Украина - это ночной дозор цивилизации

Исторические фантазии Путина превратились в главную угрозу крушения мирового порядка / Reuters

Украине нужно вводить не военное, а осадное положение. Очевидно, что для того, чтобы Украина состоялась, как государство, она должна радикально пересмотреть отношение к безопасности. Украина должна ощетиниться как ёж.

В кратчайшие сроки должна быть проведена реформа безопасности. Проведена чистка всех правоохранительных органов от российских агентов влияния и резко увеличена их эффективность.

ВПК должен стать становым хребтом экономики. Армия - становым хребтом государства.

Иначе государство рухнет из-за того, что люди будут не верить в его перспективу. Бизнес будет бежать в Польшу и Европу вместе с активной частью населения, понимая, что Украину в любой момент могут порезать как салями.

У Украины должна появиться злость в хорошем понимании этого слова. И эта злость должна покоиться на нашем абсолютном моральном превосходстве, очевидном для всего мира. Потому что теперь Западу абсолютно ясно, что Украина действительно фронтир. Фронтир между адекватностью и паранойей.

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Необходимо провести быстрые консультации со странами Восточной и Центральной Европы по поводу взаимопомощи. Очевидно, что все они находятся под угрозой уничтожения Россией. Особенно страны Балтии. Поэтому необходимо сфокусировать это понимание на ускоренное перевооружение Украины, используя их возможности и мотивации.

Стратегический союз с Польшей и Великобританией должен получить институциональное развитие в кратчайшие сроки. Польша превращается в наш стратегический тыл, потому отношения с ней требуют соответствующих договорённостей.

Надо также дать внятный сигнал Турции, потому что заявления Путина несут угрозу и для неё, поскольку он с таким же энтузиазмом завтра выкатит претензии на Карс, Ардаган и Эрзурум.

Читайте такжеПризнание Путиным "ЛДНР": ситуация разительно отличается от 2014-гоИсторические фантазии Путина превратились в главную угрозу крушения мирового порядка. Украина должна это эксплуатировать, выстраивая новую систему экономических отношений. Нам предстоит радикальное изменение энергетического сектора, поскольку Путин будет зажимать нашу экономику. Потому Украине необходимо радикально увеличить добычу газа, угля, полностью пересмотреть импорт нефтепродуктов и ядерного топлива, поскольку угроза над морскими коммуникациями будет постоянной. Матвиенко вчера четко заявила об ужесточении политики России в этом направлении.

Мы должны исходить из этого и жить с этим. Угроза со стороны России - фактор определяющий, долгосрочный и всеохватывающий все уровни жизни. Путин сказал об этом чётче некуда. У нас нет десятков лет на осмысление этого. Промедление смерти подобно.

Но у меня большой оптимизм по поводу Украины. Путин заставляет нас объединиться. И мы объединимся. Невозможно принять эту мертвечину. Сегодня Украина - это ночной дозор цивилизации. Этот высокий обязывает нас покончить с тем, что нас убивает. Как тебе такие мысли, Джон Сноу?