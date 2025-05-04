Украина воздержится от атак на Москву 9 мая: почему?

Украина практически гарантированно не будет атаковать Москву на день победобесия. Потому что о такой услуге нас попросил Китай.

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Парад 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вчера враг в очередной раз атаковал беспилотниками Украину, в частности, Черкассы и Киев. Однако Украина практически гарантированно не будет атаковать Москву на день победобесия. Потому что о такой услуге нас попросил Китай.

Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину надо остановить сползание недоимперии под Д. Трампа, поэтому он или кто-то достопочтенный едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы.

Это ситуация, где торг как раз уместен. И, насколько мне известно, определенные пожелания от Украины в сторону Китая прозвучали. Результатов пока нет - там очень сложная бюрократическая машина, но шансы на положительные решения есть. В первую очередь, это может касаться уменьшения участия Северной Кореи в войне против Украины.

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Так что участия Украины в параде в Москве, к сожалению, не будет. Ну, разве что ФСБ взорвет какой-то дом в окрестностях с теми, кто "непричастен к войне", и пропагандисты начнут нас в этом обвинять и гордиться российским ПВО. А те иностранные извращенцы, которые попхаются в Москву, будут чувствовать себя смельчаками.

Невооруженным глазом видно, что путин очень боится дроновой атаки с нашей стороны. В Москву притащили кучу ПВО, среди него и пушечная зенитная артиллерия, в частности, "Панцирь". Если туда что-то полетит на самом деле, то эта ПВО сама разрушит столько, что нам не под силу.

Кстати, с Китаем речь шла исключительно о Москве на время пребывания там китайских представителей. О другом времени и других регионах не упоминалось. Так что все может быть.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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