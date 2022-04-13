Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайера

Украине нужны конкретные и быстрые действия партнеров, а не символические визиты Штайнмайера в Киев или Бучу / Макс Левин

Увидел в новостях, что президент Украины Владимир Зеленский не желает встречаться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. А в ленте мелькнуло уже несколько постов с нытьём на тему, мол, не надо так, человек раскаялся, это символический момент и другой бред.

Друзья, вы чего?

Я не знаю, правда ли то, что Штайнмайеру отказали. Если правда – это очень верное решение.

Читайте такжеСтратегическая ошибка Путина: почему русская армия увязла в украинских степях, как оса в сиропе

Это сигнал, что нам не нужны пустые символы. Им нужны – нам нет. У нас люди умирают.

Символический приезд и демонстрация солидарности были актуальны в октябре. Всё изменилось. Сейчас нужны очень быстрые действия. Нельзя позволить втянуть нас в этот бесплодный символизм.

Нам не нужен приезд Штайнмайера в Бучу. Нам необходимо расследование, которое признает мир. Это очень прикладная задача. Где здесь Штайнмайер? Есть конкретика?

Очень символичная вещь – танк Леопард 1. Леопард 2 – супер-символичная и солидарная. Установка Гепард – тоже символичная штука. Гаубицы есть очень символичные.

Читайте такжеВойна в Украине и лютая шизофрения России

Символично, если бы федеральный президент лично обеспечил гуманитарный коридор в Мариуполь. Хотя бы для раненых. Ведь у него немалое влияние в России. Как не может? Мы верим в него.

Необходимо то, что работает на победу. А не выглядит работающим на победу.

Пусть Макрон позвонит Штайнмайеру и утешит его.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины