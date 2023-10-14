Украина собрала весь пазл 'ловушки нищеты'

Как видим, в Украине наличествуют все семь базовых предпосылок нищеты.

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Украина и война / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 окрема механізована бригада

С началом полномасштабной войны, мы собрали весь пазл "ловушки нищеты" или онтологического "круга бедности".

До 24 февраля 2022 года одного элемента пазла не хватало, если так можно выразиться.

Первоначальный уровень дохода в экономике является отправной точкой для определения функции сбережений и инвестиций.

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Тут все очевидно: если у бизнеса сокращается размер прибыли, то не будет средств и на инвестиции.

Если падают доходы населения – не будет и сбережений.

Экономисты выделяют следующие предпосылки возникновения "ловушки нищеты":

Слабая доступность кредитных средств. Ухудшение экологии. Коррупция. Отток капитала из страны. Деградация системы образования и медицины. Военные конфликты. Деградация системной инфраструктуры.

Как видим, в Украине наличествуют все семь базовых предпосылок нищеты.

Чем не семь пунктов "руководства к действию" для новой политической силы?

Уже несколько лет я пытаюсь найти правильные ответы на все семь вызовов.

Итак, вкратце рецепт выхода из ловушки нищеты:

1. Компенсация процентной ставки по методу "открытого окна" для кредитов малого и среднего бизнеса, а также по ипотеке для населения.

Источник - прибыль НБУ, которая вместо бюджета перечисляется в специальный фонд.

Стимулирующая монетарная политика НБУ, механизм учетной ставки ниже инфляции.

2. Применение реальных штрафов за загрязнение окружающей среды.

Водный акциз для отдельных групп промышленных потребителей.

Выпуск региональных "зеленых облигаций" для инвестиций в экологию жизни.

Восстановление системы постоянного мониторинга состояния окружающей среды.

Закрепление конституционной нормы на право гражданина страны на доступ к водным ресурсам и качественную жизненную среду.

Реализация этого принципа на практике за счет государственных инвестиций.

3. Разрушение точек сбора коррупционных рент, превалирование системной борьбы с коррупцией над индивидуальными "наездами", зачастую политизированными.

4. Создание кластерных точек роста экономики и эффективных "окон входа" для инвесторов с применением государственных центров трансферта инноваций и инвестиций по каждому кластеру.

5. Максимизация государственных инвестиций по трем направлениям: медицина, образование, наука.

Активация дополнительных источников средств в результате проведения реструктуризации внешних и внутренних государственных долгов.

Частично использование эмиссионных ресурсов НБУ.

6. Стратегию завершения войны нам еще только предстоит осознать.

7. Создание национального резервного фонда за счет введения экспортных пошлин на сырьевой экспорт и финансирование за счет средств фонда инвестиций в системную инфраструктуру государства и критическую инфраструктуру городов.

Структурная перестройка экономики в сторону переработки сырья и повышения уровня добавочной стоимости.

Частичное использование эмиссионных ресурсов.

Выпуск городами инфраструктурных облигаций.

Создание в экономических кластерах специальных фондов развития инфраструктуры за счет специальных взносов участников кластера.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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