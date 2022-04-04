Украина сильно унизила Путина

Владимира Путина опозорила Украина и он не остановится / Reuters

Что будет дальше? Этот вопрос мы слышим сейчас постоянно. И никто - ни один эксперт или министр, президент Зеленский или офицер ГШУ не дадут вам однозначного ответа. И даже этот ботоксный крот из бункера давно утратил контроль за процессом. Впрочем, Путину все равно никто бы не поверил.

Сценарии разные. Так что по какому именно будут развиваться события сейчас, со стопроцентной гарантией сказать невозможно. Так что разберем коротко три основных и будем смотреть, как все развивается.

Первый - краткосрочный. Путину нужно похвастаться своей победой на 9 мая. Кровь из носа. Не просто парад победы в честь дедов, а парад его личной победы. Он, как все эти совки, заморочен на символизме и датах. Так что 9 мая личный путинский триумф в телевизоре должен быть. Даде если ради этого придется построить деревянный Хрещатик в Подмосковье для успешного штурма. Загримировать под Зеленского актера, который произнесет покаянную речь и подпишет капитуляцию на камеры. Бред, конечно, но только отчасти.

Вове Путину нужна победа 9 мая. Очень. Все, дальше не важно. Но под Киевом его военные получили по зубам и отступили. Получили крепко. И запомнились бессмысленными расстрелами гражданских и тотальным мародерством. Так что попытка еще раз пойти по этому пути встретит очень жестокое сопротивление. Тем паче, мэров и чиновников, сорвавших подготовку обороны и создание реальных сил теробороны мы скоро заменим. Или будем действовать в обход этих кривых элементов системы. Так что парад в Киеве отпадает. Не сложилось и не сложится. Какие еще варианты?

По большому счету, их не так уж и много. Поскольку захватить всю Левобережную Украину не получится, остается всего две возможных картинки. Первая - символическое "освобождение" городов с сакральным для орков значением. Парад в Харькове или Одессе. Но их еще попробуй возьми. Второе - полное "освобождение" Донбасса. В контексте его защиты от штурма, который якобы готовил Киев. И тут можно вообще разыграть победу. То есть забыть про Киев, Харьков, Одессу и всю Украину - это задача для телевизора. Объявить, что хотели просто защитить Донбасс, но получилось перевыполнить план и расширить границы так называемых ЛДНР. Ура, победа, 9 мая, наливай!

Что потом? Война не закончится, увы. Путин прекрасно уже понимает, что мир для него не означает снятия санкций. Их будут добивать и дальше. Плюс, Украина его унизила. Очень сильно унизила. Все эти, простите за лексикон, гопнические понты со второй армией мира, разбиты в хлам. Он публично опозорен. Опущенный украинцами мачо - жалкое зрелище.

Читайте такжеПочему Россия так быстро отступила от КиеваОсобенно жалкое, потому что он публично заявлял, что такой страны не существует, что нравится - не нравится, что порвать нас на куски вопрос пары дней. И толпа леммингов все это радостно повторяла за своим фюрером. Это фиаско и позор. Так что будут обстрелы. Будут попытки наступления. Подлые удары по мирным кварталам. Да и Украина не совсем чтобы готова отдавать территории. И в подходящий момент в Донецке, Луганске и Симферополе будет высоко поднят украинский флаг. Так что наберитесь терпения. Россия уже проиграла. Но мы еще не победили.

А я напоминаю, что мы должны помочь экипировать по полной программе наших замечательных ребят из спецподразделения ХОРТ. Они прекрасно кошмарили орков в моей родной Буче и дальше продолжат свою охоту за скальпами. Через некоторое время пойдут в автономку. И я очень хочу, чтобы благодаря нашей помощи по возвращению они прислали короткое - задача выполнена, у нас без потерь. А у орков пусть земля горит под ногами. Ни одной спокойной ночи. Ни дня без потерь.