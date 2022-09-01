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Украина и российский "скотный двор": насколько же разные у нас дети

Михаил Подоляк

политтехнолог

1 сентября 2022, 20:45

В отличие от нас, в стране под странным названием РФ, где в школах учат только науке "ненавидеть всех", сегодня собрались дети мародеров.

школа
Наши славные детки сегодня пошли в свои классы / nus.org.ua

Первое сентября. 190 дней войны. Полгода мрака, трагедий, борьбы. И начало обучения в самый разгар этой адской "спецоперации", которая по интенсивности, кровожадности и русской мерзости вполне похожа на Вторую мировую. И которая также "вышла" с 1 сентября 39-го... Звуки ужаса почти идентичны.

Постоянные многочасовые сирены и оглушительный свист крылатых ракет, которые жадно хотят убивать. И много разрушенных школ. 2061. Намеренно разрушенных, потому что "россиянам" знания не нужны, а нужны безликие и молчаливые рабы. Разрушенных, кстати, демонстративно, чтобы уродливые пропагандистские рты называли их военными объектами…

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И все равно наши славные детки сегодня пошли в свои классы, чтобы учиться. Чтобы еще раз доказать – мы обязательно выстоим, мы обязательно вернем свою нормальную жизнь, ибо мы – часть разумной современной цивилизации. Наши детки, которые абсолютно достойны своих родителей-героев, отдающих жизнь за волю страны. Дети, которые сами давно уже герои. Они много дней просидели в подвалах. Они спасали своих четвероногих друзей.

Они молча терпели все то, что свалилось на страну по воле Адского Политбюро России. Чтобы позже, когда закончится вой очередной сирены, выйти на улицы городов и собирать своими детскими талантами... деньги на армию. Детки, которые гордятся своей страной и страна, которая сходит с ума от своих детей. Сегодня их день. День, когда они стоят на школьных линейках с высоко поднятыми лицами, на которых видны слезы решимости. Уже только для того, чтобы снять обязательную плату с нелюдей, которые разрушили детство наших детей, нам нужно разорвать российскую империю…

Кстати, о зловонии империи. В отличие от нас, в стране под странным названием РФ, где в школах учат только науке "ненавидеть всех", сегодня собрались дети мародеров, дети убийц, дети субъектов, которые истерически скрывают свои z-искаженные лица, когда их награждают госнаградами за массовые убийства в другой стране. Почему? Потому что сами они прекрасно знают, что являются абсолютными преступниками и навсегда таковыми останутся.

А потом, чуть позже, когда вонь развеется - "лучшие" фото этих субъектов будут впечатаны в мировые учебники истории как персонифицированные иллюстрации нацизма XXI века. То будет совсем скоро. Хотя уже сейчас мрачные русские школьные учебники постоянно дополняют новые страницы ненависти, где авторы буквально смакуют, почему очередной народ или очередную страну русские уничтожают. Именно так "Скотный двор" воспитывает нелюдей, которые потом пытаются наяву реализовать бучу или Мариуполь....

Две страны. Две разные судьбы. И насколько же разные у нас дети. В Украине они растут светлыми и чистыми людьми. В России же продолжается крысиная эра ненависти ко всем. Поэтому всегда важно выбрать правильную сторону. Важно найти в себе человека. Важно не позволить монстрам затащить тебя в ад лживой истории. Важно не родится в современной РФ, чтобы не попасть на очередной урок ненависти…

Источник

Михаил Подоляк
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