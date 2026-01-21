Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоров

Вадим Денисенко
21 января 2026, 06:10
61
Внутри страны должна кардинально измениться коммуникация.
Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоров
Зеленский и война / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговорная модель, которая сводилась к "территории плюс снятие санкций с РФ в обмен на мирный договор", зашла в тупик, который, в целом, пока устраивает Вашингтон и Москву. Но это путь в никуда, особенно на фоне заявлений Лаврова о необходимости смены всего руководства Украины. Если мы не предложим изменение модальности переговоров — ее предложат вместо нас.

Попытки поставить диагноз:

1. Трамп в своей предвыборной повестке дня практически все ставит на внешние факторы, где за Гренландией стоит, на самом деле, давняя идея фикс Трампа и его близкого окружения – развал ЕС. Я уже много лет говорю одно и то же: главная война в мире - это не Украина. Это то, кто и как будет зарабатывать на Европе. И это ключевая логика нынешних событий.

видео дня

2. Трамп, окрыленный Венесуэлой, и под угрозой проигрыша промежуточных выборов решил ускорить процессы. ЕС не имеет общей позиции и пока выглядит растерянным.

3. Трамп откладывает украинский вопрос. И вопрос, кажется, не только в Гренландии. Его устраивает продолжение войны как фактор ослабления российской экономики.

4. Я уже писал о логике США (похоже, главным идеологом здесь является министр финансов Бесент). И логика эта заключается в противостоянии с шантажом КНР по редкоземельным элементам. В противовес редкоземелиям, США стремятся получить контроль над ценообразованием на мировую нефть, максимизировать расчеты в долларах и получить контроль над главными логистическими точками мира. Плюс, раскол ЕС и максимизация влияния США на этом рынке.

5. Пока у нас есть две неизвестные вводные: реакция ЕС (первая лакмусовая бумажка проявится в Давосе и она будет сводиться к тому, удастся ли выработать хоть видимость общей позиции по Гренландии). Вторая неизвестная — реакция Китая, который пока молчит. Хотя, не исключено, Китай просто ждет, как Трамп сядет в лужу. Ведь он одновременно пытается вести несколько войн без какой-либо бюрократической поддержки.

Наша война

К сожалению, надежды на блиц-криг выветрились. Мы входим, как минимум, в несколько месяцев без реальных переговоров. Из позитивов: деньги от ЕС на ближайшие месяцы 100% гарантированы, как бы ни развивались события в ЕС. И США будут продавать оружие.

Мы можем допустить, что россияне смогли во второй раз продать Трампу идею быстрого военного окончания войны. Год назад они продали летнее наступление, которое должно было кардинально изменить все. Сейчас они продали зиму (одна из базовых задач сейчас - сделать все возможное, чтобы Путин не сумел продать очередное лето).

Мы находимся в определенной ловушке: Вашингтон хочет продолжения войны, чтобы ослабить Россию, одновременно Вашингтон хотел бы получить доступ к ресурсам российской Арктики и также не допустить вхождения в эти проекты Китая. Россия же пока просто хочет затянуть войну, не предоставляя США доступа ни к чему. Нас в этой схеме просто нет.

Возможные рекомендации (кроме военных)

1. Наша главная задача придумать и донести до американцев концепцию "Почему продолжение войны им невыгодно". До сих пор наша концепция сводилась к территориям, россияне говорили о территориях и возвращении в мировой повестку дня. А Вашингтон искал выгоды. Эта модель зашла в тупик, который пока устраивает и Кремль, и Белый дом. Без изменения этой парадигмы мы не сможем найти свою игру.

Пока, насколько я понимаю, мы никогда даже не пробовали ставить так вопрос. Но именно от создания такой концепции зависит то, когда мы подойдем к реальным переговорам.

2. Мы, к сожалению, не сможем "отползти" от США, как сейчас многие говорят. Мы зависим от их поставок ПВО с одной стороны, и у нас нет сильного партнера, который мог бы стать посредником в переговорах с РФ. Китай мы сознательно отвергли и отвергаем, хотя это и является стратегической глупостью.

3. Наш единственный козырь сейчас — общественное мнение в США и отношение политикума к войне в Украине. У нас нет другого выхода, кроме как работать над тем, чтобы через несколько месяцев этот фактор стал определяющим для Трампа (один раз нам повезло — после Анкориджа Трамп был вынужден развернуться на 180 градусов. Теперь нужно это "чудо" создавать. Но здесь должен быть создан отдельный штаб с отдельным руководителем, который будет это делать. В идеале, это должно взять на себя МИД. Правда, есть большие сомнения в том, что им это кто-то поручит).

5. Как бы ни закончилась история с Гренландией, у нас есть главный козырь - ВСУ. Европейская игра заключалась до сих пор в том, что на ближайшие годы единственной армией, которая может защитить Европу, являются украинские вооруженные силы. Даже если завтра США захватят Гренландию, в вопросе России ничего не меняется. Поэтому здесь наша переговорная позиция с ЕС вряд ли может кардинально меняться.

5. Внутри страны должна кардинально измениться коммуникация, ведь сейчас мы наблюдаем признаки паники и глубокой депрессии большей части общества.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФ

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФ

07:05Война
План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

02:06Война
Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

07:05

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФ

06:10

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоровмнение

05:50

"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушкуВидео

05:24

Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

04:51

Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:41

Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

03:39

Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

03:12

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

02:44

Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

Реклама
02:06

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

00:55

Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

20 января, вторник
23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растениеВидео

23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:04

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 январяФото

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадрыВидео

22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

Реклама
21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

20:25

Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

20:08

Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

19:43

Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

19:35

Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

19:29

В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

19:26

Россия атаковала Запорожье - дома разрушены, количество погибших резко возрослоВидео

19:25

Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

19:19

"Враг ставит под угрозу безопасность Европы": что происходит на Чернобыльской АЭС

19:10

РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в Украинемнение

18:56

"Просто в шоке": эксперт объяснила, как арест Мадуро бьет по ПутинуВидео

18:39

Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается

18:34

Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

18:29

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось гореВидео

18:27

Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

Реклама
17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять