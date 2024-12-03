Украина повышает ставки: как Запад отреагирует на ультиматум МИД по НАТО

Интеграция в НАТО - это, безусловно, оптимальный вариант для Украины. Но надо понимать, что этот процесс не одномоментный и может растянуться во времени.

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Заявление МИД Украины могут негативно воспринять партнеры Украины - эксперт / Коллаж Главред, фото УНИАН, пресс-центр НАТО, пресс-центр МИД Украины

Заявление МИД об отказе Украины от гарантий безопасности, являющихся заменителями полноправного членства в НАТО - это определенная попытка немного повысить ставки на фоне последних разговоров о возможных мирных переговорах и, собственно, каких-то альтернативных сценариев для Украины. Но эта попытка с одной стороны выглядит логичной и даже ожидаемой, если привязывать ее к годовщине Будапештского меморандума и приводить последствия реализации этого решения, что в этом заявлении и сделано.

С другой стороны, такая жесткая привязка исключительно к НАТО выглядит немного странной, потому что это в значительной степени сужает для нас поле для маневра с точки зрения будущих мирных переговоров или получения каких-то дополнительных гарантий безопасности.

Интеграция в НАТО - это, безусловно, оптимальный вариант для Украины. Здесь нет никаких сомнений, и, конечно, это чуть ли не единственная гарантия отсутствия каких-либо посягательств со стороны России в будущем. Но надо понимать, что этот процесс не одномоментный и может растянуться во времени. Это не мешает даже странам-членам НАТО иметь дополнительные договоры и гарантии безопасности, которые предоставляют им дополнительные возможности для защиты собственной территориальной целостности и государственного суверенитета.

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И когда такое заявление делает МИД, сразу возникает вопрос относительно всех тех соглашений, которые недавно подписывала Украина, которые также касаются гарантий безопасности. Они не являются заменителями НАТО, но это означает, что мы должны все эти соглашения "умножить на ноль", поскольку для нас единственный приоритет - вступление в Альянс.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - Будапештский меморандум - это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Другой момент: на период каких-то переговоров, возможно, заключения документа о перемирии (не о мире), двусторонние взаимные гарантии с другими странами все равно будут оставаться для нас актуальными. Поэтому, несмотря на весь символизм и определенную обоснованность подобного заявления, мне кажется, что оно не будет положительно воспринято нашими партнерами. Ведь вспоминать Будапештский меморандум в среде дипломатов стран-подписантов, начиная с 2014 года, считается неким "дурным тоном". Они неоднократно высказывали это в кулуарах нашим дипломатам, мол, мы прекрасно понимаем суть ваших претензий и признаем, что этот документ ничего не стоит, но постоянные упоминания о нем не улучшают наши отношения и не приводят к предоставлению дополнительных гарантий.

Поэтому нужно больше работать над тем, как Украина может интегрироваться в НАТО, и что нам для этого надо выполнить, чтобы к нам не предъявляли претензии о нашей неготовности. Речь идет не только о текущем состоянии войны с Россией, но и о потенциальных территориальных спорах. Факт временной оккупации украинских территорий может стать одним из таких факторов. Другие страны могут заявить, что Украина еще не готова ко вступлению, поскольку не выполнила необходимых условий. Если бы мы это сделали, подобное заявление выглядело бы более обоснованным. А так это похоже больше на политический шаг - громкий и амбициозный, но без практических последствий.

Вряд ли на встрече Украина-НАТО мы получим ответ, на который надеемся, поскольку на это нет консенсуса. Генсек НАТО уже подтвердил, что сейчас речь идет больше о военной поддержке Украины, чем о реальном вступлении в Альянс.

Относительно реакции партнеров: она не будет негативной или возмущенной. Скорее всего, они в очередной раз подтвердят право Украины на вступление и заявят о необратимости этого процесса. Но между символизмом и реальными делами есть значительная разница. Консенсуса среди стран НАТО относительно вступления Украины пока нет. Поэтому подобное заявление лучше было бы делать после разговоров с представителями всех 32 стран-членов, когда будет известно, что ни одна из них не будет ставить преград. Некоторые страны, такие как Венгрия или Словакия, могут использовать это заявление против нас, утверждая, что Украина до сих пор публично придерживается этой позиции и не готова к компромиссам и завершению войны.

В итоге, заявление МИД не сильно будет замечено, поскольку подобные заявления делали и раньше. Пока у нас не будет консенсуса, такие заявления выглядят как символический политический шаг.

Ключевая фраза этого заявления - Украина отвергает возможность альтернатив и союзов. И понятно, кто является адресатом этой фразы. Это, с одной стороны, Российская Федерация, а с другой - новоизбранная команда Трампа и сам Трамп. Прислушиваются ли они - вопрос открытый. И в этой ситуации лучше было бы наладить неформальные связи (в том числе - и по дипломатической линии), когда аргументы Украины сначала можно было донести по ним, а уже потом выходить с подобными заявлениями.

Что касается военной помощи: мы можем ожидать ее увеличения. Во-первых, она больше поступает из Соединенных Штатов. Во-вторых, есть активная позиция Германии. На ближайших встречах, вероятно, будут объявлены дополнительные пакеты помощи. Многие европейские страны также интенсифицируют поддержку, чтобы сохранить внимание США к этому вопросу. В то же время вопрос в том, насколько эта поддержка будет стабильной: временной или закрепленной в документах на следующий год. В ближайшие месяцы мы можем ожидать усиления поддержки, но многое будет зависеть от процессов после инаугурации нового президента США.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, специально для Главреда

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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