Украина уже начала переговоры с россиянами, которые назначены на 2 июня. Потому что, как показывает практика, к словам дипломата, за которым стоит мощная армия, спецслужбы и собственный ВПК, почему-то очень внимательно прислушиваются. Это касается не только России, но и других стран. Все понимают исключительно силу и США, и ЕС и Китай. С зубастыми пацанами и пацанками хотят дружить. На всякий случай.
Итак сегодня, как пишут СМИ, Служба безопасности Украины тайно доставила ударные дроны в Россию в район аэродрома "Белая" (Иркутская область) и других аэродромов, где стоят самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Доставка дронов состоялась дальнобойными грузовиками. Грузовики были снаряжены десятками и десятками ударных дронов и были запаркованы вблизи аэродромов. Запуск происходил непосредственно с грузовиков.
Самолеты горят на аэродромах Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. Общая стоимость пораженной техники, которую россияне больше не производят - более $2 млрд.
Предлагаю Малюка включить в переговорную группу. В принципе говорить ничего не надо. Просто меланхолично смотреть на Мединского и Ко и что-то записывать в блокнот.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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