Украина соскучилась по позитиву

Футбол может оказаться новой национальной идеей Украины / Reuters

Украина настолько соскучилась по позитиву, по достижениям, хоть в какой сфере, настолько устала от рукожопости, идиотизма, проигрышей и неудач, что она ищет любую победу на любом поле, где только можно.

Таких полей на данный момент оказалось всего два. Евровидение и футбол.

Евровидение прошло. Остался футбол.

И тут, вроде бы, все хорошо. Сборная показывает отличные результаты.

Проблема только в одном.

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В том, что это - заменитель.

Футбольные победы - это заменитель побед в реальной жизни.

Это - эрзац-победы.

Желание показать миру, а, главное, прочувствовать, наконец, самим, что мы не какие-то там гречкосеи, и способны побеждать и достигать успехов, стало уже настолько сильным, что мне в ленте на полном серьезе попадаются разговоры о том, что футбол может оказаться новой национальной идеей Украины.

Нет. Не может.

Для того, чтобы футбол - или любой другой вид спорта - стал национальной идеей, нужны два условия.

Первое - вы Канада.

Второе - вы Бразилия.

Ну, с Бразилией все понятно. Никакого другого шанса вырваться из фавел с дикой нищетой, преступностью и нарковойнами, у ребенка, рожденного не в элитном районе Рио, просто нет. Только футбол. Ни науки, ни бизнеса, ни искусства, ни музыки, ни просто нормальной работы на уровне среднего класса у него не будет. Только футбол. Поэтому, если не хочешь умереть в двадцать два года в очередной перестрелке за кокаинум, бери ногами мяч и пинай его, как никто. Никаких других шансов у тебя не будет.

Да, действительно, это мотивирует, как ничто другое.

Но, я думаю, это совсем не тот путь, которой хотелось бы выбрать Украине.

А вот что касается Канады…

В Канаде действительно национальной идеей является хоккей. Но. Национальной идеей он стал только тогда, когда были решены все другие вопросы. Вопрос независимости от империи. Вопрос построения государства. Вопрос построения среднего класса. Вопрос высокого уровня жизни. Образования. Медицины. И пр., и пр., и пр.

Заняло это у канадцев лет сто пятьдесят.

И только после того, как все основополагающие вопросы были решены, и делать, по большому счету, стало нечего - все ломанулись в хоккей. Достигать и доказывать там.

Потому что все остальное уже достигнуто и доказано.

Но.

О’кей, чтоб не растекаться мыслью по древу. Просто на примерах. От дома, в котором я живу. Погнали.

На двенадцать часов, двести метров - беговая дорожка, тренажеры, зона здоровья.

На тринадцать часов, четыреста метров - две школы, детский сад. У каждого - свой стадион. У одной школы и садика - свои бассейны.

На четырнадцать тридцать, метров семьсот - бассейн. Ну и фитнесс, сауна и остальное сопутствующее.

На пятнадцать тридцать - картинг и мотоспорт для подростков. Километра три, правда.

На шестнадцать, триста пятьдесят метров - зона здоровья, открытый бассейн, каяки, байдарки, виндсерфинг, кайтсерфинг, этот, как его, серфинг на парапланах, и гонки на глиссерах. Вот, самые натуральные, триста километров в час и все такое.

На шестнадцать тридцать, триста метров - дискогольф.

На восемнадцать, километр - бассейн и два ледовых дворца.

На девятнадцать, три километра - зона здоровья, супсерфинг, кайтсерфинг и опять все прочие серфинги.

На двадцать, километр - большой фитнесцентр.

На двадцать один, триста метров - бассейн, спортцентр, зона здоровья, тренажеры.

Читайте также"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020Стопроцентно я что-то упустил, но даже и из этого - на расстоянии не более километра у меня четыре бассейна, несколько фитнесов, водного спорта просто до черта и несметное число тренажеров, столов для пинг-понга, волейбольных площадок и всяких прочих кросс-фитов. Это просто через дом.

Причем тренажеры, которые стоят здесь на улице, вот просто во дворах - это не то, что на Гидропарке. Спортгородок на Гидропарке - это, вы уж извините, но просто позор европейской столицы. Это ужас дикий. Такого в принципе быть не должно. Тем более, если в городе мэр - чемпион мира.

Нет, здесь во дворах стоят самые натуральные тренажеры, которые стоят в дорогих фитнесах.

Я полностью могу делать базовый комплекс, совершенно не заходя в спортзал. Для этого мне нужно сочетать всего две площадки. Штанга для жима лежа на шестьдесят килограммов. Вот просто во дворе. Выходишь, и жмешь.

Для людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках - есть свои спортплощадки.

Они встречаются реже, но они есть.

