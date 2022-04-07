УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина примиряет антагонистов – США и Китай: почему Россия зря рассчитывает на Поднебесную

Александр Кочетков

политический аналитик

7 апреля 2022, 08:56

У России заканчиваются ракеты, которыми она атакует Украину, и она обратилась к Китаю с просьбой продать ей ракеты, но Пекин отказал.

Только через Китай Россия сохраняет доступ к современным технологиям
Китай отказался продавать России ракеты для войны против Украины / Reuters

Позиция Поднебесной в условиях российской агрессии против Украины является ключевой. Китай – фактически единственное "бутылочное горлышко", через которое недоимперия сохраняет доступ к современным технологиям и финансам.

Свежий пример. У России заканчиваются ракеты, которыми она атакует Украину. Сама она их производить не может, так как везде – запрещенные ныне западные комплектующие. Да и долго это. Поэтому РФ обратилась к КНДР и Китаю с просьбой продать ей ракеты, благо там есть взаимозаменяемость. Так вот, Северная Корея, разумеется, согласилась, а Китай отказался.

При этом Китай постоянно подчеркивает свое собственное мнение и оценки по войне против Украины, а также выступает категорически против давления США, которое они на Китай оказывают, заставляя его определиться. В китайских СМИ хватает публикаций, полностью списанных с российских пропагандистских источников – там Россия в своем праве, укрепляет свою безопасность, которой угрожает НАТО.

Читайте такжеВойна России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу

Но есть и другие. На днях в англоязычной гонконгской газете "South China Morning Post" (Гонконг – это специальный административный район Китая) появилась статья со знаковым подзаголовком: "Послевоенное восстановление экономики Украины может стать основой для американо-китайского сотрудничества". И это "Ж-ж-ж!" явно неспроста.

Я вам больше скажу. В Украине существует пул представителей крупных международных инвесторов. Часть из них работает с США, часть ориентирована на Китай. И они утверждают, что готовы найти приемлемую форму сотрудничества для работы в Украине.

Читайте такжеСтервятник в ожидании: какую игру в отношении России ведет Китай

Украина – страна фантастических возможностей, уж если она способна заставить взаимодействовать таких принципиальных антагонистов как США и Китай. И наша дипломатия должна последовательно развивать эту крайне нужную и перспективную тему.

Александр Кочетков, политический аналитик

viber
война в Украине крылатые ракеты вторжение России Александр Кочетков новости Китая Россия КНДР
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2022: Овнам – соперники, Близнецам – деньги, Весам – подсказки судьбыГороскоп на сегодня, 4 апреля 2022: Овнам – соперники, Близнецам – деньги, Весам – подсказки судьбы Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамойВпервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой "Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам "У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче Сделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочьСделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь

Последние новости

09:24

Война в Украине может быть долгой и мучительной, в НАТО - раскол из-за отношения к РФ - NYT

09:22

Грозился "взять" Киев, но не смог совладать с мячом: Кадыров опозорился на баскетбольном матчеВидео

08:56

Украина примиряет антагонистов – США и Китай: почему Россия зря рассчитывает на Поднебеснуюмнение

08:49

"Назар - настоящий герой": боец ВСУ спас 20 побратимов ценой собственной жизни

08:48

"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсетиВидео

Реклама
08:29

Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

08:09

"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантниковВидео

08:07

Около 60 псковских десантников отказались ехать на войну в Украину - СМИ

07:25

Дочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю материВидео

07:08

Оккупанты в Чернобыле действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу - видео с дронаВидео

06:39

Жириновский умер, но Путин продолжает его деломнение

06:37

ВСУ за сутки уничтожили десятки оккупантов и "приземлили" один самолет на востоке страныВидео

06:19

Российские снайперы тренировались на живых мишенях: в Гостомеле в гараже нашли тела 11 украинцевВидео

06:01

В Ворзеле россияне убили и съели двух собак в захваченном домеВидео

05:42

РФ может начать новую кровавую волну войны: Зеленский назвал условияВидео

05:34

Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердцеФото

05:05

От банкнот и спичек до трусов с картой Украины: чем торгуют орки-мародеры в РФВидео

04:36

"Убей, укради, подставь, сдохни": украинские знаменитости делятся "заповедями россиян"

03:25

Бомбардировать Киевщину приказывал генерал РФ родом из Черкасчины - там до сих пор живут его родные

02:55

"Армия рабов, но с ядерным оружием": военный объяснил, расширит ли РФ войну за пределы УкраиныВидео

Реклама
02:20

Дожди и новое похолодание: погода снова готовит неприятный сюрпризВидео

01:43

Россия проиграла первый этап войны в Украине: военный раскрыл дальнейшие планы КремляВидео

01:35

"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в БучеВидео

01:05

Благовещенье Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления к светлому празднику

01:03

На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаВидео

00:51

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

00:43

Людей пытали и издевались: на Сумщине нашли около 100 тел мирных жителейВидео

00:25

В Минюсте поведали, что нужно для получения компенсации за разрушенное жилье

06 апреля, среда
23:57

Украинские десантники уничтожили элитное российское подразделение и его охрану из спецназаВидео

23:41

"Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи

23:35

Пили и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика, который уничтожили оккупантыВидео

23:25

Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области, есть погибшие

22:52

"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалетВидео

22:49

В Пентагоне высказались о перспективах Украины в войне с Россией

22:44

Бежала от войны: стало известно о еще одном зверском преступлении россиян под КиевомВидео

22:19

В Луганской области орки обстреляли центр предоставления гумпомощи

21:58

"Идите х**": жена футболиста Зинченко публично отправила всех россиян вслед за кораблемВидео

21:34

В Мариуполе во время бомбардировки детской больницы заживо сгорели 50 человекВидео

21:28

Кэри Фукунага о войне в Украине: "Моя главная цель - использовать свой мозг, для помощи Украине"

21:05

Враг завершает перегруппировку войск - Генштаб

Реклама
21:04

"Не вам рассказывать про гуманизм": Димопулос публично пристыдила Собчак

20:58

Если бы упал Чернигов, РФ разрезала бы Украину: Арестович показал, как выглядит разбомбленный городФотоВидео

20:33

ВСУ провели денацификацию оккупантов: Зеленский о колоссальных потерях российской армииВидео

20:18

Ермак высказался о новых санкция США против России

20:18

"Надо попробовать договориться": Зеленский выразил свое отношение к возможной встрече с ПутинымВидео

20:04

Александр Пикалов из студии Квартал-95 вступил в Национальную Гвардию Украины

19:58

Зеленский поведал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности

19:52

Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от КиеваВидео

19:51

"Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти ПутинаВидео

19:37

Британия ввела новые масштабные санкции против России: кто попал в список

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять