Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям света

Поэтому начинайте уже думать где и как вы переживете следующую зиму.

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Ну что ж, судя по последним ударам и заявлениям Центрэнерго тепловая генерация нашей страны, как бы так корректнее сказать - находится в глубоком нокауте.

Все ТЭС Центрэнерго - Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС - полностью потеряны/разрушены.

ДТЭК/ТЭС - полностью потеряны для энергосистемы как объекты маневровой генерации.

видео дня

Поэтому на осень - зиму нас ждет .... Ну вы поняли.

Что дальше?

Ну Европа должна готовиться к новой волне вынужденных переселенцев.

Кто имеет возможность - думайте об этом уже.

Те кто останутся в стране должны готовиться к веерным отключениям.

Массовым.

И к тому что тепло в квартирах будет минимальное.

Там где оно будет.

Преимущество в выживании будут иметь те у кого есть домик в деревне.

Поэтому начинайте уже думать где и как вы переживете следующую зиму.

И начинайте делать стратегические запасы.

Генераторы, солнечные и электро батареи, дрова - это все скоро понадобится.

И чем быстрее вы купите тем дешевле это обойдется.

Зима близко. И вероятно это будет самая тяжелая зима со времен получения независимости.

И не ждите помощи - ее не будет.

Все сами.

Кто такой Виктор Таран Виктор Таран - украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель. После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года мобилизовался. Офицер ВСУ, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК.", пишет Википедия.

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