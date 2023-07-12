УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТО

Олег Макаров
12 июля 2023, 06:52
34
Реформы, которые от нас просят или требуют в контексте НАТО, нужны в первую очередь нам самим. Это не меняет содержание текста дальше.
Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТО
Украина требует четких сроков членства в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Давайте я объясню на знакомом вам примере как работает принцип "требуй невозможного - получишь приемлемое" на примере кампании "закройте небо". С некоторыми уже очевидными инсайдами.

На тот момент (это март месяц) Запад коллективно был не готов перейти ни одной "красной линии", кроме предоставления Украине легкого вооружения и некоторых образцов противокорабельных ракет. Затем внезапно началась кампания "закройте небо". То есть призыв к НАТО де-факто вступить в войну. Тогда впечатления от войны в Украине были очень свежие, Мариуполь, Киев и Харьков бомбили онлайн. И ситуативная поддержка такой идеи набирала бешеные проценты у общественности на Западе.

видео дня

И тогда чтобы только Украина успокоилась - это совпало с разоблачением российских преступлений под Бучей и отказом Зеленского вести переговоры "об урегулировании" после этого - наши союзники согласились сломать главную красную линию. И мы получили первые анонсы поставок тяжелой артиллерии. Только бы Украина перестала вспоминать о "закрытом небе", на которое наши союзники никак не могли согласиться.

Это, конечно, был не единственный фактор, но он очень повлиял на готовность наших партнеров найти в себе храбрость и немного живее действовать. Чтобы избежать репутационных рисков у себя дома. Да, политика вещь многофакторная.

А, и да. О "союзники могут обидеться" и "у Запада все окей, в этой войне Украина борется только за себя". Чтобы написать оба эти утверждения надо быть неизлечимым идиотом и вообще не разбираться в международной политике.

Поражение Украины сделало бы США и концепцию мировой безопасности под эгидой США еще более уязвимой для атаки как со стороны Китая и России, так и со стороны Ирана. Это еще больше ослабило бы позиции США на Ближнем Востоке, в глазах саудовских королей и принцев, в Африке, в Юго-Восточной Азии. И без этой войны и вмешательства в нее НАТО бы осталось аморфным, децентрализованным и слабым объединением, теряющим внутреннее осознание важности. Я уже не говорю о том, что страны Балтии (как потенциальные жертвы России) или Греция (как потенциальная жертва Турции) или Тайвань чувствовали бы гораздо более уязвимыми. А победа Украины - наоборот - усиливает и авторитет, и объективную силу западного мира.

Поэтому давление со стороны Украины - это окей. После того, как в 2017 году в НАТО принята Черногория (у которой хватает и хватало агентурного влияния Сербии и России, в которой с реформами, особенно судебной, очень большие проблемы) нельзя серьезно воспринимать аргументы об "институциональной неготовности" Украины и что НАТО не хочет получить "новый негативный опыт как с Венгрией и Турцией". Этот опыт они уже получили 6 лет назад, но пока Черногория голосует как следует, всем наплевать какой трэш творится в этой очень маленькой стране с институтами.

Поэтому давайте без этого лицемерия. Украина имеет право требовать и жестко торговаться. Это, собственно, тоже компонент субъектности. Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

НАТО Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

06:35 Украина
После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - Золотарев

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - Золотарев

01:35 Мир
"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

00:14 Политика
Все главные новости

Последние новости

07:05

Лишь люди с острейшим взглядом разгадают загадку: надо найти паука среди дров

06:52

Украина имеет право требовать и жестко торговаться с НАТОмнение

06:40

Что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал объяснениеВидео

06:35

РФ атаковала Киев "Шахедами" вторую ночь подряд: подробности

05:00

Как ухаживать за лицом после 60 лет: 8 советов, которые продлят молодость

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – ГорбачНАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач
04:00

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

03:10

Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

02:45

Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

02:15

"За государство обидно": эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в РоссииВидео

Реклама
01:35

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - ЗолотаревВидео

00:15

Была любовницей и терпела побои: Соловий рассказала про абьюзивные отношения

00:14

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

00:13

Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

11 июля, вторник
23:04

Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

22:50

Путину дважды в день докладывают о войне: Шойгу придумал новую сказку

22:37

"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

22:33

Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

22:22

Бывшая жена Виталия Кличко щегольнула в платье-"петрушке" на неделе модыВидео

22:08

"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

21:52

"Аморальный дегенерат": главный сержант "Магуры" написал рапорт из-за командования

Реклама
21:50

Какой мед самый полезный и вкусный: 5 лучших

20:44

"Переворот в ФСБ": Золотарев рассказал, что "похоронит" власть ПутинаВидео

20:41

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

20:10

В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняли вой

19:45

Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

19:38

В чем главный результат саммита НАТО для Украинымнение

19:34

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:32

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:07

Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

18:58

"Загорелись топливный и зерновой терминалы": Россия атаковала Одесскую область

18:35

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - СтолтенбергВидео

18:26

Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

18:09

"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

17:50

Эксперт Глеб Репич показал, сколько микробов в шаурме: неутешительный результатВидео

17:47

Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

17:38

Виталий Кличко раскрыл подробности личной жизни младшего брата

17:31

"Передаст дворник": адвокат - о новом способе вручения повесток в Украине

17:24

"Другая процедура": Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе

16:45

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТОВидео

16:43

7 советов для идеального летнего барбекю, о которых вы не знали

Реклама
16:42

"Более 5 млрд": атомные электростанции Украины застрахованы на случай подрыва

16:31

Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

16:30

Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способВидео

16:27

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:15

Зачем пьют кофе с мороженым: 3 нестандартных вида необычного напитка

16:10

Поверка счетчиков: юрист пояснил, как избежать штрафа в десятки тысяч гривен

16:08

Врал о потере ноги на войне: подробности скандала с украинцем в самолете Wizz Air

15:56

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:55

Чем подкармливать огурцы во время плодоношения: 3 лучших средства для богатого урожая

15:40

"Нож в спину Путину?": дипломат объяснил, почему Эрдоган отпустил героев "Азова"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять