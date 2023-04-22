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Украина не использует все свои возможности в этой войне

Павел Вернивский
22 апреля 2023, 06:56
168
Сейчас в Украине более 200 тыс айтишников. Как сейчас в Украине используется этот колоссальный интеллектуальный ресурс?
Украина не использует все свои возможности в этой войне
Мы многое потеряли за годы независимости / УНИАН

Твердо убежден, что Украина не использует все свои имеющиеся возможности в этой войне.

Просто напомню, что на момент распада Советского Союза Украина имела одну из самых милитаризованных экономик в мире. Практически вся наша промышленность была заточена под военные нужды. И даже те заводы, которые производили продукцию гражданского назначения в любой момент могли быть переведены на военные рельсы и производить продукцию военного назначения!

Да, мы многое потеряли за годы независимости. Многие заводы были порезаны на металл и уничтожены, но также нельзя сказать, что у нас нет ничего!

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Для примера в войнах 20 в. главным показателем потенциала производственных мощностей для военных целей всегда была сталь! Потому что это главное сырье для производства техники и боеприпасов даже сейчас! И этого сырья в самый тяжелый 2022 год Украина произвела более 6 млн тонн! И это лишь пример как Украина остается богатой сырьем, но которая сейчас не работает на нужды обороны.

Отдельно также хочу сказать, что не надо скучать по порезанным на металл заводам. Все таки даже за 30 лет это оборудование сильно устарело. Сейчас его все равно пришлось бы менять на более современное.

Думаю, все знают как в США была мобилизована промышленность в годы 2 мировой, но в отдельных отраслях там также нечего было мобилизовать! Сейчас у нас мало кто знает, что в межвоенные годы в США была практически уничтожена судостроительная отрасль! А как же они тогда построили самый большой в мире флот? Они и построили отрасль снова! И лично я считаю что машины и оборудование это проблема, которую реально решить при желании.

Более сложнее найти специалистов. А тут также напомню, что коэффициент инженеров и ученых на душу населения у нас был одним из самых высоких в мире. Опять же, многое было потеряно за последние годы, но даже при этом у нас остается достаточно высокий потенциал

И тут просто хочу обратить на такой показатель как количество производителей дронов! Без преувеличений можно сказать, что сейчас в Украине есть более 100 команд, которые производят дроны. Да, большинство из них это маленькие производители, но сам факт что их так много лишь говорит о нашем имеющемся потенциале!

А скажите мне другое. Сейчас в Украине более 200 тыс айтишников. Как сейчас в Украине используется этот колоссальный интеллектуальный ресурс? Почти никак!

Источник

экономика
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