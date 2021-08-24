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Украина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытья

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
24 августа 2021, 06:05

Украине пора избавиться от комплекса неполноценности и не ожидать, что какие-то умные люди за нее все порешают.

Украина состоялась, а после 2014-го образовалась и политическая нация
Беда украинцев – в комплексе неполноценности / УНИАН

Говоря о прошедших 30 годах независимости Украины, у нас любят рассуждать об утраченных возможностях и промышленном потенциале. Однако Украина сумела выйти из состава Советского Союза мирно, а это самое главное, учитывая, что на тот момент не было ни власти, ни государственных институтов – ничего. Тем не менее, мы сумели дотянуть без войн и конфликтов до 2014 года, когда уже "долбанула" Россия.

При этом мы ищем себя, страна не теряет оптимизма, и идёт постоянный поиск новых людей – всё это говорит о том, что население не в апатии, а это важно для страны. Поэтому говорить, что всё плохо, нет поводов. Хотя украинцы склонны выискивать худшее и много жаловаться.

Тем не менее, мы можем говорить о том, что Украина состоялась. А после 2014-го образовалась и политическая нация – люди объединились, независимо от взглядов и языка, на котором они разговаривают, и уже есть понимание страны, осознание ценности ее и украинского гражданства. Это –предпосылки для развития.

Почему так долго наша нация формировалась? Потому что должно смениться поколение людей, которые по-другому смотрят на украинское государство, у которых другое понимание того, что нужно делать, другой менталитет.

Много говорят о том, почему, мол, Восточная Европа пошла в одном направлении, Украина – в другом. Однако тут нечего гадать: в Восточной Европе не было всего того, что было у нас. Например, в Украине только в ХХ веке было "выкошено" фактически целое поколение людей, которые были активными и умели создавать. Голодоморы, гражданская война, Вторая мировая война… За это время был уничтожен пласт людей, которые могли тянуть страну, но осталось много тех, кто просто адаптировался.

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Также у нас часто говорят: "А вот в Польше…". Но в Польше никогда не было всего того, что было у нас: там не было голодоморов, там была частная собственность, там не было колхозов, была церковь как институт, было и самоощущение нации. Соответственно, они стартовали быстрее, потому что у них уже тогда были предпосылки. Мы же только сейчас начинаем получать эти предпосылки.

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Разговоры о том, что Украина стала единственной постсоветской страной, которая не только не смогла повысить уровень ВВП по сравнению с 1991 годом, но и понизила его – вранье. Ведь когда Украина выходила из Советского Союза, ее ВВП составлял 90 миллиардов долларов, а сейчас – в два раза больше. Кроме того, что тогда производила страна? Треть промышленности работала на оборонку, но не обеспечивала базовые потребности людей – это не экономика, а работа на войну. Например, производилось оборудование для ракет, то есть товар с ограниченным хозяйственным оборотом. Хотя у населения не было ни машин, ни элементарного – еды.

Если сравнивать благосостояние украинцев в момент распада Союза и сейчас, то нынешнее значительно выше, а покупательная способность – больше. На заре независимости люди не могли себе позволить столько, сколько могут позволить сейчас. Тот ВВП был "пустым ВВП", как и многое в Советском Союзе: по цифрам вроде бы мощная экономика, а в реальности – очереди, и ничего купить нельзя. Что в таких условиях делать с деньгами, если даже у тебя хорошая зарплата?

Но нет, у нас постоянное нытье. Впрочем, это специфика менталитета украинцев: государство у нас в основном воспринимается как оккупационная администрация, а у украинцев сохраняется менталитет выживания, а не развития.

Что касается вопроса о внешнем управлении и о том, насколько крепко украинцы держат независимость в своих руках, то отдельные элементы такого управления есть. Отрицать этого нельзя. И руководят они, естественно, в своих интересах – никому чужая страна не нужна.

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Яркий пример – НАБУ. Этот "антикоррупционный орган" создавался по инициативе наших внешних партнеров и ими же защищается. Попробуйте высказаться против этого органа, вам тут же ответят, что вмешиваться нельзя – орган должен быть независим. Но этот орган и так независим! Однако каков результат его работы? Никакого. Значит, нужно что-то менять.

Украине нужно перескакивать через комплекс неполноценности и не ожидать, что какие-то умные люди за нее все порешают. Нет, не порешают. Мы можем лишь перенимать удачные рецепты модернизации страны, и, если что-то не понятно, задавать вопросы.

Как в истории с НАБУ… С одной стороны, нам не дают спрашивать, что в НАБУ вообще происходит, с другой – предъявляют претензии, что у нас отсутствует борьба с коррупцией. Какие могут быть вопросы, если наши западные партнеры сами де-факто НАБУ и контролируют. Тогда возникает вопрос, а интересна ли вообще Западу борьба с украинской коррупцией? Я считаю, что нет. Запад и так все устраивает: деньги, которые воруются в Украине, все равно идут в западные страны.

Беда украинцев – в комплексе неполноценности. Из-за него мы все время полагаемся на кого-то. Этот комплекс, к сожалению, еще очень давит на нас, и мы до сих пор думаем, что кто-то где-то умнее нас. Потому у нас и говорят: "Давайте сделаем, как в Европе". Например, наш банковский сектор услуг на порядок более продвинутый, чем в странах Европы (приедешь в Европу – там не везде карточки принимают, часто нужна только наличка). Или, например, у нас сетуют на "теневую" экономику и на то, что никто не хочет платить налоги. А вы думаете в Европе очень хотят их платить? Вы удивитесь, но и в Литве, и во Франции есть зарплаты в конвертах. Однако там у власти есть понимание, что в малый и средний бизнес до определенного уровня вообще не нужно соваться – всех не поймаешь, к каждому полицейского не поставишь.

Потому говорить о том, что мы, украинцы, какие-то не такие, что мы самые коррумпированные – это вранье.

Проблема в том, что нашим комплексом неполноценности пользуются наши зарубежные партнеры и решают за наш счет свои проблемы.

К тому же, украинцы почему-то думают, что все хотят им добра. Но это не так – каждый в этом мире преследует свой собственный интерес.

Однако позитивом является то, что у украинцев появляется понимание того, что мы сами должны руководить собственной страной. Особенно – после истории с Афганистаном.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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независимость ВВП День Независимости Украины Тарас Загородний внешнее управление
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