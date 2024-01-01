Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом году

Баланс подтвержденных потерь во время украинского наступления на юге все равно в пользу ВСУ.

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Ни одна сторона не достигла значительных территориальных сдвигов стратегического уровня / коллаж: Главред, фото: командование ОС

12 ключевых итогов года. Сформулировал для себя и вас итоги, которые считаю ключевыми для будущего.

Мир

№ 1. Количество точек напряжения возросло. Две зоны уже пылает: Украина/Россия и Западная Азия. Наш конфликт сейчас на пике. У второго есть потенциал масштабирования: угроза войны Израиля и США против Ирана, с привлечением Саудовской Аравии - актуальна. Есть несколько зон, где воспламениться может "ось-осб": Гайана, Сахель, Южно-Китайское море, Тайвань.

№ 2. Потенциал роста хаоса не исчерпан из-за уязвимости Запада. Институты США и Европы проходят самое большое испытание на устойчивость со Второй Мировой. А американские - из-за общественного раскола - вполне возможно, и со времен Гражданской. Это очень соблазняет агрессивные диктатуры.

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№ 3. Европа проявляет большую устойчивость к популизму, чем США. На победу правых популистов в Словакии ответила Польша, где правые популисты власть потеряли. Новое нидерландское правительство будет более умеренным чем ожидалось. В войне Украины против агрессора Европа, несмотря на проблемы с восстановлением производства оружия, демонстрирует последовательность и положительную динамику. Да, Орбан пока блокирует программу поддержки, но она будет реализована - либо через институты ЕС, либо от стран напрямую.

Война

№ 4. Ни одна сторона не достигла значительных территориальных смещений стратегического уровня. Россияне - во время их зимнего наступления, ВСУ - летом-осенью. При этом баланс подтвержденных потерь во время украинского наступления на Юге все равно в пользу ВСУ. Это вообще довольно уникальное достижение.

№ 5. Украина расширила возможности вести войну = начала системно атаковать территорию РФ + нарастила производство дронов, вооружения и боеприпасов в разы. Хотя еще есть над чем работать.

№ 6. Украина преодолела доминирование РФ на Черном море. В Крым ВСУ еще не вошла, но российский флот его почти оставил. Это позволило разблокировать украинские порты. Что для государства без собственного флота - круто.

Украина

№ 7. Экономика отпрыгнула от дна. Три последних квартала восстанавливается (это не рост и тем более не развитие, это именно восстановление) на 8+%, по итогам года вырастет на 5% (база сравнения 1 кв 2022 высока).

№ 8. Старт переговоров о вступлении в ЕС. Возможно, это наиболее важное событие из внешнеполитических, так как сам процесс переговоров позволяет создать дополнительное давление на политиков в вопросе реформирования страны + открывает для нас финансовые инструменты ЕС.

№ 9. Накопленная усталость и естественное угасание "единения вокруг флага" привело к вспоминанию, что общество имеет много экономических, социальных, политических, культурных точек раскола. Почти все политики и приближенные не удержались от игры на разногласиях. Как итог: за год у нас не было ни одной большой неудачи (кроме неоправданных надежд), но мы дали возможность РФ дискредитировать государство в глазах украинцев с помощью украинцев. Это вредно. Надо вспомнить, что возможность шпионить друг друга напрямую зависит от сохранения страны.

Россия

№10. Экономика оказалась устойчивой, но не "бессмертной". Из-за профессионализма экономической команды и неэффективных санкций против энергетики. России хватило денег на выплаты бюджетникам, оплату войны и оборонные заказы. Но уже к концу года ситуация начала ухудшаться и инструментами балансировки остались энергоресурсы (где наши партнеры наконец начали "подкручивать" санкции), девальвация и инфляция.

№ 11. Усталость от войны настигает. Количество людей, поддерживающих переговоры уже превышает количество "воинственных" (48% против 39%). Сюда же добавляется и растущее насилие от тех, кто "вернулся из ВВО", которое тоже пугает общество.

№ 12. Бунт Пригожина разоблачил, что государственная система очень уязвима, а готовность россиян становиться на защиту режима Путина почти нулевая. Российские элиты и общество накопило огромное количество противоречий, которые будут только обостряться с каждым месяцем войны. А уровень радикализации сторонников и противников войны будет расти. В том числе среди ее участников.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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