Про беговые и велодорожки я просто молчу. Они вот уже просто везде. Вышел - и побежал. Или поехал. На велике. И можешь убежать хоть до соседней страны. Хоть зигзагом. Велосипедных дорожек, я думаю, здесь больше, чем автодорог. Причем никакой электросамокат тебя в спину не раздавит, можешь быть в этом уверен.

Короче, здесь нельзя выйти из дома, чтобы не попасть в спорт.

При этом, я понятия не имею, какое место в турнирной таблице занимает сборная этой страны по футболу. Если и занимает - то где-то в самом низу. На задворках болтается.

Потому что не футбол был здесь национальной идеей.

А вот это вот все.

Не эрзац-победы.

А натуральные.

Можно ли сделать подобное в Киеве? Нет. Нельзя.

Почему?

Потому что нельзя просто взять и нарисовать велодорожку на Червоноармейском в полдень в пробках. Потому что я в жизни не поеду летом на велосипеде с Левобережки по Метромосту и дальше по набережной в плюс тридцать. Почему? Потому что альвеолы открываются, А ДЫШАТЬ ЭТИМ ВЫХЛОПОМ ДАЖЕ В ЗАКРЫТОМ САЛОНЕ С КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ И РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ НЕВОЗМОЖНО.

Уж не то, что на велосипеде с развернувшимися легкими и кардио.

Это будет не спорт. Это будет газовая камера.

Я хоть и курильщик с тридцатилетним стаже, но даже я не готов ставить над собой такие эксперименты.

То есть, для увеличения числа граждан, пересевших на велосипед, нужно введение стандартов каких-нибудь Евро-5.

Возможно ли это сейчас в Украине? Не возможно.

Но суть даже не в этом. Даже если и возможно -

Поможет ли это? Нет.

Почему?

Да потому, что если у вас будет хоть Евро-16, но при этом миллион быдлоидов будут парковаться на газоне - у вас будет все ровно та же пылевая буря, как и всегда. Ну, правда, без примеси выхлопа уже. Но дышать все равно невозможно.

То, что творится летом на центральной улице Осокорков - это преступление перед природой. Так нельзя. Вот, так просто нельзя. Осокорки - невероятное, чудесное, фантастическое место. Нигде в Европе такого нет. Нигде. Чтобы частный сектор, фактически в центре города, на реке, которая чуть ли не море, с каналами, ставками и озерами - и такое жуткое, дикое экологическое состояние. Обочины, доведенные до состояния пустыни. И все это месяцами парит в воздухе, потому что пробки, а еще заборы сделали трубу, а еще все те же выхлопы.

Значит, для велосипедов нужны еще и газоны.

И полиция. И штрафы. Не в сто гривен. А в триста евро.

Поможет ли это? Нет.

Почему?

Да потому, что можно сделать хоть сто газонов, но если не будет системы сбора мусора - все они будут засраны вщент. Как это происходит на тех же самых Осокорках. Кучи мусора на каждой улочке - господи, люди, что вы делаете? Зачем? Ну, не жалеете природу - ну у вас же тут дети жить будут!

Но ок, не будем включать плач Ярославны. Чисто логика.

Вы еще следите за моей мыслью, да? Мы начали просто с велосипедных дорожек. Дошли до системы раздельного сбора и переработки мусора.

Поможет ли это?

Нет.

Да потому, чтобы люди начали раздельно собирать мусор, завели для этого три отдельных ведра - а это неудобно - и носили бы все это в три отдельных помойки - а это неудобно - а стекло бы при этом носили в четвертую отдельную, предварительно ополоснув и скрутив с них крышечки, которые надо носить в пятую - а не кидали бы просто, как они привыкли, в одном пакете в кучу на углу улицы - для этого надо вводить уроки мусора в школах.

Это с детства надо приучать. Почему, вы думаете, Скандинавия стерильнее, чем у меня туалет? Да потому, что в финских, шведских, эстонских школах детям проводят уроки мусора. Да, натурально, первоклашек учат, что в какое ведро класть, как распределять, водят на мусороперерабатывающие заводы и на экскурсии в музеи природы.

Значит, нужна реформа системы образования.

Мы про велосипед сейчас говорим, напомню.

Дальше можете продолжить сами. Что для реформы образования нужен бюджет. Для бюджета нужно уплата налогов. Для этого нужно адекватное законодательство. Для его соблюдения нужны работающие независимые суды. И пр., и пр., и пр.

Начали мы с велосипеда, все еще напоминаю.

