслоном.

После чего, в дело вступят первая группировка и та часть попаснянской группировки, которой удастся каким-то фантастическим способом пробиться через дорогу Бахмут - Лисичанск и выйти к той же Николаевке через Соледар и Никифоровку... При этом Бахмут брать необязательно, можно просто заблокировать с востока и северо-востока и обойти его.

В заключительной серии, предполагается "таки взять" Барвенково (перерезав основные пути снабжения Славянска) и провернуть то, что они сегодня проворачивают в Северодонецке.

Резюмируем. Многие склонны рассматривать те события, которые нынче происходят в районе Северодонецка, как трагедию вселенского масштаба. Опять полезло наружу - "злочинна влада" и даже зациркулировала такая "светлая мысль", что "Северодонецк специально слили, потому что никто донбасских не любит в Украине" (характерно для местных пабликов, где вовсю резвятся толпы местных полезных идиотов и рашистксих провокаторов).

Лично я считаю тот факт, что наше военное командование решило не цепляться за гарантированно проигрышные позиции в самом городе, как раз признаком трезвости его мышления и адекватности восприятия им ситуации.

Сегодня украинские войска на донбасском выступе похожи на сжимающуюся пружину. Да, конечно, можно было упереться "ради жителей Северодонецка" и превратить его в некое подобие Сталинграда. Но мало кто из тех, кто орёт сегодня о том, что "Северодонецк слили" думает о самом ближайшем будущем и о том, что война не ограничивается одним лишь Северодонецком. Впереди сражение за Славянск - Краматорск.

Конечно же, можно было бы под постоянными воздушными бомбардировками и артобстрелами "захоронить" в номерных кварталах города какую-то часть сил группировки Объединённых сил (ОС) с весьма малыми изначально шансами на успех. Но кому от этого стало бы легче?

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"