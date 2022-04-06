Украина и мир рискуют повторить ошибки Второй мировой войны

Как в 1939-ом мир пытался вести переговоры с Гитлером, так сейчас пытаются переговорами остановить Путина / neveragain.media

Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.

В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.

Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют Джавелинами, но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI века.

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С Путиным разговаривают, легитимируя тем самым зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.

Мы сражаемся и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо – крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.

Наша цель может быть только одна – освобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.

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Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