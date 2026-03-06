Укр
Читать на украинском
Орбан хочет политической войны: Фесенко объяснил, почему Украине стоит изменить тактику

Владимир Фесенко
6 марта 2026, 19:10
Открытая эмоциональная перепалка и взаимные обвинения со стороны Украины были ошибкой, поскольку такая реакция фактически работает в интересах Орбана.
Орбан, Зеленский
Украине стоит пересмотреть тактику отношений с Венгрией - эксперт / Коллаж: Главред

Украинско-венгерские отношения выходят на новый уровень. После ряда публичных оскорблений между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским из-за прекращения работы нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают российские нефтепродукты, венгерские власти прибегли к задержанию семи граждан Украины. В МИД Украины такие действия назвали актом государственного терроризма.

Эмоциональная риторика, как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, играет только на руку премьеру Венгрии Виктору Орбану, который использует конфликт в своих политических интересах. Почему Украине стоит изменить тактику, действовать через дипломатические механизмы ЕС и готовить стратегию взаимоотношений с Венгрией после ее выборов - в материале автора.

Действия венгерской стороны, по моему мнению, противоречат нормам международного права, в частности статусу соответствующих перевозок. В этом контексте речь идет о грязной политической технологии, непосредственно связанной с избирательным процессом в Венгрии. Фактически Виктор Орбан провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в отношениях с Украиной. Это выглядит как сознательное объявление политической войны с противоправными действиями.

видео дня

В такой ситуации для Украины чрезвычайно важно выбрать правильную тактику реагирования. Открытая эмоциональная перепалка и взаимные обвинения со стороны украинского руководства были ошибкой, поскольку такая реакция фактически работает в интересах Орбана. Именно на подобную эскалацию он и рассчитывает. Поэтому сейчас главное — не поддаваться на эту провокацию.

Украине следует действовать исключительно дипломатическим путем. Реакция должна происходить через заявления Министерства иностранных дел и в рамках правового поля. Поскольку есть основания полагать, что венгерская сторона могла нарушить ряд норм международного права, этот вопрос нужно поднимать через соответствующие европейские правовые механизмы и институты Европейского Союза. Параллельно следует добиваться возвращения украинских граждан и имущества, которое было фактически захвачено. В этом процессе, вероятно, должен участвовать и австрийский банк, который также должен действовать в пределах своих полномочий.

В то же время не стоит переводить ситуацию в новую волну политических обвинений. Критиковать действия венгерской стороны необходимо, но делать это следует взвешенно, не повышая градус конфликта. Орбан заинтересован именно в дальнейшей эскалации, в частности в том, чтобы Украина ответила жесткими шагами, например задержанием венгерских граждан или другими демонстративными действиями. Именно такую политическую конфронтацию он и пытается спровоцировать, поэтому Украине не стоит делать ему такой подарок.

Симптоматично, что даже оппонент Орбана в Венгрии, Петер Мадяр, начал вставать на его защиту в ответ на резкую риторику со стороны Украины. Это свидетельствует о том, что в публичной коммуникации были допущены ошибки. В результате ситуация начала выглядеть как публичное выяснение отношений, что только усиливает позиции Орбана внутри страны. Именно поэтому сейчас важно прекратить эту полемику на высшем уровне. Как, кстати, сделали европейцы. Потому что эта полемика, к тому же в довольно эмоциональных формах, работает исключительно в интересах Орбана, что, к сожалению, уже проявилось и в позиции венгерской оппозиции.

Я не думаю, что в данном случае нужны публичные уступки. Это выглядело бы как проявление слабости. Просто градус этой полемики был слишком поднят, поэтому ее нужно прекратить. Ведь когда венгерская сторона делает неправильные шаги, действовать нужно исключительно дипломатическим путем. Нужно, во-первых, отвечать на уровне МИД — жестко, с четкими оценками конкретных нарушений со стороны венгерской стороны. Но в то же время стоит сделать паузу. Такая себе тактика айкидо. Можно реагировать на уровне экспертов или отдельных политиков, демонстрировать, что Орбан ведет себя неправильно, что он действует как неевропейский политик. Но без прямой полемики. Не нужно продолжать эту эмоциональную перепалку.

