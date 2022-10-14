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Украинский агент Владимир Путин, он же Моль

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

14 октября 2022, 08:06

Агент Моль будет представлен к государственной награде! Посмертно!

путин
Владимир Путин, он же Моль / radiosvoboda.org

В результате военной агрессии, реакции на нее украинского народа, украинских и мировых лидеров:

1. Украина ускорила интеграцию в ЕС, получив статус кандидата, о чем год назад никто не мог подумать.

2. Украина из-за вторжения перестроила свою энергосистему на Европу, отключившись наконец (!) от России.

3.. Украинский народ стал монолитным как никогда, поддержка друг друга, армии – главный приоритет.

"Украина превыше всего!" стало не просто слоганом - это важнейший принцип, объединяющий украинцев!

4. Милитаризация украинской армии идет с опережением всех графиков.

- Мы имеем сегодня больше техники, танков, авиации, РСЗО, ПВО чем в начале 2022 года

- Украинская армия сегодня - самая боеспособная армия Европы.

- Россия стала главным поставщиком в Украину бронированной техники и артиллерии.

5. Украинский язык стал в Украине и мире основным маркером "свой-чужой" в начале общения славян и на него перешло много русскоязычных, которых от россии пришла спасать россия.

6. Украина впервые за 31 год стала субъектом - лицом, действия которого влияют на других субъектов.

- Такого количества мировых лидеров, посетивших Киев в 2022 году, Украина не знала за всю свою историю.

7. Россия стала рекордсменом по введенным санкциям, что отвергает ее развитие на 20 десятилетия назад.

И в технологическом плане, и в экономическом.

8. Из России до конца года поедет более 10 млн человек. Первым делом едет креативный класс, который создавал продукт и формировал спрос.

9. НАТО, перспективы которого многие ставили под сомнение, приобрело новый смысл и новую жизнь. И все благодаря агенту "моли"

10. Благодаря агенту "моли" россия потеряла статус глобального субъекта, стала страной изгоем, признана страной-спонсором терроризма и будущее страны уже четко определено:

- демилитаризация

- деолигархизация

- дезинтеграция и разделение на ряд самостоятельных субъектов по этническому признаку.

Агент Моль будет представлен к государственной награде! Посмертно!

P.S. О его участии в взрыве Северного потока, Крымского моста, потере роли России на рынках вооружения и энергоресурсов информация будет засекречена до 2030 года.

Источник

Владимир Путин
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