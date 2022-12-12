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Украина нуждается в авиации для контрнаступления: есть ли шансы получить F-16 от партнеров?

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

12 декабря 2022, 20:44
Страны Запада на спешат предоставлять Украине военные самолеты в ближайшей перспективе. На это существует по меньшей мере две основные причины.
Украина нуждается в авиации для контрнаступления: есть ли шансы получить F-16 от партнеров?
Самолет F-16 / фото: wikimedia.org

Для защиты неба Украине нужно еще очень много комплексов противовоздушной обороны, а для быстрого освобождения оккупированных территорий необходимы самолеты широкого спектра вооружений, такие как F-15 и F-16.

Недавно появилась информация, что США собираются списать 47 истребителей F-16 серий C и D, а также 48 истребителей F-15. По оценкам специалистов, подобное количество F-16 позволило бы украинской стороне укомплектовать четыре эскадрильи.

Стоит отметить, что F-16 стоит на вооружении в 25 странах.

Впрочем страны Запада на спешат предоставлять Украине военные самолеты в ближайшей перспективе. На это существует по меньшей мере две основные причины.

Во-первых, необходима логистика снабжения. Ведь речь идет не о простой переброске техники, а создании соответствующих ремонтных баз на территории, например, Польши или других стран, учитывая возможности Российской Федерации по нанесению ракетных ударов.

Во-вторых, подготовка украинских пилотов на американских истребителях занимает определенное время. Для обучения на этих машинах нужны шесть месяцев.

То есть существует сейчас комплекс проблем, которые следует постепенно решать и не стоит искать "зраду".

Так, например, в июле в СМИ появилась информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование подготовку украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов.

В то же время отмечу, что вместо американских F-15, F-16, вероятнее всего, западные страны-партнеры предоставят Украине МиГ-29 и запчасти для их ремонта. Сейчас несколько стран рассматривают такую возможность.

Советские самолеты хоть и несколько уже устаревшие, но хорошо известны украинским военным летчикам, поэтому не нуждаются в обучении ни летного, ни ремонтно-технического персонала.

Сейчас Россия имеет значительное преимущество в авиации. Речь идет о преимуществе не только количественном, но и качественном. Украинские Миг-29 - фронтовые истребители, легче многоцелевые Су-27. У них меньше узлов подвески ракет, проще авионика и система управления огнем. Кроме того, Россия использует в конфликте с Украиной истребители Су-35 и Су-30СМ. Это-более новые версии Су-27, имеющие значительно лучшие характеристики.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украине безусловно нужны самолеты. Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты, как F-15, F-16, будет очень трудно.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

F-16
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