Во-вторых, нужно дождаться завершения выборов в Венгрии. После этого уже определиться с дальнейшей стратегией и тактикой — в зависимости от того, кто победит и какой будет внутренняя политическая ситуация в стране, тогда нужно действовать совместно с Европейским Союзом.

В политике всегда должен быть план А и план Б. И еще одна ошибка, которую мы допустили, заключается в том, что мы фактически включились в персональную борьбу против Орбана, как бы исключая вариант, что он может остаться у власти. Не стоит ожидать, что после выборов все резко изменится. Даже если победит оппозиция, там может сложиться патовая ситуация, и не будет однозначной победы. Политическая конфигурация может оставаться шаткой, но если оппозиция все же победит, тогда постепенно, шаг за шагом, можно будет нормализовать отношения с новой венгерской властью. Это вопрос последовательности, взвешенности и конкретных шагов по деэскалации.

Речь идет не об уступках, а о практических дипломатических действиях: согласованных встречах с участием европейских партнеров, постепенном снятии конфликтной напряженности, которая накапливалась последние месяцы — а фактически и годы. Нужно постепенно преодолевать конфликтность, связанную с политикой Орбана. Другая ситуация — если побеждает Орбан. Тогда нам придется формировать общую стратегию и тактику действий в отношении Венгрии вместе с Европейским Союзом. Но и в этом случае не нужно продолжать публичную политическую войну.

Если со стороны Орбана будут конфликтные действия — отвечать нужно, но без эмоций. Возможно, придется решать часть проблем через Европейский Союз и через Соединенные Штаты, поскольку США имеют определенное влияние на Венгрию. Но это будет более сложная ситуация, и там понадобится очень гибкая тактика нейтрализации тех проблем, которые возникли в последнее время.

В любом случае, проблемы в отношениях с Венгрией, скорее всего, останутся. И если Орбан останется у власти, будем реалистами — наш путь в Европейский Союз может быть заблокирован. И это уже вопрос, который придется решать самому Европейскому Союзу. Простых решений здесь нет. Надеяться, что после одного шага все сразу наладится, тоже не стоит. Возникшие проблемы придется решать постепенно.

Отдельно стоит вопрос возвращения захваченных людей. Если речь идет об украинских гражданах, которых фактически взяли в заложники, то здесь должны применяться соответствующие правовые процедуры для их освобождения и возвращения в Украину. Так же необходимо решить вопрос возвращения имущества или доставки его в Австрию, где оно должно было оказаться.

В отношении двух граждан, которых передали Венгрии из российского плена, ситуация сложнее, поскольку они имеют также венгерское гражданство. В этом случае решение о возвращении в Украину будет зависеть от их собственного выбора.

В то же время ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" также в значительной степени используется Орбаном и Робертом Фицо как политический повод. И хотя проблема имеет более широкий контекст, поскольку касается и отношений Украины с Европейским Союзом. Поэтому ее нужно решать в треугольнике Украина — ЕС — соответствующие страны-партнеры.

Однако и в этом вопросе также были допущены определенные эмоциональные ошибки. На самом деле стоит ставить вопрос стратегически: что для Украины важнее — принципиальная позиция по работе нефтепровода "Дружба" или, например, получение финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро и принятие нового пакета санкций против России. Очевидно, что поддержка Украины и санкционное давление на Россию имеют гораздо больший вес, чем символическое противостояние вокруг этого трубопровода.

В политике иногда приходится идти на определенные компромиссы ради более важных стратегических результатов. Понятно, что для Украины морально сложно соглашаться с тем, что некоторые страны Европейского Союза продолжают получать российскую нефть через этот нефтепровод. Но в то же время стоит помнить, что раньше и российский газ транспортировался в Европу через территорию Украины.

Именно поэтому в таких ситуациях необходимо трезво оценивать приоритеты и действовать вместе с европейскими партнерами, ища решения, которые максимально соответствуют стратегическим интересам Украины. Простых решений в этом конфликте нет, и преодоление нынешних проблем потребует времени, последовательности и серьезных дипломатических усилий.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с котом за 33 секунды

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Семена перца "проснутся" мгновенно: простой метод, который дает дружные всходы

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - конфликты, Собакам - раздражение

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

Вызывают смех и одновременно легкий ужас: какие странные прически были модными в СССР

