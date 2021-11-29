Украинская конституция: когда процесс важнее результата

Нам безразлична Конституция, потому что мы, украинцы, до сих пор не договорились зачем нам государство / ZIK

Меня часто спрашивают, что не так с украинской Конституцией. В ответ я могу долго рассказывать о несовершенстве ее формулировок и коллизии между его нормами.

Но это мелочи против ее главного недостатка – украинские граждане не готовы ее защищать. Потому что мы не знаем собственной конституции и не понимаем, зачем она нам. Потому что народ Украины никогда не был субъектом конституционного процесса. А национальные (псевдо)элиты, пактом между которыми стал в свое время Основной закон, не осилили свою историческую миссию и первыми начали нарушать основополагающие правила игры, о которых они как будто договорились только вчера...

Нам безразлична Конституция, потому что мы, украинцы, до сих пор не договорились, зачем нам государство. Мы интуитивно чувствуем и даже наверняка знаем, что государственность – как право самим определять свою судьбу – нам крайне нужна. Мы готовы убивать и умирать за нее. А вот чем должна быть наполнена эта государственность мы не только не договорились – мы даже не начали настоящую дискуссию о нашем "общественном договоре". О том что превращает миллионы этнических украинцев, армян, крымских татар, русских, румын, евреев, белорусов, поляков и тому подобное, что говорят на разных языках, ходят (или не ходят) в разные церкви, слушают и поют разные песни, голосуют (или не голосуют) за разных политиков, но совместно проживают на украинской земле в политическую нацию.

Читайте такжеУ Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл деталиЯ верю, что настоящий конституционный процесс – искренняя общественная дискуссия, какая именно Украина нам нужна – может стать теми дрожжами, которые превратят жителей в граждан, и заквасят тесто жителей Украины в политическую нацию. Потому что республика как общее дело априори невозможна без свободных, активных и ответственных граждан.

Основная проблема Украины – это то, что вместо качественных кирпичей граждан, мы имеем сыпучий песок потребителей украинской государственности. И что бы мы ни строили из этого песка: президентское, парламентское, премьерское, федеративное или унитарное государство – это здание вновь и вновь на глазах будет превращаться в выборную монархию или невыборный олигархат. Потому что мы хотим видеть в государстве мать - вместо воспринимать как общее дело. А в президенте предпочитаем видеть отца – вместо временного главы нашего совместного проекта...