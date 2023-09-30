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Украину используют как большой рекламный ролик

Алексей Кущ
30 сентября 2023, 08:12
В ближайшее время "завод" будет заниматься лишь ремонтом поставленной нам военной техники.
Rheinmetall откроет завод в Украине
Rheinmetall откроет завод в Украине / Фото defence-ua.com, pixabay

Мировые производители вооружений на нас пока делают глобальный маркетинг, но открывать свои производства у нас не спешат.

Используют Украину как большой рекламный ролик, что раньше стоил бы миллиарды долларов, а теперь этот маркетинг достается им как бонус.

Помню как у нас трубили на каждом углу, мол, Rheinmetall построит завод в Украине по производству танков и даже прикроет его своим ПВО.

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В общем, немцы прорекламировали и танки, и ПВО.

Я тогда на эфире одного канала говорил: "да подождите радоваться, речь идет о создании лишь ремонтной базы, своего рода танкового СТО".

И вот подтверждение.

В ближайшее время "завод" будет заниматься лишь ремонтом поставленной нам военной техники.

Производство - в оочень далекой перспективе.

В общем, давно пора понять: дело создания нового индустриального ядра в Украине возможно лишь, если у нас появится своя промышленная политика.

Да, с участием инострнных инвестиций и технологий, но это должна быть наша инициатива и стратегия.

И стоит помнить, что ВПК - это производная от развития промышленности.

А промышленность - производная от наявных компетенций и навыков человеческого капитала, развития науки и образования.

Поэтому все начинается с образования, науки и компетенций.

Продолжается в промышленном производстве.

А завершается в виде новых видов вооружений.

Израиль это осознал в 70-х годах, когда на своей шкуре прочувстврвал режим военных поставок извне в режиме "даем - не даем".

Был случай, когда израильскому спецназу даже довелось угонять из французского порта построенные для Израиля корабли, заблокированные по решению Парижа накануне очередной войны с арабскими странами.

Зато потом, когда Израиль создал и свою промышленность, и свой ВПК, и свою науку с системой образования, и вторую в мире экосистему инноваций, все захотели с ним сотрудничать.

Но теперь Израиль выступает уже не в формате просящего танки и ракеты.

А в формате производящего и продающего. Кому посчитает нужным.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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война в Украине Алексей Кущ
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