Украинская стена плача как рубикон

Нехватка места на украинской Стене плача для меня символический рубикон.

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Украинская стена плача / Коллаж Главред, фото facebook.com/gennadiy.druzenko

Как-то незаметно-символически закончилось место на Украинской стене плача. Длинной монастырской стены стало мало, чтобы вместить лица тех, кто положил свою жизнь за Украину. Кто заплатил самую высокую цену. Кто демобилизовался к небесному войску...

Мы не знаем, сколько их, сыновей и дочерей Украины, а также сыновей и дочерей других стран, приехавших защищать "нашу и вашу свободу", сейчас молится за нас на небесах. Мы не знаем даже порядка цифр безвозвратных потерь – можем лишь догадываться. Но то, что на Украинской стене плача не осталось свободного места, символически кричит-причитает о цене, которую мы платим, чтобы выстоять под натиском орды.

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Когда наши власть имущие говорят, что для победы нам не хватает оружия, я отвечаю, что еще больше нам не хватает хорошо обученных, мотивированных и здоровых бойцов. Слишком много лучших служат Украине уже в небесном корпусе. Слишком контрастирует фронтовая и тыловая жизнь. Слишком мало осталось тех, кто мечтает защищать Родину. И все больше тех, для кого жизнь – это business as usual за спинами тех, кто из Шанцев держит украинское небо.

Чтобы выстоять и одержать победу, нам срочно нужно делать что-то с рецидивом советщины в украинском войске. С бесчувственностью некоторых командиров, которые "по цене не постоят". С махровой коррупцией в тылу. С социальной несправедливостью, которая превращает воинский долг в наказание за бедность. С бумажным бюрократическим болотом в армии, которое демотивирует даже самых лучших. С цинично брошенным на произвол судьбы (а точнее "в распоряжение") "отработанным человеческим материалом" тех, кто заплатил за войну своим здоровьем, а теперь надолго застрял в чистилище между фронтом и демобилизацией...

Нехватка места на Украинской стене плача для меня символический рубикон. Который означает, что определение победы должно быть помещено в контекст цены, которую мы готовы заплатить за него. Что наш основной козырь – человекоцентричность украинского этоса - в последнее время все больше подвешивает советское "мы за ценой не постоим". Что мотивированные новобранцы заканчиваются, а войне конца-края не видно. И что сейчас главный вызов для Украины – чем воевать трансформируется в другой - кто будет освобождать украинскую землю.

Потому что при всей важности дронов, танков, ракет и авиации, во вражеские шанцы заходят штурмовики. Которые все больше демобилизуются к небесному войску...

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

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