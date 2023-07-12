Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТО

Реформы, которые от нас просят или требуют в контексте НАТО, нужны в первую очередь нам самим. Это не меняет содержание текста дальше.

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Украина требует четких сроков членства в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Давайте я объясню на знакомом вам примере как работает принцип "требуй невозможного - получишь приемлемое" на примере кампании "закройте небо". С некоторыми уже очевидными инсайдами.

На тот момент (это март месяц) Запад коллективно был не готов перейти ни одной "красной линии", кроме предоставления Украине легкого вооружения и некоторых образцов противокорабельных ракет. Затем внезапно началась кампания "закройте небо". То есть призыв к НАТО де-факто вступить в войну. Тогда впечатления от войны в Украине были очень свежие, Мариуполь, Киев и Харьков бомбили онлайн. И ситуативная поддержка такой идеи набирала бешеные проценты у общественности на Западе.

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И тогда чтобы только Украина успокоилась - это совпало с разоблачением российских преступлений под Бучей и отказом Зеленского вести переговоры "об урегулировании" после этого - наши союзники согласились сломать главную красную линию. И мы получили первые анонсы поставок тяжелой артиллерии. Только бы Украина перестала вспоминать о "закрытом небе", на которое наши союзники никак не могли согласиться.

Это, конечно, был не единственный фактор, но он очень повлиял на готовность наших партнеров найти в себе храбрость и немного живее действовать. Чтобы избежать репутационных рисков у себя дома. Да, политика вещь многофакторная.

А, и да. О "союзники могут обидеться" и "у Запада все окей, в этой войне Украина борется только за себя". Чтобы написать оба эти утверждения надо быть неизлечимым идиотом и вообще не разбираться в международной политике.

Поражение Украины сделало бы США и концепцию мировой безопасности под эгидой США еще более уязвимой для атаки как со стороны Китая и России, так и со стороны Ирана. Это еще больше ослабило бы позиции США на Ближнем Востоке, в глазах саудовских королей и принцев, в Африке, в Юго-Восточной Азии. И без этой войны и вмешательства в нее НАТО бы осталось аморфным, децентрализованным и слабым объединением, теряющим внутреннее осознание важности. Я уже не говорю о том, что страны Балтии (как потенциальные жертвы России) или Греция (как потенциальная жертва Турции) или Тайвань чувствовали бы гораздо более уязвимыми. А победа Украины - наоборот - усиливает и авторитет, и объективную силу западного мира.

Поэтому давление со стороны Украины - это окей. После того, как в 2017 году в НАТО принята Черногория (у которой хватает и хватало агентурного влияния Сербии и России, в которой с реформами, особенно судебной, очень большие проблемы) нельзя серьезно воспринимать аргументы об "институциональной неготовности" Украины и что НАТО не хочет получить "новый негативный опыт как с Венгрией и Турцией". Этот опыт они уже получили 6 лет назад, но пока Черногория голосует как следует, всем наплевать какой трэш творится в этой очень маленькой стране с институтами.

Поэтому давайте без этого лицемерия. Украина имеет право требовать и жестко торговаться. Это, собственно, тоже компонент субъектности. Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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