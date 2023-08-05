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Украине больше не нужны зерновые сделки - нужно топить и крушить

Иван Яковина
5 августа 2023, 22:20
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Украине не надо никаких сделок на сейчас. Нужно клепать дроны десятками и сотнями, улучшать их, усиливать и — долбить, топить, крушить.
путин дрон
Кремль пока не знает, как реагировать на морскую блокаду / Коллаж: Главред, скриншоты

Кремль очень встревожен ситуацией с морской торговлей/войной. После украинского заявления о закрытии российских портов появилась реальная угроза прекращения половины нефтяного экспорта РФ: с такими рисками возить нефть из Новороссийска никто не станет.

Москва не была готова к такому шагу со стороны Киева и совершенно не знает, как и чем на него ответить. Пока варианты не блещут оригинальностью: Медведев, накатив, предложил устроить какую-нибудь экологическую катастрофу в Западной Украине. Обозреватель Бовт говорит, что морская блокада — повод для ядерного удара, многие Z-каналы обреченно пишут, что Путину придется просить Сунака и Байдена "урезонить" Зеленского.

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Интересно, что начали звучать голоса с предложением вернуться к Зерновой Сделке, так как с нею, как выясняется, намного лучше, чем без нее. Но спикеры тут с горечью признают: возвращение к ней будет публичным унижением для Путина, поэтому вряд ли…

Я же думаю, что Украине не надо никаких сделок на сейчас. Нужно клепать дроны десятками и сотнями, улучшать их, усиливать и — долбить, топить, крушить военные корабли, танкеры, нефтяную инфраструктуру, Керченский мост. Не обращать внимания на призывы к переговорам и молча продолжать бить. Такой язык Путин отлично понимает и скоро будет вынужден пойти на "непростые шаги" и "жесты доброй воли".

Результат такого "диалога" превзойдет все ожидания.

Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Источник

Кремль дроны
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