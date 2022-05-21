Украина обязана остановить шабаш Путина

Украина защищает не только себя, но и весь свободный мир от врагов / УНИАН

Восемьдесят шестой день войны запомнился тем, что Герхард Шредер и Матиас Варниг вышли из Совета Директоров "Роснефти". Два этих путинских кореша уже стали просто анекдотом в Германии и, в принципе, спасать свою репутацию им было уже поздно, но они решили, что все-таки лучше уволиться...

Видимо впереди замаячили вещи более конкретные, чем призрачная "репутация". Например, уголовные дела и уж как минимум - расследование прокуратуры.

Кстати, по Варнигу я бы предположил, что состав уголовного преступления уже давно имеется: он в 90-е годы неоднократно оплачивал отпуск в дорогих гостиницах на Лазурном Берегу во Франции малоизвестному чиновнику из России (некоему Путину В.В.) в бытность того то ли первым заместителем мэра Санкт-Петербурга, то ли директором ФСБ РФ...

По немецким законам это полный состав преступления и неважно, что акт коррупции совершился в отношении иностранца и не на территории Германии. Важно, что этот акт осуществил гражданин Германии, который потом получал от Путина В.В. огромные выгоды от контрактов, которые тот ему устраивал в должности Президента РФ.

Интересно, заинтересуются ли хоть теперь этими фактами правоохранительные органы Германии? До сих пор вся эта давно уже публичная информация никого в прокуратуре не интересовала... Отчего бы это? Теряюсь в догадках...

Я обеими руками за, чтобы все это осиное гнездо путинских друзей в Германии, которые наживали огромные деньги на дружбе с ним, уже наконец разворошили. Если его хоть чуть-чуть тронут, оттуда такое полезет... Политический ландшафт Германии может оказаться сильно разреженным... Мало кто уцелеет...

Особенно мне жаль будет тех немцев, которые вынуждены будут расстаться с верой в отсутствие коррупции в Германии. Вы даже не представляете, дорогие мои читатели, как много в Германии таких людей. Это простые и честные труженики. Им будет тяжело поверить в нечистоплотность начальства, поскольку они наивны и доверчивы.

Отсутствие коррупции в Германии - это в значительной степени правда. Но только не в случае с Путиным и его друзьями. Путину даже здесь удалось совратить традиционно честных немцев. А это нужно иметь большой талант, много денег и потратить огромное количество времени.

Но этот его титанический труд теперь сторицей ему возвращается: несмотря на то, что все решения давно приняты и немецкое правительство уже месяц назад заявило о начале поставок тяжелого оружия Украине, до сих пор поставки так и не начаты. Согласитесь: это блестящая работа. Результат стоил того, чтобы столько времени им заниматься!

Остается только понять: когда будут увольняться канцлер Шольц и министр обороны Ламбрехт? Впрочем, судя по всему, они не видят во всем этом никакой проблемы. Ламбрехт бодро заявила, что поставки зенитных установок "Гепард" начнутся не раньше июля, как, впрочем, и всего остального.... У меня нет слов... Ну, ок. Будем ждать... А что мы можем еще сделать? Пусть хоть в июле поставит. Запомните этот срок.

А что там, кстати, Макрон? Не звонил снова своему другу Путину? Я беспокоюсь. Мне кажется Макрону тяжело долго держать паузу... Его опять тянет поговорить в Владимиром... Он такой прикольный, такой крутой, аж дух захватывает, когда с ним разговариваешь...

"Merde" - как говорили французы под Ватерлоо, то есть тогда, когда они еще были мужчинами...

Читайте такжеПочему Путин гораздо страшнее Гитлера, а россияне – хуже гитлеровцевОднако мужчины теперь живут в Украине. И делают свое обычное мужское дело: защищают слабых от врагов. Защищают Украину, защищают Шольца и Ламбрехт, защищают Макрона с мамой, ой, pardon, с женой, словом, защищают всю Европу и вообще - свободный мир.

Давайте поклонимся им в ноги. И сделаем все, чтобы ускорить им поставки так нужного им оружия.

На контрасте с этим, в Киеве продолжался суд над путинским мальчиком которого забрили в солдаты, а потом заставили убить мирного украинца. Ребенок сидел совсем сгорбившийся под тяжестью совершенного им убийства, напуганный и абсолютно беззащитный. Он все признал, во всем раскаялся и был абсолютно раздавлен грозящим ему пожизненным заключением.

А тем временем другие обманутые путинские солдатики опять наводят переправу в Белогоровке и снова заводят свои части в Чернобаевку. И опять повторится неизбежное. И новые трупы останутся лежать в чужой земле... И зарыдают где-то далеко в Сибири матери, и заржут радостно черти в Преисподней, и паскудный, надоевший всем старичок с расплывшейся харей опять будут кому-то рассказывать про "вынудили", "не было другого выхода", про "нацистов" и "демилитаризацию"...

А русские командиры, дыхнув перегаром, опять будут разводить руками и говорить, что приказы нужно не обсуждать, а исполнять...

И есть один только способ остановить этот шабаш убийств: это их победить. Я не вижу никакого другого способа их остановить. А сами они не остановятся никогда: у них "все идет по плану". Впрочем, если плана нет, то все, что не происходит - все идет по нему...

Воины Украины! Победите их. Остановите эту карусель смерти.

Слава Украине!