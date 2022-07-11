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Украина выиграла себе время: 8 выводов из "хлопков" в тылу российских оккупантов

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

11 июля 2022, 06:27

В стратегическом отношении это действие сейчас мало кто способен оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода войны.

взрывы на донбассе
Взрывы складов оккупантов на Донбассе помогут Украине выиграть время в войне / скриншот

Меня тут недавно спрашивали, каким образом удары по складам с БК и топливом влияют на темпы подготовки и проведения наступления?

Что бы не повторяться, отвечаю.

Первое. Наступательные действия (любой формы) пожирают боеприпасы и топливо в неимоверных количествах и объёмах. Другими словами, их надо много, очень много, особенно, когда твоя арта не точная, а "массированная"... Это всё также справедливо и в отношении топлива и вообще ГСМ, которые расходуются в наступлении куда как в больших объёмах, нежели в обороне.

Второе. Таким образом, становится понятно, что вести это самое наступление можно лишь в том случае, когда подача боеприпасов и топлива налажены бесперебойно, ритмично и в достаточных объёмах... Если нет, то ваша арта примолкает, а потом и вообще замолкает - танки остаются с 6-10 снарядами в боеукладке, сухими баками и т.д.

Третье. В современной российской армии подача всего этого организована комбинированным способом. На стратегическом и оперативном уровнях это - железнодорожная сеть. Вот почему российское командование так упорно и оперативно стремится восстанавливать в своих тылах, на оккупированных наших территориях всю ж\д инфраструктуру (я насчитал, по крайней мере, три вражеских ж\д бригады, упорно работающих по этому вопросу). Ниже, на тактическом уровне - автотранспорт. Но есть, два нюанса:

  • нужны пункты перевалки (да, это и есть те самые базы и склады ) для складирования выгруженного из эшелонов и распределения его по "подразделениям, частям и в отдельных случаях - соединениям"
  • для этого дела также нужно много автотранспорта, в том числе специализированного, особенно в части снабжения ГСМ. А с автотранспортом в российском воинстве всегда были традиционные траблы.

Четвертое. Зная вот эти все особенности своей системы МТС (материально-технического снабжения), российское военное командование стремится практически при любом планировании каких-либо наступательных действий максимально близко подтянуть ж\д сеть к боевым порядкам своих ударных группировок. И ещё ближе расположить к ним все эти базы и склады "текущего довольствия", а также те, где всё это можно накопить для массированного, одномоментного использования в случае острой необходимости, коей несомненно есть момент перехода в наступление.

Пятое. Делается это с целью существенного сокращения так называемого "плеча подвоза", т.е. расстояния, на которое необходимо подать тот или иной предмет МТС непосредственно в подразделение с "точки перевалки". Это позволяет весомо сократить время от момента выдачи до непосредственно момента использования в самом подразделении... И избежать таких моментов, когда наливник сжигает больше топлива на своё перемещение, чем доставляет, собственно, в подразделения (достаточно частое, кстати, явление в войсках в реальных боевых условиях, когда нет возможности закинуть предметы МТС в подразделение с "близко стоящей точки довольствия").

Читайте такжеОтвет Путина на все униженияШестое. Все эти особенности организации и функционирования системы МТС российской армии ведомы не только самим российским генералам, но и их украинским коллегам, многие из которых учились по тем же самым программам. Потому, думаю, что мысль о том, как вытормозить подготовку очередного "широкомасштабного" наступления россиян, в украинских штабах родилась уже давно. Для реализацие этой идеи, не хватало одного, но главного - соответствующего инструмента.

Седьмое. И вот когда инструмент у ВСУ появился, идею реализовали, "бавовна" по тылам противника (а конкретно по складам и базам его МТС) начала шириться и разрастаться. Это тут же начало "весьма негативно" сказываться как на уровне "текущего довольствия" подразделений противника, так и на самом процессе накопления запасов предметов МТС, необходимых для продолжения наступления.

Восьмое. Да, противник имеет возможность некоторым образом "нивелировать" сей отрицательный эффект. Например, организовав перевалку прямо с эшелонов на грузовики, и ими же тут же доставляя предметы МТС непосредственно в подразделения. Но, как всегда, есть нюансы...

Во-первых, это всё равно объективно увеличивает то самое "плечо подвоза" со всеми вытекающими.

Во-вторых, где набрать столько автотранспорта, когда его и так не хватает чтобы таскать миномёты, пушки и прочие "полезные штуки" непосредственно в войсках? Самосвалами, зерновозами или бусиками возить всё это довольствие? Это с танками и прочими ББМ проблем нет, а в России традиционно с автотранспортом были проблемы. Тем более сейчас, когда автопром практически стал...

В-третьих, хранить, например, снаряды или топливо непосредственно в эшелонах на ближайших ж\д станциях - чревато... Ибо сегодня прилетело по складу на Камаз-центре, а завтра вполне может прилететь и по самому эшелону на станции... В таком случае потеря дефицитных снарядов, топлива, запасных частей (нужное подставить) будет не в пример ещё более чувствительнее и объёмнее.

В-четвёртых, кто сказал, что тыловые колонны со снабжением "уже в безопасности"? Они ведь в ходе своего перемещения объективно приближаются к линии фронта, а значит попадают в зону действия куда большего количества средств поражения противника, нежели у себя в глубоком тылу. При этом обнаружить и поразить их становится куда легче.

Читайте такжеГлавная задача для России сегодня - это прекращение военных действийВ этом отношении надо понимать, что все меры, которыми командование войск противника сможет "демпфировать" последствия ударов по своим тыловым базам и складам, тут и сейчас носят лишь временный характер. Выстроить, эффективную и действующую систему МТС, способную обеспечить действительно качественную подготовку к очередному наступлению, противник сможет лишь спустя какое-то время.

Резюмируем.

Тот, кто спланировал и организовал вот этот самый массированный удар по объектам российской системы МТС войск в их тылах - очень грамотный чувак. Однако и тот, кто добился своевременной поставки "соответствующего инструмента" для реализации этого "бада-бума" достоин не меньшей похвалы.

Скажу больше, в стратегическом отношении это действие сейчас ещё мало кто способен понять и оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода этой войны. Из-за такого фактора, как время, выиграш которого, для украинского командования, очевидно, именно в данный момент - просто неоценим.

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

война в Украине Константин Машовец
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