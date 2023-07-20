Неизбежная победа Украины в этой войне — наш задел на будущее. Как мы им распорядимся, зависит от нас самих.

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Украина выиграет войну в следующем году, убежден Каспаров / фото: 14 ОМБр Романа Великого

Следующий год будет решающим – это одновременно и хорошая новость, и трагедия. Украина выиграет войну в следующем году – никаких сомнений в этом у меня нет. Все идет к тому, что Украина освободит все свои территории, а украинский флаг будет развеваться в Севастополе. Трагедия заключается в том, что война длится намного дольше, чем могла бы длиться, унося человеческие жизни.

Я уверен, что судьба будет благосклонна к Украине после всех испытаний и трагедий. Уже сегодня Украина стала символом борьбы за свободу в мире, а после победы станет важнейшим геополитическим плацдармом демократии. Никто не понимает ценность свободы лучше, чем украинцы, которые платят за нее самую высокую цену в мире.

Мы должны действовать. Судьба – это не только вопрос удачи, это во многом вопрос выбора. Многим придется делать самый разный выбор. Украине в этом плане проще, потому что она свой выбор сделала и за этот выбор платит. Мир развивается, и это делают свободные люди.

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В этой ужасной войне мы видим, как отличается оружие, сделанное людьми в свободном мире, и оружие, которое делают в несвободном. Как воюют люди, которые знают, за что они воюют, и те, кого отправляют на бойню, как крепостных.

Наверное, в глобальном смысле, трагедии, войны — это возможность для всего человечества увидеть и осознать ценность вещей, которые находятся на периферии сознания, когда все хорошо. Только свободный человек может творить и менять мир, и я уверен, что эта победа даст толчок делу свободы на всем земном шаре. Неизбежная победа Украины в этой войне — наш задел на будущее. Как мы им распорядимся, зависит от нас самих.

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