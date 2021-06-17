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Украина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса"

Павел Казарин

крымский журналист

17 июня 2021, 12:32

Москва хочет видеть Украину внутри занавеса. Сама Украина хочет видеть себя "снаружи".

Путин,Байден
Путин и Байден во время встречи в Женеве / Reuters

Стенограммы встречи Байдена с Путиным нет и не будет. Нам остается лишь догадываться об общей интонации их разговора. Но российский президент слишком долго находится у власти, слишком много наговорил в прошлом, а потому несложно предположить, что именно он готов предлагать своему американскому коллеге.

Ему важно, чтобы его не унижали.

Вот уже двадцать лет он пытается отстроить то, что рухнуло в 1991-м. Во внутренней политике ему впору праздновать победу. Несогласные молчат. Говорящие сидят. Амбициозные уехали. Системную оппозицию курирует Администрация президента, несистемную – ФСБ. Публичная политика обнесена крепостными стенами и оборонительными рвами.

Читайте также"Байден делает РФ очень богатой, а Украину не пускает в НАТО": Трамп прошелся по встрече в ЖеневеНо во внешней политике Москва так и не сумела получить главного – ярлыка на княжение. При всей своей показной тяге к "суверенитету", при всей демонстративной позиции "никто нам не указ", Кремль отчаянно хочет того, чтобы эта позиция получила санкцию. Со стороны тех столиц, с которыми Москва еще тридцать лет назад сидела в мировом Политбюро. Со стороны тех государств, которые Кремль только и считает ровней себе.

Москве хочется, чтобы ее признали равной. Чтобы не отчитывали и не пренебрегали. Россия хочет сравняться со своим советским родителем. Потому что она до сих продолжает жить в его тени.

Москве очень хотелось бы восстановления прежнего. Ей оскорбительна мысль о том, что для Запада она – всего лишь одно из периферийных государств-возмутителей спокойствия. Ей хочется, чтобы в ней признали полноправного наследника, у которого есть ровно те же права, что и у предшественника.

Пока этого принятия и уважения нет – Москва последовательно повышает ставки. Поднимает уровень конфронтации. Устраивает теракты на территории европейских стран, разрывает дипотношения и выходит из договоров. Эскалация не самоцель, а средство – Кремлю нужно, чтобы Запад согласился с его онтологической инаковостью. Чтобы перестал пытаться сделать Россию "частью себя". Чтобы прекратил интересоваться судьбой российской оппозиции, свободой слова и уровнем коррупции. Всеми теми вещами, что Москва относит к категории "внутренние дела".

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммитаКремль раз за разом предлагает Западу дружить. Против того, что он считает "общим врагом". На эту роль сватают международный терроризм, экологические проблемы, вопросы Арктики, а теперь еще и пандемию коронавируса. России хочется, чтобы ее не меряли общим аршином, не пытались понять западным умом, а чтобы просто признали – как отдельное явление вне классификаций. С особым статусом и наследными правами.

Она раз за разом просит у Запада новую Ялтинскую конференцию. Взаимное согласование красных линий. Закрепление сфер влияния. Глобальную переговорную повестку. И покуда ей всего этого не дают – она продолжает играть мускулами, напоминая Западу об их наличии.

Она хочет быть эдакой вещью в себе, с которой сложно договориться и невозможно не договариваться. За которой признают право на отличия и инаковость. Ей нужен тот самый обряд инициации, что откроет ей путь из дипломатических сеней в зал переговоров.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык телаНо в том и штука, что в перечне российских требований особняком стоит "сфера влияния". В которую, среди прочего, попадает наша страна. Фактически, Украина стала главной преградой на пути нанесения на политическую карту нового "железного занавеса". Москва хочет видеть ее внутри. Сама Украина хочет видеть себя "снаружи".

И это то самое препятствие, которое никак не позволяет России найти с Западом компромисс. То самое препятствие, которое никак не позволяет Западу пойти на компромисс с Россией. Если мы хотели оказаться внутри исторического процесса, то наша мечта сбылась. С одним только уточнением.

Быть на передовой – это не столько про дополнительные права, сколько про дополнительные обязанности. И если Москва пытается договориться с Западом в обход общих ценностей, то Киев может договориться с Западом лишь на основании общих.

Женева Владимир Путин Джо Байден
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