Украинцы совершают роковую ошибку

Каждый следующий промежуток войны "профессионализирует" российскую армию и дает силу россиянам осуществлять перманентную мобилизацию человеческого, экономического и информационного ресурса с учетом ошибок прошлых этапов.
Это их фирменный исторический почерк, сформированный ментальными традициями и структурой государственной надстройки, которая в критические моменты становится мегаресурсной машиной. Северная война XVIII в. или наполеоновский поход - как пример. Немецко-советская война 1940-х - тоже самое...
Феноменальная ставка РФ - на мясное систематическое "битье головой" о стенку по определенным уязвимым участкам. Так эта голова в синяках, истекает кровью, не определяется интеллектуальной ценностью - но рано или поздно на стенке появляются трещины, в которые можно пролезть своими грязными щупальцами и нажраться чужой землей и кровью, удовлетворив имперские инстинкты для компенсации своего угнетения.
Украинцам сейчас очень не хватает метааккумуляции действенной энергии против врага. Крах контрнаступления 2023 года на самом деле имел не только военно-технологическое измерение, но и культурно-военное. Психологически наступать труднее, чем обороняться. Для наступления нужна герметичная природная злость, задевающая всю нацию в одном ритме мести и ненависти.
Для этого надо иметь "кочевую" экспансионистскую установку (не просто освободить свое - а заставить себя нагло завоевывать даже чужое). Здесь или побеждает хуторское надвечерье частной усадьбы, или нордический коллективный уран Дикого поля...
Сейчас, когда мы вернулись в режим самооборонной войны, она уже отмечается отсутствием пассионарного огонька 2022 года.
Конъюнктурный скрежет и политическая суета делают свое деструктивное дело, мистифицируя гражданскую усталость и ставя ей медийный памятник, оставляя милитарную победу в качестве пропагандистской декорации.
Роковая сейчас для украинцев ошибка - копаться в своих ситуативных неудачах в порыве аутоагрессии или пацифистской аскезы на радость врагу.
Кто такой Олег Постернак
Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.