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Украину убивает отсутствие стратегичности?

Олег Макаров
9 октября 2024, 06:10
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Сегодня путин может объявить достижение "целей СВО". Потому что население Украины понесло ужасные потери.
Украину убивает отсутствие стратегичности?
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Подчеркиваю: не конкретного плана победы и развития, которых тоже очень не хватает, а нацеленности на перспективные, стратегические решения по всем важным направлениям.

При наличии стратегии потеря одного пункта обороны, как вот Угледар, не является катастрофой, потому что понятно, каким образом это можно компенсировать. И контрнаступательная операция в Курской области не превращается в своеобразную черную дыру, которая поглощает живую силу и технику ВСУ, обеспечивая лишь пропагандистские достижения, как в свое время плацдарм в Крынках.

Существование постоянной стратегии нивелирует качество власти, которая руководит страной в конкретное время. Потому что эта власть не начинает придумывать что-то свое с нуля, а выполняет то, что предусмотрено стратегией. Да, власть Израиля далеко не всегда была такой мощной и эффективной, как во времена Бен-Гуриона и Голды Меир. Но основатели Израиля фактически заложили основы стратегии выживания своей страны во враждебном окружении, превосходящем ресурсно и численно (ситуация похожа на нашу).

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Эта стратегии предусматривала не только создание мощных вооруженных сил и разведки, но и эффективной экономики, в частности, ВПК, а также закладку определенных общественных принципов, где есть и демократии, и священная обязанность каждого защищать страну. И это работает и сейчас!

У нас - не так. Сегодня путин может объявить достижение "целей СВО". Потому что население Украины понесло ужасные потери - убитыми, ранеными, вынужденными эмигрантами. 20% территории оккупировано, значительная часть населенных пунктов разрушена. Промышленность сократилась по разным оценкам на 50-70%. Официальный дефицит бюджета 20,7% (эксперты считают, что не менее 50%), повышение тарифов и налогов неспособно закрыть эту дыру. Членство Украины в НАТО, несмотря на различные громкие заявления, все еще остается призрачным.

То есть, агрессор имеет возможность утверждать, что нанес Украине смертельное ранение, ее перспективы уничтожены, и дальше она исчезнет сама. Беда в том, что такое видение не очень и далеко от реальности.

Поэтому именно сейчас, в очередной критический момент нашей истории, Украине нужны радикальные изменения общественно-политической ситуации. И крайне важной составляющей таких изменений должна стать Стратегия существования и развития (название условное).

Стратегической целью должно быть сохранение государства, способного на развитие и самозащиту за счет преимущественно собственных ресурсов. То есть, не выход на границы 1992 года, который обязательно состоится, но не в ближайшее время. И исключительно при условии сохранения государства Украина.

С другой стороны, не может быть речи о загоне Украины в резервацию из трех западных областей, на что с начала вторжения намекает недоимперия. Потому что они не будут самодостаточными и впоследствии по факту неизбежно превратятся в воеводства Польши.

Главная проблема в том, что наше общество не понимает критичности момента и не имеет жизненной потребности в коренных тотальных изменениях.

Подчеркиваю, речь не о власти. Потому что власть в любой стране мира после того, как немного порулила, уже убеждена, что все в порядке, и ничего менять не надо. Соответственно, всевозможные продвинутые стратегии украинскую власть вообще не интересуют. Ну, разве что немного попиариться.

Но и наше общество хотя и чувствует, что, мягко говоря, не все в порядке, но общественное самосознание и близко не достигает того уровня, чтобы активно интересоваться стратегическими концепциями и демократично, в рамках законодательства, но давить на власть относительно таких изменений.

При этом, большое количество экспертов из военной, экономической, политической сфер криком кричат о неотложности радикальных преобразований.

И если уж война не способна пробудить это общество самосознание для спасения страны, то уж и не знаю, что вообще способно.

P.S. Тема коренных общественно-политических преобразований и выработки Стратегии существования и развития Украины весьма обширна, поэтому это одна из первых публикаций на эту тему.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков война России и Украины
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