Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям света

Ну что ж, судя по последним ударам и заявлениям Центрэнерго тепловая генерация нашей страны, как бы так корректнее сказать - находится в глубоком нокауте.
Все ТЭС Центрэнерго - Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС - полностью потеряны/разрушены.
ДТЭК/ТЭС - полностью потеряны для энергосистемы как объекты маневровой генерации.
Поэтому на осень - зиму нас ждет .... Ну вы поняли.
Что дальше?
Ну Европа должна готовиться к новой волне вынужденных переселенцев.
Кто имеет возможность - думайте об этом уже.
Те кто останутся в стране должны готовиться к веерным отключениям.
Массовым.
И к тому что тепло в квартирах будет минимальное.
Там где оно будет.
Преимущество в выживании будут иметь те у кого есть домик в деревне.
Поэтому начинайте уже думать где и как вы переживете следующую зиму.
И начинайте делать стратегические запасы.
Генераторы, солнечные и электро батареи, дрова - это все скоро понадобится.
И чем быстрее вы купите тем дешевле это обойдется.
Зима близко. И вероятно это будет самая тяжелая зима со времен получения независимости.
И не ждите помощи - ее не будет.
Все сами.
Кто такой Виктор Таран
Виктор Таран - украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель.
После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года мобилизовался. Офицер ВСУ, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК.", пишет Википедия.
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