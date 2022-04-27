Украина уже одержала стратегическую победу над Россией

Украина стратегически уже победила Россию / ru.depositphotos.com

Я часто пишу, что Украина одержала победу в войне на стратегическом уровне.

Стратегический уровень войны - это самый высокий уровень, на котором задействованы все инструменты войны: политика, дипломатия, экономика, военные ресурсы и военные операции и тому подобное. Если страна приобретает преимущество в большинстве этих сфер - она побеждает в войне.

Это не происходит сразу, но это то, что неизбежно произойдет. Классический пример - вступление США во Вторую мировую. Черчилль был убежден, что достигнув вступления американцев в войну - она будет выиграна на стратегическом уровне. Причин этому было несколько: США были крупнейшей экономикой мира, они находились на другом континенте и их трудно было поразить существующими средствами. Присоединение такой страны меняло баланс сил в пользу союзников, и победа становилась всего лишь вопросом времени, которого, к сожалению, прошло еще очень много.

Что-то приблизительное случилось с Украиной за 60 дней. Мы прошли сложный победный путь на стратегическом уровне. Вот несколько ключевых факторов нашей стратегической победы:

1. В нашу поддержку была сформирована большая коалиция ведущих государств. Нет, этой коалиции не было сразу. Немцы, французы постоянно петляли от реальных действий (местами и до сих пор это делают). Американцы и британцы были не уверены в масштабах вмешательства. Многие другие государства хотели просто отбыть номер озабоченности. Сегодня за большинством членов коалиции стоит реальная поддержка: средства, оружие, гуманитарная поддержка. Эта коалиция наконец приняла решение о поддержке поражения России в Украине.

2. Мы получили оружие. На самом деле мы получили значительно больше. Да, за это пришлось долго и тяжело бороться. Платить цену человеческих жизней. Но наконец мы получили максимальные поставки того, что просили. Однако, что еще важнее - страны-союзники разворачивают под нас производство оружия и работают над модернизацией нашей армии - перевод ее на образцы НАТО. Это грандиозный успех. Поскольку он является доказательством готовности союзников играть в долгую, до победы

3. Мы имеем финансовую поддержку. МВФ и страны-партнеры работают над тем, чтобы обеспечить нам 5 млрд долл помощи ежемесячно. Это колоссальная сумма. При том, что она не включает средства на восстановление и оружие.

4. Мы на пороге величайших санкций против РФ. Вопрос об эмбарго на нефть и газ еще дискутируется, но политически решение является принятым. Дискуссия ведется только по форматам и срокам внедрения этого эмбарго. Ключевым является то, что Запад неизбежно сократит потребление газа и нефти из РФ. К сожалению, это произойдет позже, чем нам бы хотелось.

5. Мы получили свою Тегеранскую конференцию. Именно так я трактую сегодняшнюю встречу в Рамштайне. Тегеранская конференция в 1943 году ознаменовала согласование действий по разгрому нацистской Германии и контуры послевоенного мира. Именно разгром российской армии и контуры мирного договора являются ключевыми вопросами конференции.

6. Стратегически важными являются и наши внутренние факторы. В отличие от русских, мы сохранили боевой дух своей армии. Наша армия воодушевлена, хочет бить врага, тогда как русские деморализованы. Мы провели мобилизацию и сейчас наши резервы в размере 100 тысяч солдат отправляются на фронт, благодаря и оказанной военной помощи. Русские же мобилизовали только 30 тысяч солдат очень сомнительного качества.

Читайте такжеСтратегия Путина провалилась: чего ждать УкраинеСтратегическая победа очень далека от реальной. Более того, до наступления реальной может пройти еще много времени и будет еще много потерь. Суть стратегической победы в том, что она показывает неизбежность нашей победы в этой войне.