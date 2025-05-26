Украина не должна остаться с китайской угрозой один на один

Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетил Россию с официальным визитом, во время которого он не только присутствовал на военном параде в Москве, но и провел встречи с Путиным.

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По результатам их переговоров пресс-служба МИД Китая 9 мая опубликовала сообщение о том, что китайский лидер выступает за "устранение коренных причин [украинского] кризиса". За последние годы это стало лучшим подарком Кремлю от Пекина, который фактически начал использовать терминологию оккупантов.

Однако использование Пекином российской пропаганды в официальных заявлениях - не первый удар по украинско-китайским отношениям. Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля заявил, что военнослужащие ВСУ захватили в плен двух китайцев, которые воевали в рядах российских оккупационных войск. Именно тогда встал острый вопрос об истинных намерениях Китая, который официально позиционирует себя как нейтральную сторону в войне.

Руководство нашей страны заняло принципиальную позицию по поводу инцидента с пленением китайцев. Президент назвал их участие в боевых действиях "шагом на расширение войны". Свое отношение к скандальной истории высказал и глава ОП Андрей Ермак: "Их десятки и десятки на разных участках фронта... Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Пекин должен разъяснить нам это".

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В свою очередь, Китай в лице представителя министерства иностранных дел Линь Цзяня попытался объясниться общими фразами. "Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая относительно украинского кризиса объективна и справедлива. Мы стремимся способствовать прекращению огня и мирным переговорам", - сказал Цзянь.

Но мы четко видим, что действия Китая кардинально расходятся с его словами. Со ссылкой на данные разведки Зеленский 17 апреля заявил, что Киев получил информацию о поставках китайской военной продукции в Россию. По его словам, по меньшей мере речь идет о порохе и артиллерии. Возможно, Китай также вовлечен в производство "какого-то оружия" на российской территории. Уже на следующий день президент ввел санкции против трех компаний Китая: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining. По данным проекта Leave Russia, продукция каждой из них используется российским военно-промышленным комплексом. Этим организациям была запрещена работа в Украине, их активы заморожены.

Обвинения Китая в поставках оружия стране-агрессору звучали и раньше. В ноябре 2024 года на тот момент верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель со ссылкой на разведданные информировал государства Европейского союза о вовлеченности Китая в производство оружия для РФ. Боррель назвал убедительными доказательства причастности Пекина к предоставлению "летальной помощи" Москве.

Ранее, в конце сентября 2024 года, в СМИ появилась информация о том, что дочерняя компания российской государственной оборонной корпорации "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработала новый боевой беспилотный аппарат дальнего радиуса действия. Испытания изделия были проведены в Китае при участии китайских специалистов. Утверждалось, что "Купол" вынашивает планы организации в Китае массового производства этих образцов БпЛА для использования в войне против Украины. По данным разведки некоторых европейских стран, которым удалось получить электронные письма и платежные квитанции, семь военных беспилотников доставили из Китая в штаб-квартиру "Купола" в российском городе Ижевск.

Министерство иностранных дел Украины 22 апреля вызвало китайского посла Ма Шенкуня и сообщило ему об обеспокоенности Киева "фактами участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также участием китайских компаний в производстве в России продукции военного назначения". Подчеркивалось, что такая политика Пекина противоречит духу партнерских отношений между Украиной и КНР.

Видимо, "дух партнерских отношений" уже давно исчез. Исчез он тогда, когда в этой неспровоцированной кровавой агрессии России против Украины Китай отказался даже от нейтральной позиции и стал на сторону оккупанта. В сложившейся ситуации Украина должна еще сильнее сплотиться перед лицом двойной российско-китайской угрозы. Но это вызов и для западных партнеров: от них требуется проявить твердую солидарность с Киевом в борьбе не только с российской агрессией, но и с китайской политической экспансией, основанной на беспринципности и вероломстве. Решительным ответом Украины и ее западных союзников на циничную политику Китая может стать выработка совместных механизмов всеобъемлющих санкций в отношении Пекина, что предотвратит его превращение из скрытого и осторожного оппонента в открытого врага мирового сообщества демократий.

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