Читайте такжеШмыгаль с министрами пришел на заседание Кабмина в футболках сборной УкраиныМожно и про водный спорт поговорить. Про всякие там каякинги - супсерфинги. Киев - уникальный город. Еще раз повторюсь - нигде в Европе такого нет. Чтобы столица находилась на такой невероятной реке, на такой воде, которая уже практически море. Прямо в центре города. Невероятные возможности для привлечения инвестиций. Невероятные возможности для привлечения миллионеров. На Рыбальском не завод должен быть, а вилла Тома Круза. А казино и яхты не в Монакко, а на Подоле.

А уж для водного спорта простор просто неограниченный.

Но начнем с того, что позавчера экологи назвали ситуацию с водой в Днепре близкой к катастрофической…

Ну, вы поняли, да?

На этом и закончили.

Это я все к чему. А к тому, КАКОЙ ВОРОХ ПРОБЛЕМ надо решить стране, чтобы придти к состоянию "Канада" и "Хоккей теперь - наша национальная идея".

И это точно не годы.

А в случае Украины, я боюсь, что даже и не десятилетия.

А на другой чаше весов - победа сборной на футболе. Прямо здесь. Прямо сейчас. Очень быстро. Очень инвазивно. Как наркотик. Ширнулся - и радость, кайф и победа прямо в эту минуту. А, главное, делать ничего не надо. Пива только купить и телевизор включить.

Теперь вы понимаете, что я имел в виду под формулировкой "эрзац-победа".

В две тысячи восьмом году я жил в стране, в которой тоже все было хреново, одни поражения, аховая экономика, дичайшая коррупция и воровство, беспредел, менты, проданные суды и прочий набор. Правда, она тогда еще не до конца уехала головой в убийстве своих соседей.

И вот она на чемпионате мира тоже вышла в четверть финал. А-кин-фее-ев!!! Все дела.

Гуляния были дня три.

Правда, это были совсем другие гуляния - озлобленные, ожесточенные, когда сломанную челюсть можно было получить, просто выйдя за хлебом, потому что "а, бляди, да у вас в казармах унитазы стоят, а мы вас сделали, козлов, убивай их, с**к неру***их", вот почему - но это вообще отличительная черта оркостана. Там в принципе не надо выходить на улицу во время футбола, совершенно не зависимо от того, победили они, или проиграли. А уж тем более, если на тебе не те цвета в одежде, даже если ты и не подозреваешь об этом. И ты ни разу не голландец.

Но это я отвлекся.

Итак, там тоже было чудо. И общий подъем. И чернота вокруг.

Но в спорте главное не чудо. В спорте главное - стабильность результатов. А для стабильности результатов необходимо первое условие - А) Вы - Канада.

А для того, чтобы стать Канадой, нужны велодорожки, каякинги и пр.

А для велодорожек нужно Евро-5.

А для Евро-5 нужно…

Ну и так далее.

Читайте также"Это не 11 кривоногих уродов ходят пешком по полю": россияне в Сети кайфуют от игры сборной УкраиныВ итоге чудо закончилось тем, чем и не могло не закончится. Россия столкнулась с налаженной машиной Испании и она вынесла её с поля, как детей. В прямом смысле этого слова. Сборная России действительно сделала - ну, почти - все, что могла, действительно играла почти в полную силу - но это была игра ясельной группы против суперпрофессионалов.

Чудо закончилось.

Я думаю, примерно то же самое ожидает и Украину послезавтра. Чудо закончится. Инъекция эрзац-победы перестанет действовать. А газоны, мусор, газовая душегубка и уничтоженная вода в Днепре останутся.

Про войну, идиотов во власти, коррупцию, олигархию и все прочие радости я уже просто промолчу.

Это я все к чему. Это не я к тому, что футбол - говно и нафиг он вообще нужен. Не говно и нужен.

Но это я к тому, что жить надо в реальности.

А не в тумане эрзац-достижений.

Потому что умение играть ногами в мяч - это всего лишь умение играть ногами в мяч. Не менее. Но и никак не более.

И у Шевченко надо спрашивать только о том, как научиться играть ногами в мяч.

И ни о чем больше.

И одиннадцать человек, умеющие играть ногами в мяч - это просто одиннадцать человек, которые умеют играть ногами в мяч.

Они не построят вам страну. Не сделают сказку. Не очистят воду и воздух. Не отстоят свободу и независимость. Не остановят пандемию. И не помогут преодолеть ЗНО по математике.

Они могут сделать лишь очередную инъекцию эрзац-победы.

И все.

Но розовый туман рассеется.

А серая реальность останется.

И превращать её из серой в розовую - нам с вами.

Не Довбику. И не Шевченко. А тебе вот.

Который читает сейчас этот пост.

Только нам с вами.

И никому больше.

Так что - живите в реальности!

Это и есть основной посыл этого заумного закрученного в канат текста.

Ну а сборной, конечно, победы и вообще успехов.

Что уж там.

Слава Украние!

Но - реальность важнее.

Помните об этом.