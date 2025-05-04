Украинский дрон может добавить параду в Москве огонька

Известно то, что средства РЭБ, порой, сводят БПЛА с их электрического ума и спятившие дроны летят черт знает куда.

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Парад 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Страх имеет свойство тускнеть. Он быстро утрачивает остроту. Чтобы кремлевское очко заиграло вновь - Зеленский напомнил о том, что "никаких гарантий безопасности участникам парада 9 мая в Москве он дать не может".

Да и как их дашь?Украина и россия в состоянии лютой войны и взаимных бомбежек. От любезно предложенного Киевом 30 дневного перемирия Москва сама отказалась. Все летает, взрывается и горит.

Известно то, что средства РЭБ, порой, сводят БПЛА с их электрического ума и спятившие дроны летят черт знает куда.

видео дня

Нет никакой уверенности в том, что дальнолётный безумец, сам собой не возьмет курс на Красную площадь.

Участие украинского дрона в параде, конечно, может добавить мероприятию драматизма и "огонька". Организаторы обязаны предвидеть такую возможность и принять меры: снабдить гостей и участников парада подгузниками, огнетушителями и персональными "мангалами" по размеру. Целоваться и маршировать будет чуть сложнее, но появится гарантия того, что шоу обойдется без особых жертв.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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