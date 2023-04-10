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Украина уже является членом НАТО

Гарри Каспаров
10 апреля 2023, 06:22
94
Вступление НАТО в войну невозможно без того, чтобы Америка это поддержала, потому что нужна американская военная мощь, в том числе ядерная.
Украинские военные, НАТО
Не стоит заморачиваться тем, будет Украина официально в НАТО после победы или до / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Все понимают: Украина уже является членом НАТО, причём единственным, который ведет войну за то, ради чего НАТО и создавали. НАТО вообще создавалось в 1949-м году, чтобы спасти Европу от российского (ну, тогда – советского) вторжения, просто в то время потенциальная линия разграничения проходила в районе реки Рейн, а сейчас она проходит по Днепру. Но, в принципе, идет та самая война, ради которой НАТО было создано, к которой НАТО готовилось десятилетиями. Эту войну сегодня ведет одна страна – Украина и платит страшную цену за то, что НАТО оказалось не способным эту войну предотвратить.

Некоторые утверждают, что страны НАТО не готовы задействовать пятую статью Устава для защиты Украины. Как ни странно, может, и готовы. Польша, Великобритания – почему нет? Однако проблема не в них - решающая роль в НАТО, очевидно, отведена Америке.

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Вступление НАТО в войну невозможно без того, чтобы Америка это поддержала, потому что нужна американская военная мощь, в том числе ядерная, которая сдержит любого потенциального агрессора. Я не думаю, что удастся бюрократически проломить членов НАТО, если выхода на границы 91-года не будет.

Если предположить, что бОльшая часть оккупированных территорий освобождена, но вопрос Крыма зависает, то это была бы крайне неблагоприятная ситуация. Все же понимают, что Украина не откажется ни от какой своей территории и сейчас нужно не заморачиваться тем, будет Украина официально в НАТО после победы или до, а решать главную задачу: война должна быть выиграна, украинский флаг должен быть поднят в Севастополе.

Источник

НАТО Гарри Каспаров
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