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Украину обсуждают без Украины: это "зрада"?

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

9 декабря 2021, 06:39

Обсуждение третьих стран на каких-либо переговорах – это норма, а не что-то особенное.

Байден и Путин
Путин во время переговоров с Байденом / Reuters

Любимая наша тема – "зрада". Многие наши комментаторы ищут зраду везде, даже там, где ее нет и близко.

В этой связи меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства. А теперь смотрите. На всех уровнях и в разных формах обсуждают китайскую тему. Во многих случаях без участия Китая. Наверняка про Китай вспоминали и на переговорах Байдена и Путина. Во всяком случае это предполагают многие эксперты. И кого точно обсуждали вчера Байден и Путин – это Иран. Интересно, в Иране тоже подняли бучу по этому поводу? На самом деле этот список можно продолжить. Последние полгода на всех подобных переговорах обсуждают тему Афганистана (и делают это без участия представителей Афганистана).

Читайте такжеСША не будут отправлять военных в Украину - БайденВ переговорах западных лидеров постоянно присутствует тема Китая, и периодически России, если Путин или российские спецслужбы что-то отчебучат в очередной раз. Мы обсуждаем с американцами тему "Северного потока-2" без участия Германии и России. Так что, обсуждение третьих стран на каких-либо переговорах – это норма, а не что-то особенное. А в случае обсуждения украинской темы между Байденом и Путиным, то это происходит в тесной координации между США и Украиной. Перед онлайн-переговорами Байдена и Путина Президенту Зеленскому звонил Госсекретарь США Блинкен. В четверг ожидается телефонный разговор президентов США и Украины. Раньше такой плотной и публичной координации между США и Украиной до и после переговоров с Путиным не было.

Многие у нас увидели "зраду" в том, что из военного бюджета США убрали положения о новых санкциях против газопровода "Северный поток — 2" и госдолга России. И произошло это как раз перед переговорами Байдена с Путиным. На самом деле не произошло ничего необычного. Перед Женевой США действовали точно также. Это очень прагматичная переговорная тактика. Если санкции вводить до переговоров, то это не будет способствовать конструктивному обсуждению и договоренностям, напротив может спровоцировать новые агрессивные проявления со стороны России. Зачем дразнить зверя, который встал в боевую стойку? Так можно спровоцировать его атаку. А вот показать ему оружие (в виде жестких и конкретных санкций в случае нападения на Украину) и предупредить о наказании за неприемлемые действия – это проверенная временем тактика сдерживания. Так что и здесь нет никакой "зрады", зато есть политическая и дипломатическая логика.

Что касается "зрадофильства", то это уже диагноз. Его впору вносить в клиничный список патологических отклонений в сфере политической психологии.

viber
Владимир Путин Джо Байден
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