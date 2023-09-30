Украину используют как большой рекламный ролик

Мировые производители вооружений на нас пока делают глобальный маркетинг, но открывать свои производства у нас не спешат.
Используют Украину как большой рекламный ролик, что раньше стоил бы миллиарды долларов, а теперь этот маркетинг достается им как бонус.
Помню как у нас трубили на каждом углу, мол, Rheinmetall построит завод в Украине по производству танков и даже прикроет его своим ПВО.
В общем, немцы прорекламировали и танки, и ПВО.
Я тогда на эфире одного канала говорил: "да подождите радоваться, речь идет о создании лишь ремонтной базы, своего рода танкового СТО".
И вот подтверждение.
В ближайшее время "завод" будет заниматься лишь ремонтом поставленной нам военной техники.
Производство - в оочень далекой перспективе.
В общем, давно пора понять: дело создания нового индустриального ядра в Украине возможно лишь, если у нас появится своя промышленная политика.
Да, с участием инострнных инвестиций и технологий, но это должна быть наша инициатива и стратегия.
И стоит помнить, что ВПК - это производная от развития промышленности.
А промышленность - производная от наявных компетенций и навыков человеческого капитала, развития науки и образования.
Поэтому все начинается с образования, науки и компетенций.
Продолжается в промышленном производстве.
А завершается в виде новых видов вооружений.
Израиль это осознал в 70-х годах, когда на своей шкуре прочувстврвал режим военных поставок извне в режиме "даем - не даем".
Был случай, когда израильскому спецназу даже довелось угонять из французского порта построенные для Израиля корабли, заблокированные по решению Парижа накануне очередной войны с арабскими странами.
Зато потом, когда Израиль создал и свою промышленность, и свой ВПК, и свою науку с системой образования, и вторую в мире экосистему инноваций, все захотели с ним сотрудничать.
Но теперь Израиль выступает уже не в формате просящего танки и ракеты.
А в формате производящего и продающего. Кому посчитает нужным.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.