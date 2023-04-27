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Украинское наступление с надеждой ждут в России

Игорь Эйдман
27 апреля 2023, 09:12 обновлено 27 апреля, 09:18
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Большинство российских силовиков и чиновников в тылу и на фронте мечтают о скорейшем прекращении войны.
ВСУ, война, украинские военные
Украинское наступление с надеждой ждут в России, говорит Эйдман / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинское наступление с надеждой ждут в России не только оппозиционеры. Заинтересован в его успехе, например, Евгений Пригожин. Для него это единственная возможность посчитаться с врагами из руководства министерства обороны и обеспечить себе новые карьерные перспективы.

Пригожин уже подготовил себе алиби на случай украинского прорыва, заявив, что если бы ему дали хотя бы 200 000 бойцов, он победил бы в войне. После успешного украинского наступления, он сможет сказать, что так произошло только потому, что ему не дали развернуться, Россия проигрывает войну из-за бездарных генералов, но он способен переломить ситуацию.

После поражения "лампасов" у Пригожина появится шанс на то, что Путин схватится за него, как утопающий за соломинку, сделает на него ставку в войне. В этом случае Пригожин может стать министром обороны и фактически вторым лицом в государстве. А в случае российского успеха, который реабилитирует генералов в глазах Путина, они спокойно доедят кровавого повара и его ЧВК. Таким образом Пригожин будет, вероятно, только имитировать помощь армии в отражении украинского наступления, фактически работая против неё.

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Также не заинтересованы в успехе министерства обороны так называемые "рассерженные патриоты" во главе со Стрелковым-Гиркиным. Они уже столько раз повторяли, мантры о неизбежном поражении российской армии при таком руководстве, что любой её возможный успех выставит их полными идиотами. Сторонники Гиркина в войсках тоже не заинтересованы спасать Шойгу от катастрофы.

Большинство силовиков и чиновников в тылу и на фронте мечтают о скорейшем прекращении войны, которая мешает им вести привычный образ жизни, сибаритствовать и спокойно обогащаться, вывозить деньги на запад, владеть собственностью, лечиться и учить там детей. Удачное отражение украинского наступления не привело бы к миру и отмене санкций, а вот скорое поражение российских войск создало бы условия для прекращения войны, краха Путина, восстановления нормальных отношений с Западом и привычного стиля жизни "элитариев". Большая часть российской верхушки также не мотивирована "костьми лечь" на пути украинских войск.

Таким образом, Россия встречает предстоящее украинское контрнаступление расколотой, а многие из тех, кто должен был бы ему противостоять, совершенно не мотивированы и вряд ли будут серьёзно вкладываться в это. Исход противостояния в такой ситуации предсказуем.

Источник

война в Украине Игорь Эйдман
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