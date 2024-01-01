УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом году

Юрий Богданов
1 января 2024, 14:51
Баланс подтвержденных потерь во время украинского наступления на юге все равно в пользу ВСУ.
Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом году
Ни одна сторона не достигла значительных территориальных сдвигов стратегического уровня / коллаж: Главред, фото: командование ОС

12 ключевых итогов года. Сформулировал для себя и вас итоги, которые считаю ключевыми для будущего.

Мир

№ 1. Количество точек напряжения возросло. Две зоны уже пылает: Украина/Россия и Западная Азия. Наш конфликт сейчас на пике. У второго есть потенциал масштабирования: угроза войны Израиля и США против Ирана, с привлечением Саудовской Аравии - актуальна. Есть несколько зон, где воспламениться может "ось-осб": Гайана, Сахель, Южно-Китайское море, Тайвань.

№ 2. Потенциал роста хаоса не исчерпан из-за уязвимости Запада. Институты США и Европы проходят самое большое испытание на устойчивость со Второй Мировой. А американские - из-за общественного раскола - вполне возможно, и со времен Гражданской. Это очень соблазняет агрессивные диктатуры.

видео дня

№ 3. Европа проявляет большую устойчивость к популизму, чем США. На победу правых популистов в Словакии ответила Польша, где правые популисты власть потеряли. Новое нидерландское правительство будет более умеренным чем ожидалось. В войне Украины против агрессора Европа, несмотря на проблемы с восстановлением производства оружия, демонстрирует последовательность и положительную динамику. Да, Орбан пока блокирует программу поддержки, но она будет реализована - либо через институты ЕС, либо от стран напрямую.

Война

№ 4. Ни одна сторона не достигла значительных территориальных смещений стратегического уровня. Россияне - во время их зимнего наступления, ВСУ - летом-осенью. При этом баланс подтвержденных потерь во время украинского наступления на Юге все равно в пользу ВСУ. Это вообще довольно уникальное достижение.

№ 5. Украина расширила возможности вести войну = начала системно атаковать территорию РФ + нарастила производство дронов, вооружения и боеприпасов в разы. Хотя еще есть над чем работать.

№ 6. Украина преодолела доминирование РФ на Черном море. В Крым ВСУ еще не вошла, но российский флот его почти оставил. Это позволило разблокировать украинские порты. Что для государства без собственного флота - круто.

Украина

№ 7. Экономика отпрыгнула от дна. Три последних квартала восстанавливается (это не рост и тем более не развитие, это именно восстановление) на 8+%, по итогам года вырастет на 5% (база сравнения 1 кв 2022 высока).

№ 8. Старт переговоров о вступлении в ЕС. Возможно, это наиболее важное событие из внешнеполитических, так как сам процесс переговоров позволяет создать дополнительное давление на политиков в вопросе реформирования страны + открывает для нас финансовые инструменты ЕС.

№ 9. Накопленная усталость и естественное угасание "единения вокруг флага" привело к вспоминанию, что общество имеет много экономических, социальных, политических, культурных точек раскола. Почти все политики и приближенные не удержались от игры на разногласиях. Как итог: за год у нас не было ни одной большой неудачи (кроме неоправданных надежд), но мы дали возможность РФ дискредитировать государство в глазах украинцев с помощью украинцев. Это вредно. Надо вспомнить, что возможность шпионить друг друга напрямую зависит от сохранения страны.

Россия

№10. Экономика оказалась устойчивой, но не "бессмертной". Из-за профессионализма экономической команды и неэффективных санкций против энергетики. России хватило денег на выплаты бюджетникам, оплату войны и оборонные заказы. Но уже к концу года ситуация начала ухудшаться и инструментами балансировки остались энергоресурсы (где наши партнеры наконец начали "подкручивать" санкции), девальвация и инфляция.

№ 11. Усталость от войны настигает. Количество людей, поддерживающих переговоры уже превышает количество "воинственных" (48% против 39%). Сюда же добавляется и растущее насилие от тех, кто "вернулся из ВВО", которое тоже пугает общество.

№ 12. Бунт Пригожина разоблачил, что государственная система очень уязвима, а готовность россиян становиться на защиту режима Путина почти нулевая. Российские элиты и общество накопило огромное количество противоречий, которые будут только обостряться с каждым месяцем войны. А уровень радикализации сторонников и противников войны будет расти. В том числе среди ее участников.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:31 Украина
В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

15:52 Украина
Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

15:39 Деньги
Все главные новости

Последние новости

17:03

День ангела в январе 2024: интересные имена для родившихся в этом месяце детей

16:34

Виктор Павлик показал фанатам своего старшего сына и взрослого внука

16:31

Гремят взрывы: в Киеве и области тревога из-за атаки дронов-камикадзе

16:21

"И сегодня, и завтра": Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

16:17

Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
15:52

В СБУ намекнули на удары по подводным лодкам оккупантов РФ в Черном море

15:46

Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

15:42

"Проблема - не в Украине": Путин выдал новое заявление о "завершении" войны

15:39

Налог 18% на переводы с карты на карту: Гетманцев дал комментарий

Реклама
14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

12:15

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Лошади - долги, Обезьяне - ссоры

12:09

Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

12:00

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи ЗападаЭксклюзив

Реклама
11:59

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

11:19

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

10:43

Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

10:24

"Хлопок" в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

09:56

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:20

Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале годаЭксклюзив

08:50

В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

05:30

Головоломка для веселых и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь

04:00

Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми

03:47

Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

03:00

Это принесет несчастье вашей семье: стало известно, когда правильно убирать елку

02:31

Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

02:02

Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе

01:30

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

31 декабря, воскресенье
23:45

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:32

Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игральную карту

23:10

Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода

22:36

РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

22:08

Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

21:37

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

Реклама
21:25

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

21:04

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

20:20

Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

19:25

Глубинное украинское общество хочет жить как до 2022мнение

19:19

Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

19:15

Лунный календарь 1 января 2024 года: чего стоит избегать в первый день 2024 года

18:55

Украина, скорее всего, получит F-16 модификации C/D: что это значит

18:37

"Я не разбираюсь в политике": СБУ поймала московскую блогершу Маслову в Карпатах

18:24

Новое наступление россиян: эксперт предупредил об угрозе и назвал дату

18:08

Patriot сбил уже 15 "Кинжалов": сколько ракет Россия запускала в 2023-м

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять