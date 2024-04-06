Украине понадобится еще одно поколение, чтобы восстановиться после войны

Украине потребуется минимум 20 лет, чтобы восстановить демографию после войны / Коллаж Главред, фото УНИАН

​Недавно Президент Владимир Зеленский высказал предположение о том, что после окончания войны против России в Украине возможен демографический "бум".

Напомню, что Украина несколько раз получала удар по населению. И каждый раз с большим трудом, хоть и упорно, восстанавливалась. С 1985 по 2004 год население Украины сократилось с 56 до 35 миллионов. Повлияла на это, прежде всего, Первая мировая война, когда было мобилизовано мужское население. Потом были демографические потери во время гражданской войны 1917-1922 года, после этого – Голодомор. Во время Второй мировой войны, даже по официальным сведениям, из 25 миллионов жертв войны (хотя там учитывали весь демографический потенциал - погибших, раненых) четверть составляли украинцы. Чего только стоил знаменитый "украинский миллион", то есть подростки из областей Украины, которые одними из первых попали в самые жестокие бои в Восточной Европе.

Иными словами, Украина за все время своего существования получала удары по демографии так, как ни одна страна в окружении. видео дня

Но после войны население стало восстанавливаться (хотя тогда для этого и потребовалось 30 лет).

На этот раз рост рождаемости также возможен, но помимо времени, есть ряд проблем, без решения которых достичь этого будет сложнее. С одной стороны, женщины во время или после войны не решаются рожать. С другой стороны, в Украине много пенсионеров, то есть нетрудоспособного населения. Для любой экономики – это самый худший сценарий, поскольку дело не в демографической яме и в перспективах, а в том, что практически любому правительству после войны очень трудно будет разрешить эту проблему. Конечно, в мире есть примеры стран, где такая модель удачно работает. Например, Япония, где мало молодежи, очень низкий демографический уровень и дорого воспитывать детей, но при всем этом Япония – невероятно богатая страна с высочайшей культурой производства.

В отличие от Японии, в Украине этого нет. А раз нет молодежи, то не будет и поступлений в бюджет, и, следовательно, никакой социальной политики и поддержки пенсионеров. Потому весь этот груз возлагается на молодые семьи. И когда мы говорим об их будущем, то должны понимать, что в Украине исчезла фундаментальная вещь – социальное государство. В Конституции Украины говорится о бесплатном образовании, праве на жилье и т.д. Сейчас этого фактически нет, а потому выпадает фундаментальное условие для молодой семьи, чтобы та могла заводить больше одного ребенка.

Один ребенок – это инстинктивное поведение любой семьи. Двое детей – это исторически сложившийся украинский формат. Но сейчас люди пытаются спасти то, что есть, а потому часто не могут себе позволить рожать детей.

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Показатель рождаемости в прошлом году снизился на 35 процентов. И я не случайно сказал о социальных обязательствах, потому что в случае такого капитализма, как сейчас, любому типу семьи – обеспеченному, малообеспеченному, бедному (а Украину после войны может ожидать бедность) – будет очень трудно принимать решение о рождении ребенка.

Однако нельзя сказать, что такая ситуация необратима. Ведь у населения любой страны после войны есть инстинкт быстрее возродиться. Тем более, что после войны в Украине будут серьезные потери мужского населения. Но это значит, что будет тот же процесс, что и после Второй мировой войны, когда на 10 девушек было 2-3 парня.

Кроме того, в Украине за годы независимости впервые произошел процесс, когда на Запад начали массово выезжать работоспособные мужчины и женщины. И в селах, особенно на западе Украины, росли дети без отцов и матерей. Сейчас они выросли, но это уже не тот тип воспроизводства, как при их родителях, поскольку они тоже уезжают на Запад. Точно так же и на юге и востоке Украины, где мужчины выезжали работать в России. А это – вынужденное разделение проживания семей, которое обострилось сейчас, когда 4 миллиона женщин и детей выехали за границы в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Конечно же, все эти факторы не способствуют улучшению демографии. Но если война закончится, и Запад начнет действительно нам помогать, то у нас не будет катастрофы с отсутствием работы и с желанием работать, потому что Запад все-таки будет способствовать развитию в Украине производств с высокими добавочной стоимостью и производительностью труда, чтобы позволит нам получать больше денег бюджет и, естественно, помогать молодым семьям.

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Надо сказать, что мы не знаем, как будет складываться ситуация на бывших оккупированных территориях. Нам нужно будет привыкать к тому, что регионы Украины будут отличаться по демографическому росту – где-то по прежнему будет падение, и даже будет возможна ситуация, когда большие территории будут опустошены, а где-то, наоборот, будет всплеск рождаемости.

Тем более, что никуда не исчезли демографические препятствия к росту, которые всегда были в Украине. За 20 лет мы видели, как снижается население, но ответ семей всегда был одинаковым – нет квартиры, плохая работа, трудности в воспитании и поддержке ребенка. Сейчас ситуация ухудшается еще и в чисто социальном плане, поскольку разрыв между мужским и женским населением приводит к кризису социализации семьи, то есть когда мужчина и женщина не могут принимать одинакового участия в воспитании детей.

Конечно, все еще есть надежда на возврат 4 миллионов украинцев из-за границы, но все-таки больше придется рассчитывать на самовоспроизводство в Украине. Ведь на Западе уже происходит социализация подрастающего поколения – они начинают вписываться в жизнь европейских стран, и вернуть их назад будет очень сложно. Тем более, что они нужны Западу не меньше чем Украине. Ведь Запад стоит перед выбором – разбавлять население мигрантами из Азии и Африки, или же близкими по культуре и цивилизации украинцами. Женщины и мужчины из Украины, которые работают за границей, уже платят налоги и, соответственно, приносят прибыль странам Запада.

Чтобы восстановить население, Украине может потребоваться не менее 20 лет. Да и то, только в случае действия западного плана Маршалла, когда будет расти производство, улучшаться инфраструктура и развиваться социальная сфера. И только если война закончится, а люди будут чувствовать, что она не сможет начаться заново, это позволит многим семьям рожать детей.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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