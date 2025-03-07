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Украина за 3 года полномасштабной войны смогла совершить невероятный рывок

Александр Коваленко
7 марта 2025, 06:10
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Что бы наш ВПК в такой ситуации не стагнировал, думаю, целесообразным начать открывать ограниченный экспорт.
Зеленский, ракета - ПВО
Зеленский и оружие Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Экспорт украинского оружия… самое время приоткрывать.

Этим материалом я бы хотел поднять тему об экспорте украинского оружия, который, фактически, запрещён с начала полномасштабного вторжения, что и понятно. Но, если бы мне сказали о возобновлении экспорта украинского оружия в 2022-м или 2023-м, то я бы однозначно сказал – ни в коем случае, то уже давно назрели доводы, что – да, пора приоткрывать этот занавес.

Уверен, что будут те, которые скажут, что я не в своём уме, именно сейчас поднимать эту тему, когда непредсказуемый хозяин Белого дома, делает одно заявление о помощи Украине ярче предыдущего. Но вот в том-то и дело, что в виду шаткости помощи от США, Украина не только должна суметь диверсифицировать американские поставки, но и начинать самостоятельно зарабатывать на вооружении, с целью наполнения бюджета и расширения возможностей по самостоятельному приобретению тех или иных образцов.

видео дня

Несколько важных факторов для понимания ситуации.

Украина за 3 года полномасштабной войны смогла совершить невероятный технический и технологический рывок в развитие своего ВПК. Немыслимый в условиях настолько интенсивной и неравной войны, но всё же пока недостаточный для полного автономного обеспечения украинской армии и встречающий ряд проблем, связанных со своим дальнейшим развитием - эволюцией.

Дело в том, что в 2022 и 2023 году нам не хватало всех категорий вооружений и, нам нужно было всё и как можно больше. Но, со временем война стала менять свой характер, и ряд вооружений отошёл на задний план, теряя свою актуальность, а производственные линии, развитые за 3 года, не могут работать вхолостую без заказов от МО. А альтернатива заказам – экспорт, которого нет.

Например, так любимый нами всеми в первые месяцы войны ПТРК "Стугна-П", сжигавшей колонны российской бронетехники, сейчас не встретить. Куда пропала "Стугна-П"? Её функционал частично заменили fpv-дроны и потребность в "Стугне" меньшая чем 2 года назад, а производственные линии то рабочие, но работают не на полную мощность. В свою очередь, в этом ПТРК заинтересованы покупатели на Ближнем Востоке, но продавать им мы не можем.

Итак, на примере только ПТРК "Стугна-П" я, думаю, смог пояснить вам необходимость открытия экспорта для ряда категорий вооружений, которые мы не можем сейчас производить в том количестве, на которое способны наши производственные линии, потому что нет заказа от государства, либо он слишком мал из-за неактуальности изделия, а экспортировать не можем, потому что есть запрет.

Что бы наш ВПК в такой ситуации не стагнировал, думаю, целесообразным начать открывать ограниченный экспорт, в противном случае мы можем попросту загубить развитие целого ряда перспективных проектов, которые прекрасно себя показали, но не имеют доступа на рынок, при низкой внутренней потребности и отсутствии развития из-за отсутствия средств.

Кроме того, именно сейчас уникальный момент для вытеснения с рынка экспорта вооружений россии, ослабленной и доверие к вооружениям которой значительно снизилось именно войной в Украине. В свою очередь, украинское вооружение значительно повысило свою репутацию, и интерес к нему вырос куда значительнее, нежели до 2022 года.

Поэтому, целесообразность таких действий назрела и актуальна как никогда.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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