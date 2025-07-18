Украина становится пионером нового механизма НАТО

Альянс впервые в истории создает совместный фонд для вооружения - без США, но по их инициативе.

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Трамп через НАТО предоставит Украине оружие / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Трамп решил предоставлять оружие через НАТО, и именно Альянс будет на 100% платить за это. Украина здесь выступает ледоколом и пионером. Ведь у НАТО нет никакого своего вооружения. НАТО - это организация, которая состоит из штаба и консультативных политических структур. Альянс не имеет своих войск, своего вооружения. А бюджет НАТО - это то, что страны передают туда, согласно уставу.

Поэтому механизм закупки и предоставления оружия Украине - это новелла. НАТО никогда и ни для кого не закупало вооружение. Бюджет НАТО состоит в том числе и из национального взноса США. Очевидно, оружие для Украины будет покупаться не за эти деньги. Речь идет о фонде, который будут наполнять страны Альянса, кроме США и, наверное, Венгрии и Словакии. Деньги будут предоставлять европейские страны, Канада и тому подобное. Речь идет о большой финансовой корзине, куда будут складываться ресурсы этих стран, а дальше специалисты НАТО будут организовывать логистику проплаты и передачи вооружений.

Это новое слово для НАТО. И это не плохо для нас, потому что это позволит получать вооружение более стабильно и предсказуемо. Поэтому мы получим определенный рычаг стабильности в поставках, что позволит нам лучше планировать оборону и свое оборонное строительство. Это хорошо для нас. Но, подчеркиваю, это совершенно новый механизм, новое дело, и мы будем свидетелями, как этот процесс будет происходить.

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О необходимости продолжения поддержки обороны Украины говорилось постоянно. Этот вопрос постоянно будет оставаться темой для переговоров руководителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, Литвы, Польши, Эстонии, Швеции, Финляндии и т.д. в контактах с американцами - нам хватает тех, кто сделал вопрос Украины частью двусторонней повестки дня в контактах с американцами. Это, действительно, наши друзья.

И вообще, гораздо лучше, когда есть политическая воля, и когда четко заявлено, что оружие будет передаваться через НАТО, где США являются ведущей силой. Поэтому, имея политический сигнал своей столицы, профессионалы смогут быстро решать вопросы и не противоречить политической воле столицы.

Всегда существовали проблемы с убеждением американской администрации в необходимости передачи Украине определенных видов вооружений, были они и при предыдущей администрации, но на каждом этапе Украина справлялась.

Вопрос в том, что мы считаем наиболее нужным, насколько сейчас нам необходимо наступательное вооружение, есть ли у нас планы наступать или же дальше будем работать в обороне, чтобы, обороняясь, нанести такие потери Российской Федерации, которые бы сделали невозможным проведение ею наступления и войны. Следует исходить из того, что Украина просит, что ей нужно, какова ее концепция. И уже тогда мы получим положительный ответ или нет. Я не уверен, что украинское оборонное ведомство и наши специалисты мыслят так, как это обсуждается в СМИ, поэтому не стоит на этом заострять внимание как на проблеме.

Богдан Яременко, специально для Главреда

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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