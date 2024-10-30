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Украина масштабировала удары беспилотников по военным целям в РФ

Дмитрий Снегирев
30 октября 2024, 12:36
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Силы обороны Украины продолжают наращивать интенсивность ударов по тыловым объектам российского ВПК.
Украина масштабировала удары беспилотников по военным целям в РФ
Коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Российское министерство обороны ночью 27 октября сообщило о работе ПВО в ряде регионов. Там заявляют о сбитии 51 дрона. При этом в Тамбовской области произошел пожар, неподалеку расположен местный нефтеперерабатывающий завод. Российское издание Astra со ссылкой на местных жителей информирует, что масштабный пожар возник на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское. В этом же селе расположен Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

В то же время российские Telegram-каналы сообщают, что украинские беспилотники поразили спиртзавод "Этанол-Спирт" в селе Красное Воронежской области

Напомню, что на днях украинские дроны нанесли удары по объекту в Нижегородской и Брянской областях РФ, которые являются составной частью российского военно-промышленного комплекса.

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Россияне подтвердили эффективность удара беспилотников ГУР по ключевому заводу российского ВПК, выпускавшему элементы микроэлектроники для ракет "Искандер" и средств ПВО "Панцирь С-1".

Речь идет о брянском заводе "Кремний Эл", который, по данным российской стороны, в настоящее время прекратил производственный цикл.

Стоит отметить, что около 90% продукции, которая производится заводом, предназначено для российского ВПК. В частности, конечными потребителями продукции предприятия являются производители военной техники "Телта", "Концерн радиостроения "Вега", "Алмаз-антей", "Созвездие", "Авиаприборостроение", "Роскосмос", "Росатом".

Изготовленная предприятием электроника используется для создания ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М" и "Булава", зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и С-400, ракетно-пушечных комплексов "Панцирь - С1", бортовой электроники самолетов "МиГ" и "Су".

Сейчас российская сторона вынуждена была признать критические повреждения как производственных цехов, так и невозможность дальнейшего выпуска продукции для нужд российского ВПК.

Как сообщили на предприятии, в результате удара нарушено энергоснабжение, а также нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой и прерваны технологические производственные цепочки.

Гендиректор завода Олег Данцев вынужден был признать, что задача восстановления производства на данный момент - это достаточно сложная задача.

"Есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений", - заметил он.

А вот это уже показательно.

Речь идет о том, что этот завод неоднократно был целью беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны. До этого четыре раза наносили удар по этому предприятию. После предыдущей успешной атаки на предприятие в ГУР МОУ заявили, что "можно предположить, что подобные удары по оборонной промышленности России продолжатся, пока руководство страны-агрессора не прекратит войну на украинской территории и не выведет все свои войска".

И, как видим, последовательность нанесения ударов имеет весьма большое значение и дала свои положительные результаты.

Аналогичная ситуация и с Брянским химическим заводом "имени 50-летия СССР", который специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов. В частности, сейсмических зарядов, шашек-детонаторов, скажинно-шпуровых зарядов, аммонитов. Завод входит в Концерн "Техмаш" государственной корпорации "Ростех". С октября 2023 года ударные беспилотники ГУР МОУ атаковали это предприятие минимум шесть раз.

То есть речь идет не о показательных акциях, то есть, демонстрации возможностей, а именно о спланированном последовательном характере операций украинского разведывательного общества.

Примечательно, что увеличивается расстояние от целей до российско-украинской границы. Сейчас - это более 1200 километров.

Успешная атака украинских беспилотников по российскому предприятию по производству Shahed и нефтеперерабатывающему заводу ТАНЕКО на расстоянии более 1200 км позволяет говорить о новых возможностях Украины в дальнобойных ударах по территории страны-оккупанта.

Уже можем говорить о том, что украинская сторона масштабирует производство ударных беспилотников с дальностью поражения цели более тысячи километров.

Показателен тот факт, что украинская военная разведка и ВСУ продолжают характер интенсивных ударов по тыловой инфраструктуре российского ВПК и военных объектах на территории Российской Федерации, которые являются законными целями украинской стороны.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

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