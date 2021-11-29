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Украинская конституция: когда процесс важнее результата

Геннадий Друзенко

Украинский юрист, публицист, переводчик и общественный деятель.

29 ноября 2021, 06:28

Основная проблема Украины – это то, что вместо качественных кирпичей граждан, мы имеем сыпучий песок потребителей украинской государственности.

Конституция Украины
Нам безразлична Конституция, потому что мы, украинцы, до сих пор не договорились зачем нам государство / ZIK

Меня часто спрашивают, что не так с украинской Конституцией. В ответ я могу долго рассказывать о несовершенстве ее формулировок и коллизии между его нормами.

Но это мелочи против ее главного недостатка – украинские граждане не готовы ее защищать. Потому что мы не знаем собственной конституции и не понимаем, зачем она нам. Потому что народ Украины никогда не был субъектом конституционного процесса. А национальные (псевдо)элиты, пактом между которыми стал в свое время Основной закон, не осилили свою историческую миссию и первыми начали нарушать основополагающие правила игры, о которых они как будто договорились только вчера...

Нам безразлична Конституция, потому что мы, украинцы, до сих пор не договорились, зачем нам государство. Мы интуитивно чувствуем и даже наверняка знаем, что государственность – как право самим определять свою судьбу – нам крайне нужна. Мы готовы убивать и умирать за нее. А вот чем должна быть наполнена эта государственность мы не только не договорились – мы даже не начали настоящую дискуссию о нашем "общественном договоре". О том что превращает миллионы этнических украинцев, армян, крымских татар, русских, румын, евреев, белорусов, поляков и тому подобное, что говорят на разных языках, ходят (или не ходят) в разные церкви, слушают и поют разные песни, голосуют (или не голосуют) за разных политиков, но совместно проживают на украинской земле в политическую нацию.

Читайте такжеУ Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл деталиЯ верю, что настоящий конституционный процесс – искренняя общественная дискуссия, какая именно Украина нам нужна – может стать теми дрожжами, которые превратят жителей в граждан, и заквасят тесто жителей Украины в политическую нацию. Потому что республика как общее дело априори невозможна без свободных, активных и ответственных граждан.

Основная проблема Украины – это то, что вместо качественных кирпичей граждан, мы имеем сыпучий песок потребителей украинской государственности. И что бы мы ни строили из этого песка: президентское, парламентское, премьерское, федеративное или унитарное государство – это здание вновь и вновь на глазах будет превращаться в выборную монархию или невыборный олигархат. Потому что мы хотим видеть в государстве мать - вместо воспринимать как общее дело. А в президенте предпочитаем видеть отца – вместо временного главы нашего совместного проекта...

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Конституция
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