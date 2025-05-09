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Украине нужно радикально уменьшить налоги

Юрий Гаврилечко
9 мая 2025, 08:10
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Налоги нужно уменьшать не на несколько процентов, а в разы. Это критически необходимо для экономики, и делать это нужно уже "вчера".
Украине нужно радикально уменьшить налоги
Кроме повышения налогов, есть и другие способы оживления экономики во время войны - Гаврилечко / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Международный валютный фонд дал Украине ряд рекомендаций по наполнению государственного бюджета на 2026 год. В частности, речь идет о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), переходе к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами, а также усиление детенизации экономики.

Уже около 50 лет в МВФ, похоже, нет ни одного настоящего специалиста по экономике. Это хорошо видно по последствиям их деятельности, в частности в прогнозировании. На протяжении почти полувека ни один прогноз МВФ - ни по отдельным странам, ни по мировой экономике в целом - не совпадал с реальностью хотя бы на 30%. Погрешность, как правило, составляла от 30% до 50%.

Это уже не прогнозирование, а какие-то предсказания наугад. Я уверен, что если бы вы взяли три разные референтные группы - бездомных со свалки, посетителей фешенебельного ресторана и обычных покупателей из гастронома - и усреднили бы их ожидания, то получили бы примерно тот же "прогноз", что и от МВФ.

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Что касается рекомендаций, которые они дают. Известен ли хотя бы один пример за эти 50 лет, когда страна, следуя рекомендациям МВФ, смогла перейти из категории развивающихся стран в категорию развитых? Особенно имея исходную позицию, подобную украинской? Нет. Ни одного.

Так что, возможно, среди них и есть специалисты по чему-то другому, но точно не по экономике. Теперь относительно "налога на роскошь", то если говорить ближе к украинским реалиям, то абсолютно все исследования уровня жизни в Украине за последние 20 лет (за исключением короткого периода с 2004 по 2007 год) показывают стабильный рост доли граждан, которых можно отнести к категории бедных.

В последние годы, по разным оценкам, от двух третей до трех четвертей украинцев находятся на грани или за чертой бедности. А жизнь на грани бедности - это и есть нищета. Как в такой ситуации может помочь "налог на роскошь"?

Это же элементарная логика и здравый смысл. Если большинство населения страны - бедные, то какой эффект может иметь налог на роскошь? Допустим, берем за роскошь автомобиль марки Maybach. Сколько таких машин продается в Украине в год? Возможно, полтора десятка. Да, с каждой машины государство получит налог. Но серьезно ли это поможет бюджету? То же самое касается и остальных "роскошных" товаров. Проблема не в роскоши. Проблема в том, что у подавляющего большинства людей просто нет денег.

Украине нужно радикально уменьшить налоги - не на несколько процентов, а в разы. Это критически необходимо для оживления экономики и вывода ее из коматозного состояния. И делать это нужно уже "вчера".

Украина сотрудничает с МВФ с 1994 года. Так какие же последствия мы имеем сегодня? В начале 90-х Украина была одной из крупнейших экономик Европы. Сейчас - стабильно в конце списка. И это прямой результат соблюдения "рекомендаций" подобных институтов.

Кроме повышения налогов, один из вариантов наполнения бюджета - ликвидация таможенной и налоговой служб как таковых. Это дало бы около триллиона гривен в бюджет - именно столько сейчас пытаются скрыть от него.

Также нужно кардинально менять налоговую систему: вместо большого количества сложных налоговых процедур - перейти к единому простому механизму налогообложения транзакций. Подавляющее большинство платежей в Украине уже являются безналичными. И чтобы сохранить нынешний уровень доходов бюджета, достаточно, чтобы с каждой транзакции перечислялось всего 0,2% от ее суммы. Провели платеж на 100 грн - 20 копеек автоматически идут в бюджет. Кто-то это почувствует? Маловероятно. А тем временем:

  • Сократятся лишние органы, на которые тратятся десятки миллиардов гривен.
  • Исчезнут регуляторные барьеры для бизнеса.
  • Ускорится оборот денег, а с ним - вырастут поступления в бюджет.

Параллельно нужно вводить протекционистские меры. Во время войны самое простое и эффективное - это предоставить государственные гарантии предприятиям оборонно-промышленного комплекса или хотя бы осуществлять авансовые платежи по оборонным контрактам. Это не является проблемой.

С точки зрения продовольственной безопасности, часть агропродукции государство должно выкупать у производителей по фиксированным ценам и пополнять ею Госрезерв.

А если уж оставлять какие-то элементы внешнего таможенного контроля - то можно установить 500-1000% пошлины на экспорт сырья: пшеницы, ржи, кукурузы, руды, древесины и тому подобное. Хочешь продавать сырье за границу - плати.

Украина не должна быть сырьевым придатком. Она должна производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. И когда говорят, что во время войны это сделать невозможно, на самом деле это и есть момент, когда нужно действовать решительно.

Подтверждение тому - заявление руководителя, совладельца одного из крупнейших предприятий ВПК в Европе, концерна Rheinmetal Паппергера на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что ему проще построить производство оружия в Украине, чем в Германии. Потому что в Германии этому мешает местное экологическое законодательство и нехватка электроэнергии. Представляете, какие сложности для производства оружия в Европе, если немецкий концерн, готовый с нуля строить завод у нас - это уже о чем-то говорит.

Почему бы тогда этим не воспользоваться? Тут тебе и технологии, и инвестиции, и производство - все в одном флаконе. И рабочие места, и оружие для наших Вооруженных сил, и множество других вещей.

Будут гарантии закупки государством его продукции - такие заводы у нас построят за полгода.

Кстати, четыре года назад Турция построила завод по производству патронов и боеприпасов - тоже за полгода. Сейчас этот завод обеспечивает всю турецкую армию патронами и другими видами боеприпасов. И напомню, Турция - это страна, которая входит в топ-10 армий мира по мощности.

Если же экономика и дальше будет падать - люди начнут массово выезжать из страны, потому что нет ни рабочих мест, ни достойной заработной платы. А бизнес, соответственно, будет думать, как как можно быстрее убежать - перевести его в другое место. Потому что чем больше сложностей для бизнеса, тем меньше заинтересованности оставаться в стране.

Бизнес может выдержать любые трудности на пути к прибыли, но если одновременно ухудшать и регуляторную составляющую, и фискальную - он будет бежать.

Других вариантов не бывает. Или ты усложняешь регуляторную составляющую, но тогда уменьшаешь фискальное давление - и бизнес, несмотря на все организационные барьеры, знает, что он будет зарабатывать. Или наоборот - повышаешь налоги, но максимально упрощаешь условия ведения бизнеса.

Тогда все знают, что бизнес открыть и вести очень просто, и увеличенное налогообложение будет восприниматься как плата за это удобство. А если одновременно давить с двух сторон, то самое быстрое, что произойдет, это вытеснить бизнес за границу.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда

Кто такой Юрий Гаврилечко

Юрий Гаврилечко - эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", кандидат наук по государственному управлению.

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