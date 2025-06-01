"Добрым словом и пистолетом можно достичь больше чем добрым словом".

https://opinions.glavred.info/ukraina-uzhe-nachala-peregovory-s-rossiyanami-10669676.html Ссылка скопирована

Скриншот операции "Паутина" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Украина уже начала переговоры с россиянами, которые назначены на 2 июня. Потому что, как показывает практика, к словам дипломата, за которым стоит мощная армия, спецслужбы и собственный ВПК, почему-то очень внимательно прислушиваются. Это касается не только России, но и других стран. Все понимают исключительно силу и США, и ЕС и Китай. С зубастыми пацанами и пацанками хотят дружить. На всякий случай.

Итак сегодня, как пишут СМИ, Служба безопасности Украины тайно доставила ударные дроны в Россию в район аэродрома "Белая" (Иркутская область) и других аэродромов, где стоят самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Доставка дронов состоялась дальнобойными грузовиками. Грузовики были снаряжены десятками и десятками ударных дронов и были запаркованы вблизи аэродромов. Запуск происходил непосредственно с грузовиков.

видео дня

Самолеты горят на аэродромах Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. Общая стоимость пораженной техники, которую россияне больше не производят - более $2 млрд.

Предлагаю Малюка включить в переговорную группу. В принципе говорить ничего не надо. Просто меланхолично смотреть на Мединского и Ко и что-то записывать в блокнот.

Источник

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред