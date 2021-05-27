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Каждый народ имеет свою миссию. Вот украинцы показывают всему миру, как не нужно делать. Это – ответственная задача. Те же евреи в пустыне построили город-сад, показали, как нужно действовать. А Украина войдет в учебники как страна, показывающая, как не нужно жить.

В этом никто не виноват. Каждый из нас должен начать с себя: не давать взятки, не превышать скорость за рулем и т.д. Постепенно что-то начнет меняться в стране.

Я не живу по принципам Советского Союза, и у меня все хорошо. И у миллионов людей в этой стране, несмотря ни на что, все прекрасно. Да, все гниет, куча идиотов вокруг, есть олигархи и коррупционеры… Кто-то может реализоваться в Украине, а кто-то, кто не может – уезжают за границу. У кого есть мозги, те переселятся в другие локации, а Украина в очередной раз уйдет под чье-то внешнее управление и будет такой себе Свазиленд Восточной Европы, из которого периодически будут раздаваться нечеловеческие крики, которые будут пугать соседей.

Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе – стадо баранов

Каждый должен понять, что должен делать то, что зависит от него. Когда мы поймем, что должны полагаться только на самих себя, как страна, мы дико рванем вперед, потому что у нас много ресурсов, и мы очень креативный народ. А если мы будем обезьянами, которые сидят на берегу реки и ждут, когда мимо проплывет труп Путина, мы упустим еще лет 50. Не нужно ничего ждать, ведь время – это самый дорогой ресурс. 30 лет Украина слила "в трубу", хотя отдельные личности достигли успехов.

Это украинский парадокс: по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе – стадо баранов. У людей, едва ступивших на Банковую, тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники".

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть, если хотите хорошо жить, гребите. Не хотите – ждите Байдена в голубом вертолете, который спасет от Путина.